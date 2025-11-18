Google正式揭曉Gemini 3：集大成之作，以「Google Antigravity」打造代理AI開發新基地
Google稍早宣佈推出旗下最新一代人工智慧模型Gemini 3，而Google執行長Sundar Pichai更將此版本定義為Google迄今「最具智慧的模型」，強調不僅延續Gemini時代開啟以來的創新，更整合了過往各代版本的核心優勢，將能協助使用者將任何想法付諸實現。
回顧Gemini的發展歷程，Gemini 1引入了原生多模態 (Multimodality) 與長文本 (Long context)處理能力，讓AI更能理解我們身處的世界。而Gemini 2則加入了思考、推理與原生工具使用能力，為AI代理 (AI Agents) 奠定了基礎。
如今推出的Gemini 3，則是被視為這些能力的集大成者，標誌著Google在通用與實用AI發展上的新里程碑。
Gemini App與Google搜尋迎來重大升級
隨著Gemini 3的問世，Google旗下的核心產品也迎來了相應的升級。
首先在Gemini App方面，Google宣布將進行重大更新。透過Gemini 3的加持，App將具備升級的智慧與全新功能，讓使用者能更直觀地與AI互動。這也暗示Google正試圖將Gemini App從單純的聊天機器人，轉型為更全能的個人AI助理。
而在Google最核心的Search (搜尋) 業務方面，Gemini 3也將扮演關鍵角色。
Google搜尋副總裁Elizabeth Hamon Reid指出，Gemini 3將帶來「迄今最智慧的搜尋體驗」。此次升級將特別針對AI Mode進行強化，預期能讓使用者在搜尋過程中獲得更精準、更具邏輯性的解答，甚至能處理更復雜的任務請求，而不僅僅是列出網頁連結。
開發者新利器：「Google Antigravity」代理人開發平台
對於開發者社群而言，此次發表的重頭戲無疑是針對「代理 (Agentic)」工作流程的支援。Google正式推出了名為Google Antigravity的全新開發平台。
Google將Antigravity定位為「代理人時代的軟體開發基地」 (Home base)，隨著AI應用從單純的問答轉向能自主執行任務的Agentic AI，開發者需要更強大的工具來構建這些應用。
Gemini 3引入了先進的代理編碼能力 (Advanced agentic coding capabilities)，配合Antigravity平台，將能讓開發者更輕易地打造出能實際解決問題的AI軟體。
此外，Google也同步發表了多項開發工具更新：
• Generative UI (生成式介面)：這是一項關於視覺互動使用者體驗的研究成果，目前已在Gemini App中實現，意味AI生成的結果將不再局限於文字或圖片，而是能生成可互動的視覺介面 (UI)，讓使用者體驗更為動態且直覺。
• Firebase AI Logic：為了讓開發者能快速將創意變現，Firebase AI Logic將支援絕大多數Gemini 3的功能，簡化後端整合流程。
• Gemini CLI與Android Studio：針對專業開發者，Google已將最強大的Gemini 3 Pro模型直接整合至Gemini CLI (命令列介面)。同時，Android Studio也正式支援Gemini 3的AI輔助功能，將大幅提升Android應用程式的開發效率，使其成為專業Android開發者的最佳利器。
企業應用與未來展望
而在企業端應用部分，Google也沒缺席。Gemini 3即日起已在Gemini Enterprise與Vertex AI平台上開放使用，意味企業用戶可以立即利用Gemini 3的強大推理與多模態能力，來提升內部流程或開發客製化的商業應用。
筆者觀點
從Gemini 1到Gemini 3，不難看出Google在AI領域的策略已從「追趕」轉向「整合與落地」。Gemini 3的推出，不僅僅是參數量的提升或跑分的競賽，更重要的是Google試圖定義「AI代理」時代標準。
透過Google Antigravity平台，Google顯然希望在未來的軟體開發流程中佔據核心地位，就像Android Studio之於行動開發一樣。而Generative UI的概念更是令人眼睛一亮，這可能徹底改變我們與App互動的方式——未來的App可能不再有固定的介面，而是根據使用者的需求，由AI即時生成最合適的操作介面。
隨著Gemini 3深入整合至Search、Android與開發者生態系，Google正試圖築起一道強大的護城河，以應對來自OpenAI等競爭對手的挑戰。接下來值得觀察的，將是開發者如何利用Antigravity與Gemini 3的代理能力，創造出真正殺手級的AI應用。
