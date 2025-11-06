Mashdigi

Google Maps深度整合Gemini AI，可用自然語言進行「對話式導航」

Mashdigi

Google 宣布，將擴大其 Gemini AI 在旗下服務的整合範圍。此次針對 Google Maps 的更新，將以 Gemini AI 取代現有 Google Assistant ，讓使用者於駕駛途中，能以更自然的對話方式進行導航功能等操作、互動。

Google Maps深度整合Gemini AI，可用自然語言進行「對話式導航」
Google Maps深度整合Gemini AI，可用自然語言進行「對話式導航」

支援連續對話與多工任務，可口語回報路況

導入 Gemini 後，使用者將能提出更複雜、更口語化的指令，例如：「我路線上有沒有幾英里內的平價日本餐廳？」

廣告

更重要的是，Gemini 支援後續追問 (follow-up questions)。在 AI 回應後，使用者可以接著問：「那家餐廳有停車位嗎？」，或是「他們什麼菜比較受歡迎？」當決定目的地後，僅需說出「好，就去那裡」，系統就會自動開始導航。

此外，在導航過程中，使用者也能無需離開 Google Maps 介面，要求 Gemini 處理隨機任務，例如「把活動加入我的日曆」。使用者甚至能以口語回報路況，例如：「前方有淹水」或「我看到一起事故」。

美國市場率先導入AI地標指引、Google Lens搜尋

除了上述核心的對話式導航功能，Google 也宣布在美國市場率先推出由 Gemini 驅動的幾項獨特功能：

地標指引 (Landmark Directions)：將於Android/iOS陸續推出

導航語音將更貼近真實情境，例如從「500 英尺後左轉」改為「經過泰暹餐廳後左轉」。該地標也會在 Google Maps 上高亮顯示作為視覺提示。

主動路況通知 (Proactive Notifications)：僅先在Android提供

即使在未啟用導航的狀態下，Maps 也會主動通知使用者路上的干擾事件。

Google Maps 整合 Google Lens 與 Gemini：Android/iOS 預計本月稍晚推出

使用者將可點擊 Google Maps 搜尋欄中的相機圖示，啟動 Google Lens 功能，並且將鏡頭對準某個店家或建築物，接著直接向 Gemini AI 提問，例如：「這是什麼地方？它為什麼有名？」，即可由 Gemini AI 回答。

推出時程

Google 表示，主要的「Gemini in Google Maps」對話式導航功能，將在未來幾週內，向 Android 與 iOS 平台上所有已開放 Gemini 服務的地區推送更新，而此功能未來也確定將登陸 Android Auto 平台。

更多Mashdigi.com報導：

Google宣布第七代TPU「Ironwood」於未來幾週內正式投入使用，將與Anthropic簽署合作

BlizzCon 2026實體活動確定於2026年9月回歸安那漢，「早鳥通行證」自11/8開賣

Canon EOS R6 III正式發表，升級3250萬畫素、7K RAW錄影與40fps連拍

其他人也在看

全支付爆盜刷潮！聲明強調「無任何資料外洩」

全支付近期屢傳詐騙、盜刷問題，對此，全支付回應，該事件為外部詐騙集團近期假冒多家知名品牌或金融機構名義，製作極為相似的「釣魚網站」或傳送假活動連結，引導民眾輸入個資、OTP驗證碼或信用卡資料，進而造成盜刷等損失。此事件與全支付系統安全無關，更非全支付資料外洩所致。

中時財經即時 ・ 8 小時前
全支付傳盜刷！民眾突被刷20筆「損失8萬」　官方4聲明回應

全支付傳盜刷！民眾突被刷20筆「損失8萬」　官方4聲明回應

有網友近日在Threads撰文道，某天晚上他的手機跳出一連串提醒通知，才發現是外送平台foodpanda綁定全支付後無故自行扣款，總共被盜刷20幾筆，損失超過8萬多，而他第一時間打開玉山網銀APP，確認帳戶真的被扣了多筆款項，就連客服也告訴他「款項是追不回的」，最後他只好報警...

