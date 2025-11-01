與亞馬遜Alexa+抗衡的Google Gemini for Home在美國啟動早期測試，進階功能需訂閱
Google宣布，先前於8月預告、專為智慧家庭裝置打造的新一代AI助理「Gemini for Home」，目前正式在美國市場啟動早期測試計畫 (Early Access)，更意味著現有的Google Assistant將開始逐步被Gemini大型語言模型 (LLM) 取代，並且解決Google Assistant功能不足、反應遲鈍等飽受批評的問題。
Google表示，預計在2026年將Gemini for Home推廣至更多國家地區，但其中是否包含台灣地區，暫時還無法確認。不過，從Google近年多數產品都會在台灣市場提供的情況來看，預期Gemini for Home應該也會加入對應台灣使用的繁體中文互動介面。
核心升級：更自然對話、深度理解指令
相較於現有Google Assistant服務，Gemini for Home的優勢在於其更強大的自然語言理解與對話能力。
• 啟動方式不變： 依然透過「OK Google」或「Hey Google」喚醒。
• 導入「Gemini Live」模式： 在說出「OK Google, let's chat」後，即可開啟連續對話模式，後續追問無需重複說出喚醒詞。
• 深度理解意圖： Google 強調 Gemini 能更佳理解複雜指令、上下文關聯，例如：
► 向 7 歲小孩解釋電力原理。
► 解釋詞彙差異 (affect vs. effect) 並提供記憶訣竅。
► 提供事實資訊 (籃球史上得分前五名)。
► 查詢行程 (某隊伍下場比賽時間)。
► 提供生活建議 (如何增強淋浴水壓)。
► 精確的媒體控制 (播放 1998 年夏天的歌曲、播放關於摩天大樓建造的影片)。
► 跨裝置操作 (在客廳喇叭播放音樂)。
► 整合Nest Cam影像紀錄 (昨晚後院有動物嗎？ 需訂閱)。
► 設定更複雜的計時器/鬧鐘 (日出前 10 分鐘響鈴)。
► 查詢在地資訊 (附近咖啡店幾點關門？)。
Google 形容，Gemini 將使智慧家庭助理從單純的「筆記人員」，進化為能理解意圖、「積極支援的夥伴」。
進階功能仍需訂閱Google Home Premium
雖然基本的AI助理升級 (取代Google Assistant) 無需額外費用，但若要使用更進階的功能，則需要訂閱Google Home Premium 服務 (月費10美元起)。
需要訂閱才能使用的功能包含：
• Gemini Live (連續對話)
• 攝影機歷史紀錄搜尋 (例如詢問後院昨晚是否有動物)
• 透過語音建立自動化流程 (預計 2026 年初推出)
不過，如果使用者已訂閱Google One的AI Pro或AI Ultra方案，則Google Home Premium的權益將直接包含在內，無需額外付費。
智慧家庭助理進入AI世代，對決亞馬遜Alexa+
Google將Gemini for Home視為重振其智慧家庭聲勢、擺脫先前Google Assistant功能不足、緩慢等批評的刻板印象。而其主要競爭對手亞馬遜已經推出基於大型自然語言模型的新一代AI助理Alexa+，同樣已經在美國展開早期測試。
不過，Google也預告其下一代Google Home智慧音箱預計要到2026年春季才會登場，因此Gemini for Home的完整硬體體驗可能仍需等待一段時間。
更多Mashdigi.com報導：
聯發科第三季營收達標、預期第四季的手機業務將強勁成長，更透露AI加速器專案執行順利
NVIDIA於APEC峰會揭曉韓國AI佈局：攜手政府、三星、SK、現代佈署26萬顆GPU超級工廠
其他人也在看
Uber擴大Level 4級別自駕佈局，宣布攜手Lucid、Nuro於2026年在美國灣區推自駕計程車服務
Uber 宣布，其與電動車製造商 Lucid 及自動駕駛技術公司 Nuro 合作的自動駕駛計程車 (Robotaxi) 服務，預計將於 2026 年正式在美國灣區 (Bay Area) 推出。此為 Uber 繼 2020 年出售旗下自動駕駛部門 (ATG) 後，轉向透過多元合作夥伴、加速 Level 4 級別自駕服務規模化的重要一步。Mashdigi ・ 8 小時前
