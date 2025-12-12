Google Maps推iOS新功能！自動記錄愛車停哪裡

【記者趙筱文／台北報導】Google Maps近期針對iPhone用戶推出一項相當生活化的更新。當用戶停好車後，地圖會自動記錄車輛停放位置。不需要打開App、也不用自己放圖釘，只要結束行程，下次開啟Google Maps時，就會看到地圖上已經標出車子的位置。

Google產品經理Rio Akasaka透露，這項能力是透過偵測與車輛的連接狀態運作，只要iPhone透過藍牙、USB或CarPlay與車子連線，Google Maps就能判斷何時開始、何時結束駕駛。當完成停車後，地圖會自動儲存位置，資訊最多保留48小時；一旦再次發動車輛，系統會在背景自動清除標記，不需要使用者手動管理。

值得一提的是，停車位置的圖示也變得更有個性。Google Maps近年加入多款自訂車輛圖示，這次也同步套用在停車標記上，若用戶之前選用過特定車型，停車位置就會以同款小車顯示，而不是傳統的「P」符號，辨識度更高。

目前自動記錄停車位置僅限iOS使用者搶先體驗。Android雖然有「停車提醒」，但仍依賴手動操作，尚未提供同等層級的自動化行為。Google也尚未公布是否會推向Android。

對經常在商場、醫院或大型停車場迷路的iPhone用戶來說，這次更新相當實用，至少不用再邊走邊拍柱號，也不用擔心記錯樓層，打開Google Maps，就能看到自己的車子停在哪裡，也真正做到「停車不怕忘」。

Google Maps新增iOS自動停車定位功能，結束駕駛後地圖會自動顯示停放位置，標記最多保留48小時。翻攝Rio Akasaka LinkedIn