CTWANT ・ 1 天前
先別急！蘋果iOS 26.1更新「傳多項災情」　網友建議策略出爐

先別急！蘋果iOS 26.1更新「傳多項災情」　網友建議策略出爐

即時中心／林耿郁報導蘋果公司本（11）月正式發布iOS 26.1正式版更新，帶來繁體中文版本的Apple Intelligence、Liquid Glass透明度調整、視覺智慧、即時翻譯等多項重磅更新，並修補近50項系統漏洞。然而，更新後不少使用者反映，出現網路延遲異常（爆Ping）、手機過熱、AI語言包下載失敗等問題，災情陸續傳出。

民視 ・ 15 小時前
行動電源NG行為大公開　「這類產品」較危險

行動電源NG行為大公開　「這類產品」較危險

[NOWnews今日新聞]行動電源近年頻繁發生爆炸、自燃意外，連飛機、高鐵等大眾運輸都祭出使用禁令。主管我國產品安全規範的經濟部標準局今（5）日召開記者會說明行動電源規範再升級，更也點名「有AC插座」...

今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
中國統戰App爆2.8萬台人「一鍵投誠」　國台辦：網友個人創意

中國統戰App爆2.8萬台人「一鍵投誠」　國台辦：網友個人創意

網路日前瘋傳中國工程師製作一款《歸家》App，號稱可以讓台灣民眾、軍人「一鍵登記投誠祖國」，一度還聲稱台北已有2萬8000人登記，被陸委會指出是境外假訊息，目的是要擾亂台灣人心。中國國台辦今（5日）表示，該款App只是網友個人創意，反映出兩岸同胞實現「祖國」完全統一的熱切期盼，無關認知作戰。

鏡新聞 ・ 1 天前
全球最小1TB USB-C隨身碟！Sandisk推SANDISK Extreme Fit Drive

全球最小1TB USB-C隨身碟！Sandisk推SANDISK Extreme Fit Drive

Sandisk 宣布推出全球最小的 1TB1 USB-C™ 隨身碟 ─ SANDISK® Extreme Fit™ USB-C™ Flash Drive。這款隨身碟體積小巧但功能強大，插入插槽即可穩固固定，非常適合需要在筆電或平板上擴充容量，又不想犧牲行動便利性的專業人士、學生與一般使用者。低調的外觀設計讓隨身碟插上裝置後幾乎與機身齊平、適合長時間連接使用，支援高速檔案傳輸且容量高達 1TB1，讓

三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前
中國投誠APP又來了！北市登錄人數最多　顏若芳要求蔣萬安：緝查開發者

中國投誠APP又來了！北市登錄人數最多　顏若芳要求蔣萬安：緝查開發者

日前在社群平台上傳出有中國工程師研製「歸家」APP，稱可讓我國軍民「一鍵投誠」，而後經陸委會查證確定「查無此APP」使外界質疑其真偽，不過，台北市議員顏若芳今（5）日於質詢時卻披露了一款名為「台灣投誠」的網頁版APP，痛批有心人士刻意以身試法、擾亂民心，並要求北市警局全面查緝的同時，也應轉知國安單位徹查。

三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
全支付聲明：消費者個資安全無虞 對不實言論保留法律告訴權

全支付聲明：消費者個資安全無虞 對不實言論保留法律告訴權

有網友在社群平台發文指「暗網」有在販售全聯、全支付使用者的資料庫。全支付今天嚴正聲明，請民眾注意近期網路各種詐騙行為，全支付消費者的資料安全無虞，針對部分社群不實的言論，將保留法律告訴權，呼籲社群已轉載的人員，立即刪除相關文字，也呼籲外界勿再散播、轉傳或引用不實資訊，以免觸法。

Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 8 小時前
「鳳凰颱風」將生成！　是否襲台？「這天」是關鍵｜#鏡新聞

