Google 稍早為其 AI 助理 Gemini 內建的「深度研究」 (Deep Research)功能帶來重大更新。此功能先前在去年底推出，主要利用網路來源為使用者撰寫複雜主題的綜合報告；而此次更新後，將正式導入使用者個人的 Google Workspace 資料，包含 Gmail、Google Docs (文件)、Google Drive (雲端硬碟) 與Google Chat (聊天室) 紀錄等內容。

Google Gemini「深度研究」導入Workspace，可串連Gmail、Google Drive內容生成個人化報告

整合個人數據，產出更貼近需求的分析報告

Google 表示，整合個人 Workspace 資料是此工具「最多用戶要求的功能之一」。在更新後，Gemini 將不再僅限於使用公開的網路來源，而是能存取、整合使用者的電子郵件、雲端硬碟中的 Slides、Docs、Sheets 與 PDF 文件，以及 Chat 聊天紀錄作為參考資料。

這意味著 Gemini 將能產出更具個人化的報告，例如當使用者要求 AI 撰寫一份行銷分析時，AI 將能自動納入使用者儲存在 Google Drive 中的筆記、團隊成員在 Gmail 中的相關討論，甚至能將這些內部資訊與公開數據進行交叉比對，以製作一份更為深入的競品分析試算表。

支援手動開關，確保用戶資料隱私

考量到隱私問題，Google 強調使用者將能完全控制 AI 可存取的資料範圍。當使用者在 Gemini 中點擊「深度研究」工具時，將會看到一個下拉式選單，可單獨勾選是否允許 Gemini 存取搜尋 (Search)、Gmail、Google Drive 與 Google Chat 等不同服務的內容。

免費開放，桌機版先提供

此項整合 Workspace 資料的「深度研究」新功能，將開放給所有使用者免費使用 (無需訂閱)。目前此更新已正式在桌機版的 Gemini 服務中提供，Google 也預告將在「未來幾天內」進駐行動裝置 (iOS/Android) 平台。

