Google稍早宣布，旗下Google.org將承諾投入225萬美元，協助現代化非洲的公共數據系統 ，使其能為即將到來的 AI 時代做好準備。此計畫將攜手聯合國非洲經濟委員會 (UNECA) 與 PARIS21 (21世紀統計發展夥伴關係)，並且利用Google自家的「Data Commons」開放知識儲存庫 ，將分散的公共數據轉化為單一、可靠的資源。

Google.org投入225萬美元、攜手UNECA與PARIS21等業者，協助非洲打造AI世代公共數據基礎設施

Google新興市場政府事務與公共政策副總裁Doron Avni表示，公共數據對於解決糧食安全、氣候變遷等重大挑戰至關重要。Google認為，非洲大陸擁有全球最年輕且增長最快的人口，有望繼跳過固網 (landlines)、直接進入行動技術時代後，再次在AI就緒 (AI-ready)的公共數據基礎設施上實現跨越式發展 。

導入Data Commons知識圖譜，統一分散數據

此計畫的核心技術在於利用Data Commons平台，將各種分散的數據集「映射」 (map)到Data Commons知識圖譜上，藉此建立一個統一的資源庫，以便由新開發的AI工具進行查詢與分析 。

此次225萬美元的承諾將分為兩大專案執行：

攜手UNECA：建立非洲區域Data Commons

Google.org將提供75萬美元給聯合國非洲經濟委員會 (UNECA)，用於啟動一個「非洲區域 Data Commons」。

此專案將建立AI平台，整合非洲大陸的數據集，初期重點關注糧食安全、貿易與經濟發展等關鍵領域 。此外，該計畫也將協助建立區域性的道德數據共享標準，並且強化各國統計局 (National Statistical Offices, NSOs) 的技術能力，最終能為決策者提供AI就緒的數據基礎 。

攜手PARIS21：鎖定迦納、盧安達、塞內加爾進行AI培訓

另一筆達150萬美元的資金，則是提供給PARIS21，以支持「全球南向」 (Global South)的AI演進 。

此專案將從迦納 (Ghana)、盧安達 (Rwanda) 與塞內加爾 (Senegal) 三國率先啟動，並且聚焦於三大目標：

• 技能提升 (Upskilling)： 為各國統計局 (NSO) 提供AI專業培訓 。

• 建立準則：創建人類與AI皆可輕易理解的數據準則 。

• 實務支援：提供實務支援以擴展開放數據基礎設施 。

Google強調，數位轉型需要協作，此次支持UNECA與PARIS21，將使零碎化數據轉變成可供決策的情報 (policy-ready intelligence) ，並為非洲國家的長期經濟成功奠定 AI 就緒的數位基礎 。

