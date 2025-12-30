Yahoo Tech

Google Gemini AI 指令全攻略｜Google 官方五大類、共 40 個 AI 必學秘技：Gemini 隱藏功能、旅遊、工作全面自動化

Yahoo Tech 為大家分類並分析你如何善用這 40 個 Google Gemini AI 的操作技巧：

Eric Chan
Eric Chan
Google Gemini AI 指令全攻略｜Google 官方五大類、共 40 個 AI 必學秘技：Gemini 隱藏功能、旅遊、工作全面自動化
Google Gemini AI 指令全攻略｜Google 官方五大類、共 40 個 AI 必學秘技：Gemini 隱藏功能、旅遊、工作全面自動化

2025 年是 AI 真正走入生活的一年。 Google 釋出一份集結 40 個 AI 用法的指南，不僅涵蓋了工作，更滲透到購物、旅遊及學習。Yahoo Tech 以下為大家分類並分析你如何善用這 40 個 Google Gemini AI 的操作技巧：

職場生產力與自動化

  • Gmail 會議排程建議：在回覆電郵時，Gemini 會主動分析你的日曆並建議合適的會議時間。

  • Google Sheets =AI 公式：在 Google Sheets 中輸入 =AI，即可自動執行分類、情感分析或摘要生成。

  • Chrome 跨分頁整合：在 Google Chrome 內要求 Gemini 總結多個已打開分頁的資訊，例如將不同網站的酒店價格整合成比較表。

  • 自定義 Gems：針對特定工作流程（如編碼或法律審閱）建立專屬的 AI 專家。

  • 分享 Gems 資源：在團隊中分享你訓練好的高效指令 (Prompts)，讓同事能即時複用你的 AI 專家邏輯。

  • Gemini 預約任務：你可以直接下達指令要求 AI 在「明天早上 10 點」發送特定資訊或提醒。

  • 設定重複動作：叫 Gemini 每週五自動總結銷售數據並生成週報。

  • 環境編程 (Ambient Programming)：利用 AI Studio 在背景為你的工作流程撰寫簡單腳本，實現跨 App 自動化。

  • 深度研究上下文 (Deep Research Context)：Gemini 現在能讀取 Google Drive 雲端硬碟 、Docs 及 Chat 的上下文來回覆複雜查詢。

  • 驗證 AI 影片內容：利用 Gemini App 內的驗證工具，快速辨識一段影片是否由 AI 生成。

NotebookLM 學習與研究

  • 快速研究 (Fast Research)：秒速掃描多個來源並提供初步的重點摘要與來源引用。

  • 深度研究 (Deep Research)：AI 會在背景進行長達數分鐘的深入搜集與分析，產出具備專業水平的研究報告。

  • 音訊總結 (Audio Overview)：將枯燥的 PDF 轉化為生動的雙人 Podcast 節目。

  • 閃卡生成 (Flashcards)：自動根據你的研究資料生成複習用閃卡。

  • 知識測試與測驗 (Knowledge Tests)：由 AI 根據文件內容出題，幫助你檢測學習進度。

  • 引導式學習 (Guided Learning)：問問題時 AI 會像導師般引導你思考，而非直接給出答案。

  • 科學主題視覺化：要求 Gemini 3 使用互動式 3D 模型或影像來解釋複雜的物理現象。

  • 代碼逐步除錯：AI 會帶領你走過每一行代碼，解釋錯誤原因並提供修復路徑。

  • 互動式研究指南：將厚重的學術論文轉化為可互動的導覽手冊。

  • 多語言食譜轉錄：將外語烹飪影片或手寫草稿精準轉錄成帶有份量轉換的食譜。

旅遊規劃與地圖

  • 對話式機票搜尋 (Flight Deals)：用語音與 AI 討論預算與目的地，尋找最划算的航班時間。

  • Canvas 模式行程規劃：在 Search 中開啟畫布模式，直接拖放景點並自動排列出最佳路線。

  • 截圖自動識別地點：把社交媒體上的美景截圖，Google 地圖會自動提取地點並儲存至清單。

  • 即時人流避開建議：AI 會預測景點未來兩小時的擁擠程度並調整你的行程建議。

  • 實時翻譯對話：使用 Google 翻譯內的 Gemini 模式，進行近乎零延遲的同聲傳譯。

  • Palette 城市探索：輸入你的藝術偏好，AI 會幫你發掘具備歷史背景與獨特美學的旅遊城市。

  • 整合行程儀表板：將機票、預約確認信及景點門票一鍵整合成單一的互動式頁面。

智慧購物與生活

  • 生成式使用者介面 (Generative UI)：搜尋房貸或財務時，AI 模式會即時生成一個互動計算機讓你對比數值。

  • 自然語言購物過濾：例如搜尋「不會太寬鬆的寬筒牛仔褲」，AI 會智能理解風格並推薦商品。

  • Nano Banana 試穿體驗：上傳一張自拍照，AI 會生成全擬真的 3D 數位化身，讓你在網購時即時看見穿搭效果。

  • AI 代撥電話查詢：叫 AI 幫你打電話給本地商戶查詢是否有特定產品庫存或預約位子。

  • Magic Cue 主動提示：手機會根據你的行程與偏好，在正確時間彈出所需的交通門票或天氣提醒。

  • Pixel 留言摘要：AI 自動聽取未接來電的留言並提供核心內容總結。

  • 隱私控制中心：2025 年新功能，一鍵管理所有 AI 對個人數據的存取權限。

創意與影像處理

Google Gemini AI 指令全攻略｜Google 官方五大類、共 40 個 AI 必學秘技：Gemini 隱藏功能、旅遊、工作全面自動化
Google Gemini AI 指令全攻略｜Google 官方五大類、共 40 個 AI 必學秘技：Gemini 隱藏功能、旅遊、工作全面自動化

  • 語言修圖：直接講「將天空變做日落顏色」即可完成相片處理。

  • 舊相修復：透過與 AI 的問答互動，精準復原受損照片的細節。

  • 相片起動畫化：將靜態相片轉化為帶有音效與流暢分鏡的短影片。

  • 插畫故事書生成：輸入故事大綱，AI 幫你製作出一本具備一致美術風格的繪本。

  • Pictionary 繪畫遊戲：與 Gemini Flash 進行即時繪畫互動遊戲，測試其視覺辨識極限。

  • Speak your app idea：透過口頭描述功能需求，讓 AI 幫你生成一個可運行的應用程式原型。

