Google不服搜尋壟斷判決提起上訴！拒絕與對手共享數據，稱此舉將帶來隱私風險

針對先前被美國聯邦法官裁定在搜尋引擎市場維持非法壟斷的判決，Google正式向法院提起上訴。除了挑戰判決本身的合法性，Google更進一步要求在冗長的上訴法律程序進行期間，暫緩執行相關的補救措施，尤其是針對那些要求Google必須將搜尋數據與競爭對手共享的條款。

Google：用戶並被強迫使用

Google在聲明中重申了一貫的立場，更語氣強硬地表示：「法院在2024年8月的裁決忽略了一個現實，那就是人們使用Google是因為他們『想用』，而不是『被迫』使用」。

Google認為，該判決未能考量到科技產業快速的創新步伐，以及來自成熟玩家與資金雄厚的新創公司 (暗指AI搜尋引擎)的激烈競爭。Google也特別引用了瀏覽器開發商如蘋果與Mozilla的證詞，指出這些合作夥伴之所以選擇Google作為預設搜尋引擎，純粹是因為它能為消費者提供最高品質的搜尋體驗，而非單純的利益交換。

共享數據是隱私惡夢？

對於法院提出的補救措施——特別針對強制Google必須提供聯播服務 (syndication services)，並且與競爭對手共享搜尋索引數據——Google提出強烈反彈。

Google辯稱，強制共享搜尋數據不僅會帶來巨大的「用戶隱私風險」，反而會產生反效果，更會阻礙競爭對手開發自有產品的動力。

值得注意的是，目前法院提出以數據共享作為補救措施，相較美國司法部最初提議強制出售Chrome瀏覽器的作法，已經算是妥協後的版本，但Google顯然連這條底線都不願退讓，試圖透過上訴來保有其數據護城河。

案件回顧

這場官司源於美國司法部在2020年提起訴訟，在經歷2023年長達10週的審判，聯邦法官於2024年正式裁定Google透過支付鉅額資金維持在多個平台 (如iPhone、Safari、Firefox)上的「預設搜尋引擎」地位，以及對搜尋結果廣告的強勢控制權，構成市場壟斷行為。

