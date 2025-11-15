Google Gemini for TV開始推送至Google TV串流裝置，以對話式AI取代Google Assistant

Mashdigi

Google宣布其AI助理「Gemini for TV」將在未來幾週內開始陸續推送至Google TV Streamer (串流裝置，如Chromecast with Google TV)。此更新將取代現有的Google Assistant，意味使用者未來能以更自然、更具對話性的語音指令，來存取內容或獲取資訊。

導入複雜語意搜尋，強化內容推薦

相比Google Assistant較為僵化的指令執行模式，Gemini for TV導入了大型語言模型的上下文理解能力。Google舉例，使用者未來將能提出更複雜的搜尋請求，例如：

情境推薦： 「我喜歡劇情片，但我太太喜歡喜劇片，有什麼電影是我倆可以一起看的？」

劇情追蹤： 「《Outlander》 (異鄉人) 上一季的結局發生了什麼事？」

熱門探索： 「大家都在談論的那部新醫療劇是什麼？」

不僅限於娛樂，支援知識解說與YouTube教學

Gemini for TV的應用也不僅限於影音娛樂，Google強調此次更新更在將學習體驗帶入家中最大的螢幕。

使用者可要求Gemini協助處理知識型問題，例如：「向我家三年級的學生解釋火山為什麼會爆發。」

此外，AI也能協助指導DIY專案或食譜，並且在回應時一併附上相關的YouTube影片進行教學。

啟動方式與上市時程

要啟動此功能，使用者僅需按下電視遙控器上的麥克風按鈕即可。

此項更新是Google繼先前在美國推出Gemini for Home (智慧音箱/顯示器版本) 之後，進一步將Gemini體驗擴展至客廳場景的佈局。

