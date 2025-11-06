Google Maps加入Gemini對話式導航 轉彎處顯示地標不怕走錯路

Google宣布Gemini AI加入Google Maps服務中。（圖／達志／美聯社）

Google近日宣布，將旗下Gemini AI模型深度整合至Google Maps服務中，推出全球首創的「免手持對話式導航」功能。這項創新設計可透過自然語言語音操作地圖，大幅提升駕駛安全與便利性，並將於未來幾週內，逐步推送至全球開放Gemini服務的Android與iOS裝置。

過去駕駛時須時常查看手機螢幕，增加操作不便與潛在風險，如今用戶只需說出「Hey Google」即可啟動 Gemini，進行多步驟語音查詢。例如可問「我路線上有沒有幾公里內、停車方便的平價日本餐廳？」，進一步追問餐廳是否有停車位、熱門菜色等，最後說出「好，就去那裡」，系統便能自動開始導航。

Gemini亦能跨應用程式協作，在用戶同意下自動將地點加至行事曆，或於導航中提供新聞摘要等附加資訊；用戶也可語音即時通報路況，例如「前方有事故」，強化資訊回報與行車互動性。

針對傳統導航中距離感難以掌握的語音提示，Google導入「地標式導航」，透過分析超過2.5億筆地點資料與街景影像，將「500公尺後右轉」改為「經過某餐廳後右轉」，並高亮顯示地標位置，讓駕駛更易判斷路線。此功能已率先於美國地區上線。

此外，Google Maps新增「主動式交通警示」功能，即便未開啟導航，也能即時接收前方事故或嚴重壅塞等訊息，協助駕駛提前調整行程、避開塞車。

不僅如此，Gemini也與Google Lens結合，推出「地點識別」功能。用戶只需透過搜尋欄啟動相機，將鏡頭對準街景中的店家或建物，即可即時詢問：「這是什麼地方？它有什麼特色？」系統會快速生成相關地點的摘要資訊，包括熱門菜色、網友評價、營業狀況等，讓探索週邊環境更簡便。

