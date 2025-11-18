Google稍早宣佈推出旗下最新一代人工智慧模型Gemini 3，而Google執行長Sundar Pichai更將此版本定義為Google迄今「最具智慧的模型」，強調不僅延續Gemini時代開啟以來的創新，更整合了過往各代版本的核心優勢，將能協助使用者將任何想法付諸實現。

Google正式揭曉Gemini 3：集大成之作，以「Google Antigravity」打造代理AI開發新基地

回顧Gemini的發展歷程，Gemini 1引入了原生多模態 (Multimodality) 與長文本 (Long context)處理能力，讓AI更能理解我們身處的世界。而Gemini 2則加入了思考、推理與原生工具使用能力，為AI代理 (AI Agents) 奠定了基礎。

如今推出的Gemini 3，則是被視為這些能力的集大成者，標誌著Google在通用與實用AI發展上的新里程碑。

Gemini App與Google搜尋迎來重大升級

隨著Gemini 3的問世，Google旗下的核心產品也迎來了相應的升級。

首先在Gemini App方面，Google宣布將進行重大更新。透過Gemini 3的加持，App將具備升級的智慧與全新功能，讓使用者能更直觀地與AI互動。這也暗示Google正試圖將Gemini App從單純的聊天機器人，轉型為更全能的個人AI助理。

而在Google最核心的Search (搜尋) 業務方面，Gemini 3也將扮演關鍵角色。

Google搜尋副總裁Elizabeth Hamon Reid指出，Gemini 3將帶來「迄今最智慧的搜尋體驗」。此次升級將特別針對AI Mode進行強化，預期能讓使用者在搜尋過程中獲得更精準、更具邏輯性的解答，甚至能處理更復雜的任務請求，而不僅僅是列出網頁連結。

開發者新利器：「Google Antigravity」代理人開發平台

對於開發者社群而言，此次發表的重頭戲無疑是針對「代理 (Agentic)」工作流程的支援。Google正式推出了名為Google Antigravity的全新開發平台。

Google將Antigravity定位為「代理人時代的軟體開發基地」 (Home base)，隨著AI應用從單純的問答轉向能自主執行任務的Agentic AI，開發者需要更強大的工具來構建這些應用。

Gemini 3引入了先進的代理編碼能力 (Advanced agentic coding capabilities)，配合Antigravity平台，將能讓開發者更輕易地打造出能實際解決問題的AI軟體。

此外，Google也同步發表了多項開發工具更新：

• Generative UI (生成式介面)：這是一項關於視覺互動使用者體驗的研究成果，目前已在Gemini App中實現，意味AI生成的結果將不再局限於文字或圖片，而是能生成可互動的視覺介面 (UI)，讓使用者體驗更為動態且直覺。

• Firebase AI Logic：為了讓開發者能快速將創意變現，Firebase AI Logic將支援絕大多數Gemini 3的功能，簡化後端整合流程。

• Gemini CLI與Android Studio：針對專業開發者，Google已將最強大的Gemini 3 Pro模型直接整合至Gemini CLI (命令列介面)。同時，Android Studio也正式支援Gemini 3的AI輔助功能，將大幅提升Android應用程式的開發效率，使其成為專業Android開發者的最佳利器。

企業應用與未來展望

而在企業端應用部分，Google也沒缺席。Gemini 3即日起已在Gemini Enterprise與Vertex AI平台上開放使用，意味企業用戶可以立即利用Gemini 3的強大推理與多模態能力，來提升內部流程或開發客製化的商業應用。

筆者觀點

從Gemini 1到Gemini 3，不難看出Google在AI領域的策略已從「追趕」轉向「整合與落地」。Gemini 3的推出，不僅僅是參數量的提升或跑分的競賽，更重要的是Google試圖定義「AI代理」時代標準。

透過Google Antigravity平台，Google顯然希望在未來的軟體開發流程中佔據核心地位，就像Android Studio之於行動開發一樣。而Generative UI的概念更是令人眼睛一亮，這可能徹底改變我們與App互動的方式——未來的App可能不再有固定的介面，而是根據使用者的需求，由AI即時生成最合適的操作介面。

隨著Gemini 3深入整合至Search、Android與開發者生態系，Google正試圖築起一道強大的護城河，以應對來自OpenAI等競爭對手的挑戰。接下來值得觀察的，將是開發者如何利用Antigravity與Gemini 3的代理能力，創造出真正殺手級的AI應用。