《科技》聯發科陷毛利保衛戰 蔡力行：適時反映價值
【時報-台北電】聯發科(2454)儘管在ASIC、旗艦級晶片及汽車電子三大成長動能挹注下，今年營收可望創下歷史新高。不過，近期半導體通膨及供需吃緊的環境，給予聯發科不小壓力，其中第三季毛利率46.53％，為近三年多來最差表現，第四季亦將維持46％上下1.5個百分點之水準。對此，執行長蔡力行明確指出，將適時反應價值，以反映不斷上升的製造成本。 外界分析，由於AI需求火熱，對先進製程需求強勁且產能相對有限，晶圓代工業者正在反映該部分的價值，晶片架構授權費率也同步增加，更明顯的莫過於記憶體價格；相關業者透露，DRAM與Nand交期拉長，如LPDDR5x（低功耗）介於26～39周，整體價格環境可用「一日三市」形容。 蔡力行提到，「需要戰略性地分配產能，並盡力將這些增加的成本轉嫁給客戶」，他觀察，搭載最新旗艦SoC天璣9500品牌客戶，能夠在市場上維持良好的銷售情況，並且同步向上調整，間接印證聯發科晶片的高價值已被市場接受。法人推估，聯發科未來反映產品價值將被客戶接受。 另一方面，聯發科也將有限的先進製程產能，優先配置給利潤率較高的旗艦SoC、AI雲端ASIC與汽車電子等「高附加價值」業務。根據時報資訊 ・ 22 小時前
00878每股配息0.4元！ 年化配息率7.37%
坐擁180萬受益人的人氣ETF 00878 今天宣布預估配息公告，本次配息金額為每股0.4元，與前次持平，以31日收盤價21.72元計算，單次配息率為1.84%，年化配息率為7.37%。太報 ・ 1 天前
傳小商家受夠了、找其他便宜支付系統 Fiserv摔
MoneyDJ新聞 2025-10-31 11:30:36 郭妍希 發佈美國金融科技商Fiserv (FI.US)週三(10月29日)公布的第3季(7-9月)財報遠遜於預期、衝擊當天股價崩逾4成。有消息顯示，小型商家已受夠其「Clover」支付系統額外收取的費用。 Seeking Apha報導，彭博社30日引述未具名消息人士指出，小型商家已紛紛開始尋找其他較便宜的替代方案，例如餐飲業銷售點(POS)系統商Toast (TOST.US)或金融科技商Block (XYZ.US)的「Square」支付系統。事實上，Fiserv前執行長Frank Bisignano對公司未來成長的前瞻指引，有一大部分是建立在Clover表現超越競爭對手的基礎上。 現任執行長Mike Lyons上任後，隨即深入分析公司的商戶(merchant)與銀行業務。結果，Fiserv 29日發布Q3財報時重新修正了指引，並推出「One Fiserv」倡議，準備重新聚焦客戶。這個計畫意味著，Fiserv將削減去年Q4額外加收的費用。Lyons在電話會議上解釋，「這些額外費用已再不符合我們的商業策略。」換言之，Fiserv決Moneydj理財網 ・ 1 天前
德州媽媽被爆大量抄襲 本人回應：自己畫完掛家裡也有事
擁有35萬粉絲的網紅「德州媽媽沒有崩潰」，遭爆畫作抄襲，曾分享許多作品的她，遭指控部分畫作疑似臨摹名家作品，她對此發文回應，強調自己從未把臨摹作品聲稱為創作，「從沒想到有一天自己畫完掛在家裡的作品也會被找碴」。中時新聞網 ・ 1 天前
影／粿粿婚變再添新料！王子舊片段視訊 cue她拍孕肚笑：懷孕我就原諒妳
[FTNN新聞網]影音中心／朱瑪琳藝人粿粿曾擔任過啦啦隊成員，在綜藝節目《全明星運動會》中擔任紅隊的經理因而展開知名度，2022年和模特兒范姜彥豐結婚，豈料...FTNN新聞網 ・ 1 天前
貴圈真亂！簡廷芮「手狂摸王子大腿」 粿粿微妙表情全被拍
藝人粿粿和范姜彥豐結婚3年爆出婚變，范姜彥豐29日在社群平台大動作點名粿粿偷吃男星王子（邱勝翊），痛批兩人「道德淪喪」，如今雪球越滾越大，有人發現王子不只撩粿粿，同時還會在社群平台公然調情已婚女星簡廷芮，更有眼尖網友指出，一行人赴美旅遊時，簡廷芮曾將手放在王子大腿上，一旁的粿粿則露出難以言喻的表情。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
粿粿2年前求戀愛「抽到下籤」！這4句神預言婚外情
娛樂中心／綜合報導中信啦啦隊前成員粿粿，29日遭老公范姜彥豐爆料，指控她與棒棒堂男孩成員王子有不正當男女關係，消息一出震驚各界，粿粿與范姜彥豐過往同框的畫面也不斷被翻出，其中就有網友發現2人多年前上戀愛節目抽籤求戀愛運時，竟抽到「下籤」，籤詩當中所警告的話，也幾乎完全應證了她的感情狀況，引來超過4.2萬名網友朝聖，直喊「準得可怕」。民視 ・ 1 天前
