Google傳開發採Android架構的全新PC作業系統「Aluminium」，2026年問世、長遠將取代Chrome OS

Google似乎正準備藉由Android再次大舉進軍PC市場，從相關報導引述目前已被刪除的LinkedIn徵才訊息顯示，Google正在開發一項代號「Aluminium OS」 (簡稱 AlOS)、基於Android架構的全新作業系統。此計畫不僅代表Google再次劍指PC市場，更透露Google有意在長遠未來以新系統取代現有的Chrome OS，並且將AI列為此作業系統的核心。

「AI為核心」、鎖定高階市場

根據稍早曝光的「Android、筆電與平板資深產品經理」職缺描述 (而且聘僱地點是在台灣)，Google正在推動「Chrome OS與Aluminium平台」發展。新系統在技術基礎上將回歸Android，這也呼應了Android負責人Sameer Samat先前關於「保留Chrome OS介面、但在底層與Android整合」的說法。

更重要的是，Aluminium OS將如同Google針對頭戴裝置開發的Android XR一樣，強調以「AI為核心」 (AI at the core)的設計理念。此外，Google此次似乎決心擺脫Chromebook過往給人廉價、教育市場專用的印象，開發重點將明確轉向「Premium」 (高階)裝置與體驗。

支援筆電、平板與「盒子」，硬體型態多元化

徵才訊息也揭露了Aluminium OS支援的硬體陣容將相當廣泛。團隊被要求建立一個涵蓋多種外型規格的產品組合，包括：

• 筆記型電腦 (Laptops)

• 可拆卸式裝置 (Detachables，即2-in-1)

• 平板電腦 (Tablets)

• 盒子 (Boxes)：類似Mac Mini或Google Chromebox的迷你電腦

產品分級也將細分為入門 (AL Entry)、大眾高階 (AL Mass Premium) 與頂規 (AL Premium)版本，意味Google試圖通吃各價位帶市場的野心。

Chrome OS將逐步退場？

雖然初期Google似乎打算讓Chrome OS與Aluminium OS並存運作，但該職位的職責中明確提到需制定「從Chrome OS過渡到Aluminium」的策略與產品藍圖，並且確保業務連續性。這強烈暗示了Chrome OS在長期規劃中將面臨退場的命運。

目前尚不確定現有的Chromebook裝置未來是否能升級至Aluminium OS，或是僅能維持現有系統至支援結束。不過，Google已確認這項代號Aluminium的新作業系統計畫，預計將於2026年正式啟動。

