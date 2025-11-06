Google Maps深度整合Gemini AI，可用自然語言進行「對話式導航」
Google 宣布，將擴大其 Gemini AI 在旗下服務的整合範圍。此次針對 Google Maps 的更新，將以 Gemini AI 取代現有 Google Assistant ，讓使用者於駕駛途中，能以更自然的對話方式進行導航功能等操作、互動。
支援連續對話與多工任務，可口語回報路況
導入 Gemini 後，使用者將能提出更複雜、更口語化的指令，例如：「我路線上有沒有幾英里內的平價日本餐廳？」
更重要的是，Gemini 支援後續追問 (follow-up questions)。在 AI 回應後，使用者可以接著問：「那家餐廳有停車位嗎？」，或是「他們什麼菜比較受歡迎？」當決定目的地後，僅需說出「好，就去那裡」，系統就會自動開始導航。
此外，在導航過程中，使用者也能無需離開 Google Maps 介面，要求 Gemini 處理隨機任務，例如「把活動加入我的日曆」。使用者甚至能以口語回報路況，例如：「前方有淹水」或「我看到一起事故」。
美國市場率先導入AI地標指引、Google Lens搜尋
除了上述核心的對話式導航功能，Google 也宣布在美國市場率先推出由 Gemini 驅動的幾項獨特功能：
• 地標指引 (Landmark Directions)：將於Android/iOS陸續推出
導航語音將更貼近真實情境，例如從「500 英尺後左轉」改為「經過泰暹餐廳後左轉」。該地標也會在 Google Maps 上高亮顯示作為視覺提示。
• 主動路況通知 (Proactive Notifications)：僅先在Android提供
即使在未啟用導航的狀態下，Maps 也會主動通知使用者路上的干擾事件。
• Google Maps 整合 Google Lens 與 Gemini：Android/iOS 預計本月稍晚推出
使用者將可點擊 Google Maps 搜尋欄中的相機圖示，啟動 Google Lens 功能，並且將鏡頭對準某個店家或建築物，接著直接向 Gemini AI 提問，例如：「這是什麼地方？它為什麼有名？」，即可由 Gemini AI 回答。
推出時程
Google 表示，主要的「Gemini in Google Maps」對話式導航功能，將在未來幾週內，向 Android 與 iOS 平台上所有已開放 Gemini 服務的地區推送更新，而此功能未來也確定將登陸 Android Auto 平台。
