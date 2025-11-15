Google Gemini for TV開始推送至Google TV串流裝置，以對話式AI取代Google Assistant
Google宣布其AI助理「Gemini for TV」將在未來幾週內開始陸續推送至Google TV Streamer (串流裝置，如Chromecast with Google TV)。此更新將取代現有的Google Assistant，意味使用者未來能以更自然、更具對話性的語音指令，來存取內容或獲取資訊。
導入複雜語意搜尋，強化內容推薦
相比Google Assistant較為僵化的指令執行模式，Gemini for TV導入了大型語言模型的上下文理解能力。Google舉例，使用者未來將能提出更複雜的搜尋請求，例如：
• 情境推薦： 「我喜歡劇情片，但我太太喜歡喜劇片，有什麼電影是我倆可以一起看的？」
• 劇情追蹤： 「《Outlander》 (異鄉人) 上一季的結局發生了什麼事？」
• 熱門探索： 「大家都在談論的那部新醫療劇是什麼？」
不僅限於娛樂，支援知識解說與YouTube教學
Gemini for TV的應用也不僅限於影音娛樂，Google強調此次更新更在將學習體驗帶入家中最大的螢幕。
使用者可要求Gemini協助處理知識型問題，例如：「向我家三年級的學生解釋火山為什麼會爆發。」
此外，AI也能協助指導DIY專案或食譜，並且在回應時一併附上相關的YouTube影片進行教學。
啟動方式與上市時程
要啟動此功能，使用者僅需按下電視遙控器上的麥克風按鈕即可。
此項更新是Google繼先前在美國推出Gemini for Home (智慧音箱/顯示器版本) 之後，進一步將Gemini體驗擴展至客廳場景的佈局。
