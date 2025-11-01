Google宣布，先前於8月預告、專為智慧家庭裝置打造的新一代AI助理「Gemini for Home」，目前正式在美國市場啟動早期測試計畫 (Early Access)，更意味著現有的Google Assistant將開始逐步被Gemini大型語言模型 (LLM) 取代，並且解決Google Assistant功能不足、反應遲鈍等飽受批評的問題。

與亞馬遜Alexa+抗衡的Google Gemini for Home在美國啟動早期測試，進階功能需訂閱

Google表示，預計在2026年將Gemini for Home推廣至更多國家地區，但其中是否包含台灣地區，暫時還無法確認。不過，從Google近年多數產品都會在台灣市場提供的情況來看，預期Gemini for Home應該也會加入對應台灣使用的繁體中文互動介面。

核心升級：更自然對話、深度理解指令

相較於現有Google Assistant服務，Gemini for Home的優勢在於其更強大的自然語言理解與對話能力。

廣告 廣告

• 啟動方式不變： 依然透過「OK Google」或「Hey Google」喚醒。

• 導入「Gemini Live」模式： 在說出「OK Google, let's chat」後，即可開啟連續對話模式，後續追問無需重複說出喚醒詞。

• 深度理解意圖： Google 強調 Gemini 能更佳理解複雜指令、上下文關聯，例如：

► 向 7 歲小孩解釋電力原理。

► 解釋詞彙差異 (affect vs. effect) 並提供記憶訣竅。

► 提供事實資訊 (籃球史上得分前五名)。

► 查詢行程 (某隊伍下場比賽時間)。

► 提供生活建議 (如何增強淋浴水壓)。

► 精確的媒體控制 (播放 1998 年夏天的歌曲、播放關於摩天大樓建造的影片)。

► 跨裝置操作 (在客廳喇叭播放音樂)。

► 整合Nest Cam影像紀錄 (昨晚後院有動物嗎？ 需訂閱)。

► 設定更複雜的計時器/鬧鐘 (日出前 10 分鐘響鈴)。

► 查詢在地資訊 (附近咖啡店幾點關門？)。

Google 形容，Gemini 將使智慧家庭助理從單純的「筆記人員」，進化為能理解意圖、「積極支援的夥伴」。

進階功能仍需訂閱Google Home Premium

雖然基本的AI助理升級 (取代Google Assistant) 無需額外費用，但若要使用更進階的功能，則需要訂閱Google Home Premium 服務 (月費10美元起)。

需要訂閱才能使用的功能包含：

• Gemini Live (連續對話)

• 攝影機歷史紀錄搜尋 (例如詢問後院昨晚是否有動物)

• 透過語音建立自動化流程 (預計 2026 年初推出)

不過，如果使用者已訂閱Google One的AI Pro或AI Ultra方案，則Google Home Premium的權益將直接包含在內，無需額外付費。

智慧家庭助理進入AI世代，對決亞馬遜Alexa+

Google將Gemini for Home視為重振其智慧家庭聲勢、擺脫先前Google Assistant功能不足、緩慢等批評的刻板印象。而其主要競爭對手亞馬遜已經推出基於大型自然語言模型的新一代AI助理Alexa+，同樣已經在美國展開早期測試。

不過，Google也預告其下一代Google Home智慧音箱預計要到2026年春季才會登場，因此Gemini for Home的完整硬體體驗可能仍需等待一段時間。

更多Mashdigi.com報導：

聯發科第三季營收達標、預期第四季的手機業務將強勁成長，更透露AI加速器專案執行順利

NVIDIA於APEC峰會揭曉韓國AI佈局：攜手政府、三星、SK、現代佈署26萬顆GPU超級工廠

可以拍得更遠、拍得更美的vivo X300系列登台，售價新台幣28990元起跳、舊換新最高折萬元