Google傳重啟AI眼鏡專案，攜手三星設計、富士康代工、搭載Qualcomm晶片、最快2026年Q4問世

相關報導指稱，Google正在加速推進全新AI眼鏡專案，並且已經建立完整供應鏈夥伴，其中硬體代工將由富士康 (Foxconn) 負責，參考設計則源自三星，而核心晶片則採用Qualcomm設計方案。

不過，此專案與Google今田在Google I/O 2025展示與Xreal合作智慧眼鏡「Project Aura」沒有直接關聯，兩者屬於平行推進的獨立專案，並且在去年底就已經成立推進，目前已經進入概念驗證與小批量產測試階段，若一切順利的話，預期最快會在2026年第四季正式推出。

採光波導片方案，Google Labs工程負責人操刀

在產品設計方面，Google新款AI眼鏡預期將採用光波導 (Waveguide) 光學方案，並且配備攝影鏡頭，藉此對應視覺AI應用功能。

專案負責人之一據傳為曾是AR獨角獸Magic Leap核心成員、現任Google Labs平台工程負責人Michael Klug，這也為Google新AI眼鏡的光學表現增添了不少想像空間。

另外，富士康去年底宣布與總部位於英國的半導體創新公司Porotech建立合作，將以其Micro LED技術推動全局擴增實境應用發展，因此預期Google此款AI眼鏡將整合Porotech旗下技術。

結合Android XR、Gemini模型與Project Astra應用

Google在智慧眼鏡領域的探索，最早可追溯至2012年首度亮相的Google Glass，雖因隱私爭議而大眾消費市場轉向企業商用端市場，但在基礎設計上的技術推進並未停歇。Google目前已經與三星、Qualcomm在Android XR作業系統進行合作，更直接對接Google Play Store市場生態，藉此補足內容豐富度。

軟體核心競爭力則來自Gemini模型。去年Google展示的AI智慧體技術「Project Astra」，便具備視覺推理、記憶與對話能力，並且透過智慧眼鏡形態上進行實際運作展示，藉此強化未來眼鏡裝置與AI技術結合的應用可能性。

儘管在消費級市場競爭落後Meta Ray-Ban，但憑藉著完整的Android XR作業系統生態、Gemini AI能力，以及多年的硬體經驗，Google傳出重啟AI眼鏡專案，顯然是有備而來。

將有更多業者加入智慧眼鏡競爭

除了Google傳出將再次佈局智慧眼鏡市場，Meta目前也持續強化其智慧眼鏡佈局，中國阿里巴巴與小米也接連推出其結合AI技術的智慧眼鏡產品，包含三星、蘋果等業者也傳出將在2026年內推出智慧眼鏡產品，預期將推動更多品牌業者加入此市場競爭，進而推動「隨身AI智慧」應用發展趨勢。

