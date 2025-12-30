Google Gemini AI 指令全攻略｜Google 官方五大類、共 40 個 AI 必學秘技：Gemini 隱藏功能、旅遊、工作全面自動化
Yahoo Tech 為大家分類並分析你如何善用這 40 個 Google Gemini AI 的操作技巧：
2025 年是 AI 真正走入生活的一年。 Google 釋出一份集結 40 個 AI 用法的指南，不僅涵蓋了工作，更滲透到購物、旅遊及學習。Yahoo Tech 以下為大家分類並分析你如何善用這 40 個 Google Gemini AI 的操作技巧：
職場生產力與自動化
Gmail 會議排程建議：在回覆電郵時，Gemini 會主動分析你的日曆並建議合適的會議時間。
Google Sheets =AI 公式：在 Google Sheets 中輸入
=AI，即可自動執行分類、情感分析或摘要生成。
Chrome 跨分頁整合：在 Google Chrome 內要求 Gemini 總結多個已打開分頁的資訊，例如將不同網站的酒店價格整合成比較表。
自定義 Gems：針對特定工作流程（如編碼或法律審閱）建立專屬的 AI 專家。
分享 Gems 資源：在團隊中分享你訓練好的高效指令 (Prompts)，讓同事能即時複用你的 AI 專家邏輯。
Gemini 預約任務：你可以直接下達指令要求 AI 在「明天早上 10 點」發送特定資訊或提醒。
設定重複動作：叫 Gemini 每週五自動總結銷售數據並生成週報。
環境編程 (Ambient Programming)：利用 AI Studio 在背景為你的工作流程撰寫簡單腳本，實現跨 App 自動化。
深度研究上下文 (Deep Research Context)：Gemini 現在能讀取 Google Drive 雲端硬碟 、Docs 及 Chat 的上下文來回覆複雜查詢。
驗證 AI 影片內容：利用 Gemini App 內的驗證工具，快速辨識一段影片是否由 AI 生成。
NotebookLM 學習與研究
快速研究 (Fast Research)：秒速掃描多個來源並提供初步的重點摘要與來源引用。
深度研究 (Deep Research)：AI 會在背景進行長達數分鐘的深入搜集與分析，產出具備專業水平的研究報告。
音訊總結 (Audio Overview)：將枯燥的 PDF 轉化為生動的雙人 Podcast 節目。
閃卡生成 (Flashcards)：自動根據你的研究資料生成複習用閃卡。
知識測試與測驗 (Knowledge Tests)：由 AI 根據文件內容出題，幫助你檢測學習進度。
引導式學習 (Guided Learning)：問問題時 AI 會像導師般引導你思考，而非直接給出答案。
科學主題視覺化：要求 Gemini 3 使用互動式 3D 模型或影像來解釋複雜的物理現象。
代碼逐步除錯：AI 會帶領你走過每一行代碼，解釋錯誤原因並提供修復路徑。
互動式研究指南：將厚重的學術論文轉化為可互動的導覽手冊。
多語言食譜轉錄：將外語烹飪影片或手寫草稿精準轉錄成帶有份量轉換的食譜。
旅遊規劃與地圖
對話式機票搜尋 (Flight Deals)：用語音與 AI 討論預算與目的地，尋找最划算的航班時間。
Canvas 模式行程規劃：在 Search 中開啟畫布模式，直接拖放景點並自動排列出最佳路線。
截圖自動識別地點：把社交媒體上的美景截圖，Google 地圖會自動提取地點並儲存至清單。
即時人流避開建議：AI 會預測景點未來兩小時的擁擠程度並調整你的行程建議。
實時翻譯對話：使用 Google 翻譯內的 Gemini 模式，進行近乎零延遲的同聲傳譯。
Palette 城市探索：輸入你的藝術偏好，AI 會幫你發掘具備歷史背景與獨特美學的旅遊城市。
整合行程儀表板：將機票、預約確認信及景點門票一鍵整合成單一的互動式頁面。
智慧購物與生活
生成式使用者介面 (Generative UI)：搜尋房貸或財務時，AI 模式會即時生成一個互動計算機讓你對比數值。
自然語言購物過濾：例如搜尋「不會太寬鬆的寬筒牛仔褲」，AI 會智能理解風格並推薦商品。
Nano Banana 試穿體驗：上傳一張自拍照，AI 會生成全擬真的 3D 數位化身，讓你在網購時即時看見穿搭效果。
AI 代撥電話查詢：叫 AI 幫你打電話給本地商戶查詢是否有特定產品庫存或預約位子。
Magic Cue 主動提示：手機會根據你的行程與偏好，在正確時間彈出所需的交通門票或天氣提醒。
Pixel 留言摘要：AI 自動聽取未接來電的留言並提供核心內容總結。
隱私控制中心：2025 年新功能，一鍵管理所有 AI 對個人數據的存取權限。
創意與影像處理
語言修圖：直接講「將天空變做日落顏色」即可完成相片處理。
舊相修復：透過與 AI 的問答互動，精準復原受損照片的細節。
相片起動畫化：將靜態相片轉化為帶有音效與流暢分鏡的短影片。
插畫故事書生成：輸入故事大綱，AI 幫你製作出一本具備一致美術風格的繪本。
Pictionary 繪畫遊戲：與 Gemini Flash 進行即時繪畫互動遊戲，測試其視覺辨識極限。
Speak your app idea：透過口頭描述功能需求，讓 AI 幫你生成一個可運行的應用程式原型。
AI「真元年」？2025 AI 服務注目玩法用法回顧（Nano Banana、Open AI Sora、Perplexity）
不斷更新｜Nano Banana Pro 玩法結集！食物聖誕樹、四格漫畫風、3D 微縮場景、分層解構圖、書法創作、手繪旅行日記