人妻簡廷芮摸王子大腿！美國行「與鮮肉交換外套穿」被抓
人妻簡廷芮摸王子大腿！美國行「與鮮肉交換外套穿」被抓EBC東森娛樂 ・ 1 天前
壓垮范姜彥豐最後一根稻草！曝心碎放手粿粿內幕：看完證據後無力挽回
粿粿和范姜彥豐結婚3年爆出婚變，范姜彥豐怒控男星王子和粿粿婚內出軌，王子道歉坦承在得知女方協議離婚的過程中「超過了朋友間應有的界線」。知情人士更爆料，兩人還沒離婚，「就已經住進王子家中。」讓范姜彥豐只好放棄協商，決定離婚。三立新聞網 setn.com ・ 2 天前
全聯重大突破！「驚人1改變」曝光 網讚爆：大賣場、超商請跟進
量販超市不僅能買齊三餐食材，還是補充日常用品的好地方。全聯福利中心便是其中之一，還時常推出促銷折扣，讓消費者的荷包增量不少。近日有人前往全聯就發現一項驚人變化，在社群上引發討論，令不少人嘖嘖稱奇。三立新聞網 setn.com ・ 18 小時前
家人力挺粿粿「勇敢還原婚姻問題」指控范姜彥豐愛計較：恭喜解脫了
范姜彥豐指控粿粿婚內出軌王子邱勝翊，風波延燒四天。粿粿於1日發出17分鐘影片，淚訴夫妻感情早已存在矛盾，而一名自稱是粿粿家人的女生Kiwi，晚間發文力挺粿粿：「妹恭喜解脫了！」記者求證後，證實Kiwi是粿粿這邊的親戚（Kiwi老公是粿粿親戚）。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 14 小時前
世界大賽》關鍵G6「大丈夫」?日媒整理山本近五年「背水一戰」戰績
洛杉磯道奇日籍王牌投手山本由伸，將在美國職棒世界大賽G6再度登板，力拼為球隊扳平戰局阻止藍鳥封王，而緯來體育台 ・ 1 天前
范姜彥豐早想在金鐘獎爆料？ 傳因「粿粿苦勸」心軟收手
男星范姜彥豐於29日公開指控其妻子粿粿與好友王子（邱勝翊）有不倫戀情，並表示手中掌握證據，計畫採取法律行動，引發關注。隨後又有消息傳出，范姜彥豐本來打算在金鐘獎那天爆料此事，由於粿粿苦勸才沒有提前爆料。中天新聞網 ・ 2 天前
對粿粿一見鍾情！范姜彥豐曾多次放閃「是我先追她的」 如今慘被王子戴綠帽超諷刺
[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導范姜彥豐29日突然爆出妻子粿粿與王子邱勝翊之間的不倫關係，引發各界熱議。過往夫妻甜蜜互動也隨之浮上檯面，像范姜彥豐就...FTNN新聞網 ・ 1 天前
昔日情人今隔空發聲！范姜彥豐正妹前女友一句「人品就是最好的風水」惹網揣測
（記者蔡函錚／綜合報導）藝人范姜彥豐與粿粿的婚變消息自曝光以來，持續占據網路討論焦點。事件延燒第三天，范姜的前 […]引新聞 ・ 22 小時前
王子爆介入粿粿、范姜彥豐婚姻！生日文早埋伏筆 偷藏「愛的合照」
[FTNN新聞網]記者吳雨婕／綜合報導范姜彥豐29日以影片爆出太太粿粿外遇王子（邱勝翊），指控她在3月與王子等友人去美國旅遊2周返台後，整個人都變了，如今許...FTNN新聞網 ・ 1 天前
「台積電今年上漲只能算中規中矩！」謝金河看好一產業熱潮：這個火不易澆息
台積電技術領先且產能關鍵，深刻影響全球晶片供應鏈，被視為左右世界經濟走向的重要力量。對此，財信傳媒董事長謝金河提到，這些年，很多人天天詛咒台積電，但台積電仍然穩健向前行，這也告訴大家，相信台灣，愛台灣的人是有福氣的。謝金河在臉書以「股市的關鍵五國」為題發文表示，10月31日股市收月線，他把10月全球股市的表現統計一下，發現今年一直大漲的南韓股市在10月又繼續......風傳媒 ・ 10 小時前
MLB世界大賽G7》大谷翔平遭3分砲重擊退場！爭冠殊死戰藍鳥先開張【不斷更新】
MLB美國職棒大聯盟2025年世界大賽G7，台灣時間11月2日，加拿大Rogers Centre將決定出誰會是笑到最後的隊伍，多倫多藍鳥想在家裡封王，先發大任交給老將Max Scherzer，而懸崖邊走一回的道奇確定由大谷翔平先發出戰！Yahoo奇摩運動 ・ 2 分鐘前
「最帥展昭」甄志強驚傳上海病逝家屬痛徹心扉 過世前一天才發影片
曾在經典港劇《碧血青天楊家將》中扮演「展昭」、被封為「最帥展昭」的香港男星甄志強，驚傳在上海離世，享年59歲。甄志強的妻子今（31）日透過社群平台發布訃聞，證實了這項消息。潘鈺楨｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前