以去年由Google DeepMind推出的Genie 3世界模型為基礎，Google宣布推出名為「Project Genie」的實驗計畫，讓使用者能親手體驗Genie 3世界模型威力，生成屬於自己的互動式虛擬世界。

Google開放「Project Genie」互動世界生成器，但得先訂閱每月250美元的AI Ultra方案

不過，這項服務目前的門檻極高，目前僅開放給訂閱Google AI Ultra方案 (月費高達250美元，約新台幣8000元)的美國用戶申請試玩。

Nano Banana Pro加持，一句話生成可互動世界

Project Genie的核心是DeepMind開發的Genie 3世界模型。簡單來說，它不是傳統的遊戲引擎，而是一個能「理解」、「預測」畫面如何隨使用者操作而變化的AI系統。

廣告 廣告

在目前的試玩版本中，提供了「世界草圖」 (World Sketching)、「探索」與「重混」 (Remixing)三種模式。運作流程相當有趣：

• AI繪圖打底：系統會先利用Nano Banana Pro模型 (Google的高階圖像生成模型)，根據文字提示繪製出一張「源圖像」。

• 設定參數：可以決定主角的樣子、視角 (第一人稱、第三人稱或等軸視角)，以及探索方式。

Google開放「Project Genie」互動世界生成器，但得先訂閱每月250美元的AI Ultra方案

• 生成與互動：Genie 3會接手這張圖，將其轉化為一個動態的、可互動的虛擬環境。

不是遊戲引擎，限制仍多

雖然看起來像是在玩遊戲，但Google特別強調Genie 3並非「遊戲引擎」。這意味著它沒有傳統遊戲的相關機制 (如計分、血量或任務目標)，純粹是在模擬物理互動與視覺回饋。

此外，目前的技術展示仍有不少硬體限制：

• 時長限制：每次生成的互動體驗時間上限為60秒。

• 畫質限制：解析度被鎖定在720p，幀率更僅有24fps。

展現「世界模型」的肌肉

雖然畫質與時長有限，但對於Google AI Ultra的訂閱戶來說，這是一個難得機會能接觸到DeepMind前沿技術。Genie 3展現AI不再只是靜態地生成圖片，而是能理解物理空間與因果關係 (例如：按右鍵，角色往右走，背景就要跟著移動)，這對於未來訓練AI代理 (AI Agents) 理解真實世界會有不少用處。

分析觀點

「世界模型」是目前AI領域相當熱門的「聖杯」之一，而Project Genie更意味著開發者離「AI即時生成遊戲」的未來又近了一步。例如，只需要輸入「我要玩一個在充滿岩漿的賽博龐克城市裡的跑酷遊戲」，無須事先下載數十GB容量的遊戲素材，即可由AI就能自動生成運算，並且渲染出可玩的畫面內容。

雖然目前Project Genie仍處於昂貴的技術展示階段，但這背後代表的運算邏輯變革，可能會徹底顛覆未來10年的遊戲開發與模擬訓練產業。

更多Mashdigi.com報導：

Google開放「Project Genie」互動世界生成器，但得先訂閱每月250美元的AI Ultra方案

後鏡頭旁自帶「補妝鏡」！realme 16 5G越南發表：塞入7000mAh電池卻僅有183公克重

「二次元老婆」活起來？HatsuMuv用結合ACG文化的AI角色機器人挑戰實體陪伴極限