「鳳凰颱風」將生成！　是否襲台？「這天」是關鍵｜#鏡新聞

更多天氣資訊，交給氣象主播王鈺婷。 加入頻道會員支持鏡新聞🩷： https://www.youtube.com/channel/UC4LjkybVKXCDlneVXlKAbmw/join 鏡電視綜合台YouTube👉http://pse.is/59enw2 鏡電視直播台YouTube👉https://pse.is/4w3gts

鏡新聞 ・ 1 天前
全支付爆盜刷潮！高嘉瑜再噴大全聯「卸責」：個資外洩最高罰1500萬

全支付爆盜刷潮！高嘉瑜再噴大全聯「卸責」：個資外洩最高罰1500萬

全聯旗下電子支付平台「全支付（PX Pay Plus）」擁有超過600萬名會員，近來卻被爆資安疑雲，有用戶投訴遭駭客入侵，一夜被盜刷逾20筆、損失超過新台幣8萬元。針對全聯僅以一紙聲明回應、將防詐責任歸咎消費者，前立委高嘉瑜今（11/6）日在臉書痛批，大全聯推卸責任，要求主管機關介入調查，是否早已發生個資與信用卡資料外洩？

太報 ・ 2 小時前
瞄準Chromebook客群　蘋果電腦推平價Mac筆電

瞄準Chromebook客群　蘋果電腦推平價Mac筆電

彭博資訊報導，美國蘋果電腦公司，首度準備切入平價筆記型電腦市場。據瞭解，蘋果電腦正在開發一款平價Mac筆電，目標在吸引原本使用Chromebook或Windows入門級個人電腦的消費者，改用Mac電腦

中廣新聞網 ・ 1 天前
上海兄弟「撞臉」中信兄弟　中信育樂：不知情｜#鏡新聞

上海兄弟「撞臉」中信兄弟　中信育樂：不知情｜#鏡新聞

中國為了發展棒球，成立中國棒球城市聯賽，叫做CPB，預計明年開打，但根據網路流出的創始隊資訊，其中有一支叫上海兄弟，隊徽和中信兄弟相似度超高，主視覺也是黃色，引起球迷反彈。 加入頻道會員支持鏡新聞🩷： https://www.youtube.com/channel/UC4LjkybVKXCDlneVXlKAbmw/join 鏡電視綜合台YouTube👉http://pse.is/59enw2 鏡電視直播台YouTube👉https://pse.is/4w3gts

鏡新聞 ・ 1 天前
全支付澄清盜刷與個資外洩疑慮！官方澄清假訊息　提告捍衛名譽

全支付澄清盜刷與個資外洩疑慮！官方澄清假訊息　提告捍衛名譽

根據全支付說明，近日在社群平台上出現多則未經查證的言論，其中包括Threads帳號「@bestpika」聲稱發現全支付與全聯的用戶資料被上架至暗網販售。全支付駁斥此說法，指出這些資料為各種來源拼湊，錯誤百出。例如有標示為男性者，其身分證字號卻以女性開頭的「2」為首，且多數...

CTWANT ・ 7 小時前
中國「投誠APP」再現！逾百人註冊 顏若芳要求北市府、國安單位查緝叛國軟體

中國「投誠APP」再現！逾百人註冊 顏若芳要求北市府、國安單位查緝叛國軟體

[Newtalk新聞] 日前在社群平台上傳出有中國工程師研製「歸家」APP，聲稱可讓台灣國軍民「一鍵投誠」，後經陸委會查證確定「查無此APP」，外界質疑其真偽。但民進黨台北市議員顏若芳今（5）日質詢時披露一款名為「台灣投誠」的網頁版APP，痛批有心人士刻意以身試法、擾亂民心，要求北市警局全面查緝的同時，也應轉知國安單位徹查。 台北市長蔣萬安今天到議會進行專案報告並備詢，顏若芳質詢時表示，這款「台灣投誠」網頁APP與日前遭爆的「歸家」APP十分類似，「是不折不扣的統戰軟體」，除了在登入後的帳戶首頁，就以「一國兩制、和平統一」的文案搭配五星旗外，也可查詢台灣各縣市的投誠人數，而目前投誠人數的縣市就是台北市，其餘新北、桃園、台中、台南、高雄也都有顯示投誠人數。 「該軟體不只有鼓動投誠的機制，也抓得出來使用者的IP位址定位」，顏若芳說，其中，該軟體所使用的「.xyz」域名，據警政署的詐騙宣導資料，是常見的釣魚網頁網址，詐騙集團擅長利用大規模發送簡訊，並借此進行網路釣魚或安裝惡意程式，意圖竊取個人資料及盜刷信用卡。 經查，該APP首度出現是Threads的一名用戶於日前所發布，根據該用戶的社群平

