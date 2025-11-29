Google Gemini 3超越ChatGPT結局已定？ 投資長：黃仁勳永動機近期相對弱勢

輝達執行長黃仁勳。美聯社



AI模型市場競爭瞬息萬變！前外資半導體首席分析師，騰旭公司投資長的程正樺表示，Google Gemini 3掀起一陣風潮，結論就是：簡單、好用、強大，原本Gemini 在9月時就一度超越ChatGPT成為當月下載量最多的App，看來Google登基大模型王者指日可待。教主永動機概念股這陣子跌跌不休相對弱勢，資本市場正在用腳投票表達疑慮；未來的競合關係會否再度改變？就只能繼續看下去了。

當然，AI技術日新月異且瞬息萬變，3個月後會否有另一個新模型橫空出世引領風騷還真的不好說，但當前市場無疑對Google與其供應鏈有較大的信心：它擁有當前最強大的模型、可與教主匹敵的硬體、最豐富的影音資訊、充沛的現金流、以及完整可以把AI算力轉換成獲利的生態系，它已經成為所有競爭對手的夢靨。

廣告 廣告

山姆應該是目前壓力最大的人了。ChatGPT這幾個月的用戶數/網站拜訪數成長趨緩，在Gemini3上市之後狀況可能進一步惡化；周遭許多朋友最近都開始退訂ChatGPT ，退訂潮嚴重到它會立刻降價50%拜託你不要走，連原本沒有想要退訂的人，應該都會去賺這50%折扣吧？對一個AI新創企業來說，年化營收ARR的成長趨勢是能否順利募資（以及上市）的關鍵，如果下次公司公布這數字的時候不如預期（或是乾脆不公布），對其市值評價會是一大挑戰。

程正樺指出，資本市場是最冷酷的，大家開始爭相關注Google供應鏈；只可惜相較教主與亞馬遜，Google對台灣供應鏈的採用興趣一直不大。最近由於TPU需求快速增加，原有供應鏈追趕不急，開始增加了一些對台商的認證、購買進度，但相對業績貢獻依然有限。

樂觀的狀況，就是OpenAI等公司需要急起直追，加碼投資算力讓自己能迎頭趕上，這樣所有AI相關業者的業績依然會好棒棒，但前提是OpenAI等公司還能夠募到足夠的資金來投資；保守的狀況，就是其他大模型競爭者開始募資困難、無力追趕，那閉源大模型的競爭，大概就已經接近尾聲了。

在投資方面，程正樺說明，有沒有選對邊就變得格外重要；原本在算力戰爭下可能會供不應求的許多零組件與電力可能不再短缺，Google TPU對其業績的貢獻幅度能否彌補其他AI晶片需求的下滑也是關注重點。教主永動機概念股這陣子跌跌不休相對弱勢，資本市場正在用腳投票表達疑慮；未來的競合關係會否再度改變？就只能繼續看下去了。

更多太報報導

【十年大缺2-2】記憶體的缺重點不在漲價! 專家曝未來3個月劇本怎麼演

【十年大缺2-1】記憶體的缺是騙人的鬼嗎？DRAM NAND產業結構斷層浮現

國泰世華：熱錢還是多！台股明年有望創高、但三萬點難一次到位