更多Mashdigi.com報導：
美國遊戲業薪資報告：平均年薪增加至14.2萬美元，但53%仍感薪資過低、80%認為行業不安全
微軟公開「Xbox遊戲發行指南」，向獨立開發者招手、降低主機開發門檻
其他人也在看
打開LINE都卡卡的！官方認了「1處出問題」：快點更新
通訊軟體LINE是不少台灣民眾習慣使用的APP，每天都會打開來聊天，但你有發現最近使用起來怪怪的嗎？LINE官方今（18）日公告，部分iPhone用戶在開啟支援中心時，一直無法順利顯示畫面，建議民眾更新到最新版本。三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前
第一次用手機是什麼型號？大票網友「點名一手機」：傳說級
你還記得自己用的第一支手機是什麼型號嗎？隨著時代變遷，人手一支智慧型手機越來越普遍，有網友也忍不住好奇「大家第一次用手機是什麼型號？」掀起大票網友討論。Yahoo奇摩（綜合報導） ・ 14 小時前
三星Galaxy手機裝以間諜軟體? 外媒曝：「默認」安裝程式 幾乎無法刪除
[Newtalk新聞] 隨著科技發展不斷進步，民眾對於資訊安全的關注程度也日益提升，越來越多民眾將保護個人資安視為使用電子產品的優先事項。近期有外媒爆料稱，在中東地區販賣的部分三星產品中，裝有幾乎無法被刪除、持續蒐集用戶個人資訊的以色列間諜軟體「AppCloud」。雖然許多網友針對以色列間諜軟體可能造成的資安風險表示擔憂，但截至目前為止，三星仍尚未針對相關指控進行表態。 根據卡達媒體《半島電視台》報導，總部位於黎巴嫩首都貝魯特、長期關注西亞與北非地區數字安全的非政府組織「社群媒體交流會」( SMEX ) 近期再次三星的產品提出指控，認為該公司在旗下的 Galaxy A 系列與 M 系列手機中，預先裝有「AppCloud」這個以色列間諜軟件，且無法透過傳統方法禁用或解除安裝，對三星手機用戶的資訊安全造成巨大的威脅。不過這項報導尚未獲得證實。 報導稱，「AppCloud」是由以色列 IronSource 研發的手機 APP ，可用於下載其他存在於商店內的 APP 應用程式。然而，「AppCloud」卻在協助用戶下載 APP 的同時，暗中蒐集用戶的個人資料與偏好，對三星手機用戶的資訊安全造成新頭殼 ・ 8 小時前
Cloudflare 全球死機，X、Canva、ChatGPT等服務未能使用，回報死機的 downdetector 也 down 了
互聯網基礎設施巨頭 Cloudflare 於香港時間今晚（11 月 18 日）爆發嚴重故障，導致全球大量網站與應用程式無法連線。受影響名單包括社交平台 X（前稱 Twitter）、設計工具 Canva、甚至 AI 巨頭 OpenAI 等熱門服務。這場「數碼災難」最諷刺的一幕，莫過於專門用來回報死機狀況的網站 Downdetector，竟也因為使用 Cloudflare 的服務而跟隨「陪葬」，令用戶求助無門。Yahoo Tech ・ 4 小時前
iPhone 17 Pro宇宙橙「濕紙巾一擦就掉漆」 網友質疑造假
根據外媒報導，一名國外網友在社群平台X上分享照片指出，當地有使用者以濕紙巾清潔iPhone 17 Pro Max，結果竟導致機身大面積掉漆。照片中可見，原本應呈現橘色金屬質感的外殼，在鏡頭模組周圍及側邊按鍵區域幾乎只剩下金屬本色，僅有少許橘色塗層殘留，整體觀感大受影響。這...CTWANT ・ 1 天前
鴻海科技日／未來5年人形機器人全球出貨量狂飆14倍
人形機器人熱潮在輝達推波助瀾下快速成型，市調機構Counterpoint表示，2025年全球人形機器人出貨量只有1萬8千多台，但到了2030年，人形機器人的出貨量預估將來到25.6萬台，出貨量將比今年暴增超過14倍，相當於5年內出貨量年複合成長率（CAGR）將高達69.7％。鏡報 ・ 18 小時前
華強北再創新猷，Apple iPhone Air「無 SIM 變有 SIM」
華強北的「超雪團隊」於微博發文，表示 iPhone Air 改實體 SIM 成功，令 iPhone Air「無 SIM 變有 SIM」。Yahoo Tech ・ 1 天前
蘋果不只秋季出新機？ 傳明年發表會改「一年兩次」
蘋果不只秋季出新機？ 傳明年發表會改「一年兩次」EBC東森新聞 ・ 12 小時前
蘋果須向 Masimo 賠償 6.34 億美元！Apple Watch 血氧功能再惹爭議
Apple 與醫療設備商 Masimo 之間，針對 Apple Watch 血氧監測技術的專利戰再度升溫！美國加州陪審團於上週五（11 月 14 日）作出裁決，認定 Apple 侵犯了醫療技術公司 Masimo 的專利，須向其支付 6.34 億美元（約 49 億港元）的賠償金。這項判決主要針對 Apple 過去銷售的 Apple Watch 型號，被視為 Masimo 在這場持久專利戰中的一次關鍵勝利。Yahoo Tech ・ 1 天前
濕冷轉乾冷！ 最凍時間未到「這兩天」注意｜#鏡新聞