新頭殼 ・ 1 天前
小心個資外洩！ 政院提醒「歸家」App可能會詐騙民眾的個資

小心個資外洩！ 政院提醒「歸家」App可能會詐騙民眾的個資

網傳中國工程師製作一款「歸家」App，號稱可以讓台灣民眾、軍人「一鍵登記投誠祖國」，還聲稱已有2萬8000人登記，我陸委會指出是境外假訊息，目的是要擾亂台灣人心。行政院發言人李慧芝今(11/6)日表示，事實上這種意義不明的APP不但是認知作戰，他實際上也可能會詐騙民眾的個資。

太報 ・ 7 小時前
平價Macbook要來了！售價估「3萬元有找」：採用iPhone處理器，硬體效能堪稱小鋼砲？

平價Macbook要來了！售價估「3萬元有找」：採用iPhone處理器，硬體效能堪稱小鋼砲？

Apple（蘋果）將於2026年上半年推出低價Mac筆電，售價「明顯低於1,000美元」，主攻Chromebook與入門Windows市場。

數位時代 ・ 1 天前
全支付遭假冒釣魚攻擊 官方強調「無資料外洩」

全支付遭假冒釣魚攻擊 官方強調「無資料外洩」

零售通路巨頭全聯旗下電子支付「全支付」近期遭不法人士假冒品牌或金融機構，製作釣魚網站或假活動連結，引導民眾輸入個資、OTP驗證碼或信用卡資料，造成盜刷損失。對此，全支付今（6）日發布聲明強調，系統運作正常，內部資安防護機制穩健，並無任何資料外洩情形，資金安全無虞。

Yahoo奇摩股市 ・ 7 小時前
好攜帶也好拍！蔡司精巧旗艦 vivo X200 FE 強大相機拍攝分享

好攜帶也好拍！蔡司精巧旗艦 vivo X200 FE 強大相機拍攝分享

vivo X200 FE 配備「蔡司光學 ZEISS」影像系統加持，提供「5000 萬畫素超感光 VCS 仿生主鏡頭」(1/1.56 吋 SONY IMX921 感光

3C 部落客林小旭 ・ 1 天前
亞馬遜低軌衛星服務落地台灣洽談中，遠傳：28GHz頻譜共用合法合規、最快2027年初推服務

亞馬遜低軌衛星服務落地台灣洽談中，遠傳：28GHz頻譜共用合法合規、最快2027年初推服務

針對 亞馬遜 旗下低軌衛星 (LEO) 服務 Project Kuiper 來台落地合作一事，遠傳電信總經理井琪受訪時證實，雙方正在「緊鑼密鼓洽談中」。她強調，遠傳計畫以其持有的 28 GHz 頻譜作為衛星共用頻段，此舉「合法合規」，預估最快 2027 年初即可合作在台推出服務。

Mashdigi ・ 1 天前
三星推 Switch 2 用 P9 Express 記憶卡：800MB/s 讀取速度、動態散熱保護

三星推 Switch 2 用 P9 Express 記憶卡：800MB/s 讀取速度、動態散熱保護

並未在 Switch 2 發售後第一時間推出相應 microSD Express 專用卡的三星，現在終於帶來了為老任新主機專門打造的 P9 Express 系列新品。

Yahoo Tech ・ 1 天前