Google稍早悄悄調整旗下AI服務的使用規範，將其最新的Nano Banana Pro圖像生成工具免費額度做了調整，將原本每日可生成3張的額度縮減為2張。

Google Nano Banana Pro免費生成額度縮水！每日僅限2張、Gemini 3 Pro也受波及

根據Google說明，由於影像生成與編輯處於高度需求狀態，目前免費帳戶每日僅能生成2張圖像，同時更表示限制可能會頻繁變動，並且於每日重置。

Gemini 3 Pro文字生成也受限，不再保證每日5次

受影響的不僅是影像生成，Google似乎也同步限制Gemini 3 Pro文字模型的免費使用權限。

文件指出，非付費用戶將獲得基本存取權 (basic access)，每日限制同樣可能頻繁變動。這與Google在11月18日剛推出Gemini 3 Pro時，保證每日提供5次免費提問 (與Gemini 2.5 Pro相同) 的政策相比，顯然變得更為嚴格且不確定。

付費訂閱戶權益不變

不過，對於有付費訂閱的用戶來說，權益暫時不受影響。若使用者是Google AI Pro或Google AI Ultra方案的訂閱用戶，每日的使用上限仍分別維持在100次與500次。

這樣的情況反映出在熱門AI模型推出初期，龐大的用戶流量往往會對伺服器算力造成巨大壓力。類似的情況也曾發生在OpenAI身上，當時ChatGPT的影像生成功能也因受歡迎程度超乎預期，進而延後了向免費與戶開放的時程。

