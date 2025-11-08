Google Maps裝上「最強大腦」 Gemini AI神隊友解鎖對話、地標導航

Google目前利用Gemini導入Google Maps，推出「免手持對話式導航」服務，並可以透過地標導航行車方向。（示意圖，pixabay）

Google近期公布將自家人工智慧模型 「Gemini」深度導入Google Maps，推出全球首創的「免手持對話式導航」服務，駕駛者從此只需動動嘴巴，就能輕鬆完成複雜的資訊查詢和導航設定，告別手忙腳亂。這項酷炫新功能已在美國搶先登場，預計未來數週內將陸續推向全球支援Gemini服務的Android和iOS裝置，為智慧行車體驗注入強勁動力。

為了讓駕駛者擺脫使用手機導航時的分心和安全顧慮，Google Maps巧妙融合Gemini的對話能力，從今以後，一句「Hey Google」就能喚醒服務，你可以隨口問出：「附近有什麼好吃的？」「這家店菜單有什麼？有沒有停車場？」「沿途哪裡有充電站？」等各種問題。 一旦鎖定目的地，簡單一句「好，就去那裡」，系統便會立刻啟動導航，全程操作直覺又便利。

Gemini在車上的角色遠不止導航員這麼簡單，它簡直是個全能神隊友，經過駕駛人的許可，它可以跨應用程式，像是自動將行程加入日曆，甚至在導航途中即時摘要最新的新聞資訊給你聽。更棒的是，駕駛人還能透過語音即時通報路況，比如大喊一聲「我看到前面出車禍了！」或「前方好像淹水了！」Gemini會立刻把這些關鍵資訊記錄下來並分享，有效提升整體道路的行車安全。

你是否也曾對「500 公尺後右轉」這種指示感到困惑？Google目前利用Gemini分析海量的地理資料，搭配街景影像，推出清晰明瞭的「地標式導航」。導航不再是枯燥的數字，語音提示將改為「經過泰式餐廳後左轉」，讓轉彎點一目瞭然。此外，Google Maps 也貼心增加「主動式交通警示」，就算你沒開導航，也能即時獲知前方的塞車或事故，從容應對。大家期待已久的對話式導航功能，很快就會在未來幾週內，在有開通Gemini服務的地方上線，車載Android Auto平台之後也會跟上腳步，持續優化駕駛者的使用體驗。

