在AI商業化競賽中，Google似乎找到變現的甜蜜點。根據The Information網站報導指出，Google旗下Gemini AI模型的企業銷售業績，在過去一年內呈現「火箭式」 (Skyrocketing)成長，不僅反映模型品質的顯著提升，更直接帶動Google Cloud核心伺服器業務的營收成長。

Google Gemini企業銷售業績狂飆！模型品質提升帶動Google Cloud伺服器營收

模型變強了，企業買單意願大增

報導引述三位知情人士的說法，指稱隨著Gemini模型在推理能力與穩定性上的持續改良，企業客戶對於付費使用Gemini API或相關服務的意願大幅提升。

這與2024年初期，Gemini剛推出時所面臨窘境形成強烈對比。當時市場目光多集中在OpenAI的GPT-4上，但經過一年的迭代 (包括Gemini 1.5 Pro/Flash的推出)，Google顯然已經在效能與成本效益上說服企業用戶。

AI是帶路雞，雲端基礎建設才是主菜

更值得注意的是，AI對Google整體雲端業務的「月暈效應」 (Halo Effect)。知情人士透露，當企業客戶開始導入Gemini進行AI應用開發時，往往會連帶採購更多的Google Cloud運算資源與儲存服務。

這意味著AI已經成為Google Cloud搶攻市佔率的最強「帶路雞」。這種「買AI送雲端」，或是「為了跑AI而上雲」的趨勢，正在協助Google在與AWS和微軟Azure的競爭中取得新成長動能。

市場現況：不僅是模型戰，更是生態戰

目前的企業AI市場已進入白熱化階段，根據美國私人風險投資公司Andreessen Horowitz (a16z)的報告，雖然ChatGPT在消費者端仍佔據主導地位，但Gemini在企業端的追趕速度驚人。Google的優勢在於其龐大的生態系整合，例如將Gemini深度嵌入Google Workspace (Gmail、Google Docs、Google Meet)等服務中，讓企業員工在日常工作中自然而然地使用AI，進而推升整體的付費訂閱量。

分析觀點

Google這波成長，其實更驗證雲端業者們打的如意算盤：「AI不只是產品，更是基礎設施的催化劑」。

過去企業上雲可能還會猶豫，但現在為了導入生成式AI (GenAI)，上雲變成了一種剛需。Google聰明的地方在於，它不再單純跟OpenAI比拼「誰的模型更聰明」 (雖然這也很重要)，而是回歸到它最擅長的「雲端綑綁銷售」策略。

當使用者習慣以Gemini寫信、做簡報，甚至用Vertex AI訓練自家的客服機器人時，基本上就離不開Google Cloud的雲端服務。這對Google來說，是比單純賣API更長久且穩定的生意。

此外，隨著像DeepSeek這類高效率模型的出現，雖然單次推論成本降低，但根據「傑文斯悖論」 (Jevons paradox)，需求反而會因為便宜而暴增，最終獲利的依然是掌握算力供給的Google等雲端業者。

註：傑文斯悖論是一種經濟學理論，最早由英國經濟學家威廉·斯坦利·傑文斯在1865年的《煤炭問題》一書中描述，主張當技術進步提高使用資源的效率 (減少任何一種使用所需的數量)，但成本降低導致需求增加，反而會讓資源消耗的速度不減反增。

