最近 Google Maps 又悄悄更新了一個超實用的小功能，主要是希望讓大家在留下評論時可以更安心，因為先前就發生過，消費者只是在 Google Maps 留下一星負評，結果被店家公審、甚至人身攻擊，也有人擔心個人資訊曝光而不敢寫評論，所以這次 Google 正式推出「自訂顯示名稱與頭像」功能，可以匿名評論、也不會洩漏個資，來看看怎麼設定吧～

Google Maps 開放「匿名評論」！3 步驟保護真面目不被肉搜

匿名留言功能

這次更新最大的亮點，就是終於可以在 Google Maps 上，用不連動 Google 帳號的名稱與大頭貼來寫評論，以後寫評論時，不會再直接顯示真名或 Gmail 頭像，而是套用自己設定的名稱與圖片，對於想真實反映體驗的使用者來說比較友善，既能誠實分享，又不用擔心被店家認出來追著問

廣告 廣告

Google Maps 開放「匿名評論」！3 步驟保護真面目不被肉搜

3 步驟完成匿名設定

要開這個功能其實超簡單，只要三個步驟就好，Google 還特別強調，建議使用電腦版會比較清楚，不過 Android、iOS 也都能設定，步驟如下：

1. 打開 Google Maps，點左側的「你的貢獻」

2.在名字下面找到「編輯個人資料」

3.勾選「使用自訂的顯示名稱和相片發布內容」，再輸入想用的名字、上傳想要的頭像

設定完成後，過去曾經留過的所有評論也會一起換上新頭像與新名字，如果評論數量非常多，系統套用時可能會稍微等一下，但會自動完成

Google Maps 開放「匿名評論」！3 步驟保護真面目不被肉搜

匿名不代表能亂留負評

雖然匿名功能聽起來很自由，但 Google 其實有補充一個關鍵提醒，即便設定了自訂暱稱，評論行為仍然會和 Google 帳號綁定，後台還是能辨識使用者，並不是免責任亂留負評的免死金牌，系統仍會偵測是否有詐騙、惡意或大量不實留言，Google 推出這項功能是希望保護使用者，不是放任攻擊店家，所以在匿名的同時，大家也要記得謹言慎行！

Google Maps 開放「匿名評論」！3 步驟保護真面目不被肉搜

小結

Google Maps 這次的匿名更新，其實就是希望把使用者的壓力降到最低，讓大家能安心分享自己的體驗，可以不用擔心大頭貼曝光、或是留負評被店家肉搜，只要簡單步驟就能用安全一點的方式寫評論，同時 Google 也保持審查機制，避免亂象發生，算是在保護使用者和維持平台健康做了一個比較剛好的平衡，如果平常會寫寫評論、或常常因為怕曝光而不敢表達，那或許可以試試看這個新功能喔！(✪ω✪)

🌟電獺少女也有 TikTok 了！各類 App 使用密技、即時科技大事、第一手產品把玩心得全都在電獺少女 TikTok 就差你沒關注啦！

更多電獺少女報導

不用再滑評論！Google Play Store 新功能： AI 總結 App 優缺點

Google 推出 Gemini 3！最新亮點來啦

Pixel 用戶搶先體驗！Google 相簿長按轉貼圖即將全面開放 Android

Google AI 使用量爆衝，免費額度悄悄下修了

【教學】ChatGPT「群組聊天」怎麼開？台灣第一波開放 免費版也能用