更多天氣資訊，交給氣象主播王鈺婷。 加入頻道會員支持鏡新聞： https://www.youtube.com/channel/UC4LjkybVKXCDlneVXlKAbmw/join 鏡電視綜合台YouTube👉http://pse.is/59enw2 鏡電視直播台YouTube👉https://pse.is/4w3gts鏡新聞 ・ 5 小時前
新竹通APP不好用 議員憂成錢坑
新竹市政府推出的新竹通APP今年8月上線，但民進黨新竹市議員施乃如指出，新竹通評分低，且錯誤修復速度慢，APP內甚至無回報機制，要求市府訂定使用預算規範，勿放任其成為「錢坑APP」，市府回應，會依各界回饋意見及需求，持續規畫擴增各項整合服務。中時新聞網 ・ 1 天前
iPhone 自製鈴聲超容易！2025 完整攻略讓你 1 分鐘做出 iPhone 來電鈴聲｜免電腦、免 GarageBand、任何聲音都可以！還有 iOS 18 手機鈴聲設定 替代方案！
【APPLEFANS 蘋果迷報導】過去想在 iPhone 上自製鈴聲，對許多使用者來說都是一段麻煩的流程：不是得接電腦、就是得用 GarageBand 繞一大圈，對新手極不友善蘋果迷 ・ 14 小時前
是德攜手聯發科 推進Pre-6G整合感測與通訊技術
（中央社記者張建中新竹17日電）是德科技（Keysight Technologies）今天宣布，與聯發科攜手推進Pre-6G整合感測與通訊（ISAC）技術，將資料傳輸與感測功能整合於單一無線電架構，是邁向6G實驗部署的關鍵一步。中央社 ・ 1 天前
高通公布Qualcomm Dragonwing IQ‑X嵌入式處理器 以AI PC經驗提供具出色能耗效率的AI工業級處理器
高通宣布推出Qualcomm Dragonwing IQ‑X高階工業級處理器，旨在解決當前工業處理器難以面面俱到的痛點，結合具有出色單執行緒的CPU，具備達45 AI TOPS的NCool3c ・ 23 小時前
IG 又改版了？！精選動態恢復圓形 改來改去原因一次看
今天打開 IG 的你有發現精選動態突然變回「小圈圈」嗎！不用懷疑不是你手機壞掉，也不是你按錯，是 IG 又默默改版了！ 到底直式精選有沒有機會再回來以及為什麼又回去原本的圈圈了？獺友們的疑問 Spac1 馬上來幫大家解答～ 為什麼年初要改成長方形？ 今年 1 月 Meta 曾說明，之所以把精選改成長方形，是因為直式照片與影片使用率越來越高，加上圓形圈圈會裁切封面，因此希望精選封面可以完整被展示才改成方形，雖然原本是想更符合時下內容的觀看習慣，但這麼大的改版確實一開始的反彈聲浪是蠻大的，我自己也是好一陣子才習慣的>< 恢復「圓」版 背後原因解析 雖然目前 IG 沒公布正式理由，但外界有幾種推測，其中就是使用者的回饋，小圈圈雖然沒辦法完整看到封面照，但很多人其實更喜歡它的神秘感，加上版面如果有了圓圈圈的點綴，整體也更可愛些，那第二個推測原因呢就是視覺一致性的問題，畢竟 IG 原本就是圓形頭貼＋圓形限動框，長方形格格不入之外也看起來跟貼文沒有區別了，最後一個理由應該就是原本的方形只是 IG 的一段測試，現在測完了發現效果不如預期就收回了～電獺少女 ・ 9 小時前
阿里巴巴AI助手「千問app」上線 立即塞爆網路
大陸「阿里巴巴」集團旗下的人工智慧助手「千問app」，今（17）日正式開放公測，網頁與PC版同步開放。據阿里巴巴表示，「千問app」的應用場合，涵蓋辦事、地圖、健康、購物等多個生活場景。而「千問app中廣新聞網 ・ 1 天前
【開箱】ROG Xbox Ally X 開箱：Windows 掌機介面大進化
你是打電腦遊戲長大的嗎？不管是在家搶電腦，還是跟同學一起去打咖，PC 遊戲佔了很多人回憶中美好的一部分[emoji]8J+lsA==[/emoji]，只可惜電腦這麼大一台，要玩電獺少女 ・ 9 小時前
資安院：資安防護仍須強化 應透過弱點掃描強化管理
（中央社記者趙敏雅台北17日電）114年度公務機關暨特定非公務機關資安事件原因統計近日公布，資安院指出，今年截至10月底，兩類機關於資安事件型態呈現明顯差異，反映防護需求不同，但在系統防護上均仍有改善空間，建議應透過弱點掃描強化管理。中央社 ・ 1 天前
專為行動工作者打造！高達115 TOPS AI算力「TravelMate X4 14 AI」商務筆電 用AI重新定義工作效率
Acer TravelMate X4 14 AI 商務筆電，搭載 Intel Core Ultra 5、97 TOPS AI 算力，主打輕薄高效、軍規耐用與企業級安全，成為混合辦公最強 AI 商務筆電選擇！Yahoo奇摩3C大事紀 ・ 13 小時前
三星推出Galaxy Tab A11+萬元內Android平板 主打11吋大螢幕與支援AI智慧功能
三星的Android平板產品提供自旗艦到平價、從大螢幕到一手可掌握的廣泛產品類型，其中Galaxy Tab A9+是在相當受消費者歡迎的高CP值平板，也是台灣連續兩年AndroidCool3c ・ 23 小時前