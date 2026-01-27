Google Photos 最近加入一個有點鬧的新功能，叫做「Me Meme」，簡單來說就是把生成式 AI 放進相簿，只要丟一張自拍，就可以套進各種經典迷因模板，瞬間變成梗圖主角，連 AI 也要開始傳梗圖給我們了嗎？太酷了...

Google Photos 可以做梗圖？新功能「Me Meme」登場

（圖片來源：Google）

一張自拍就能生成個人化迷因

這個功能的概念，就是選一張自己的照片，再挑一個迷因模板，AI 就會自動把臉合成進去，變成一張可以直接分享的梗圖，官方也說這是希望讓照片變得更有趣、更有互動性，讓日常分享不只是拍照存檔，而是可以玩出新的花樣

廣告 廣告

Google Photos 可以做梗圖？新功能「Me Meme」登場

(圖片來源：Meme 梗圖倉庫)

操作方式輕鬆

實際使用流程也很簡單，打開 Google Photos 之後，點選底部的「建立」，再選「Me Meme」，接著挑一個喜歡的迷因模板，丟一張自己的照片上去，AI 就會自動生成，如果不滿意還可以重新生成幾次，就跟日常中選擇發哪一張迷因一樣 XD

Google Photos 可以做梗圖？新功能「Me Meme」登場

（圖片來源：Meme 梗圖倉庫）

功能還在測試中，效果不一定完美

目前「Me Meme」還不是全面開放，Google 表示會在接下來幾週陸續推送到 Android 和 iOS 版 Google Photos，因為還算是實驗性功能，所以生成的結果不一定每次都很準，官方也建議最好用光線充足、臉部清楚、正面對鏡頭的照片，這樣 AI 合成效果會比較自然

Google Photos 可以做梗圖？新功能「Me Meme」登場

（圖片來源：Unsplash）

小結

「Me Meme」比較像是一個輕鬆的小功能，不是生產力神器路線，但很符合現在 AI 往生活娛樂靠近的趨勢，之後聊天群組可能會多很多「本人出演」的迷因圖，至於會不會變成下一個社群爆紅玩法，就看大家玩得開不開心了，不知道各位獺友們期待這個新功能的到來嗎？愷希已經準備好了Φ౪Φ

🌟 電獺少女也有 TikTok 了！ 各類 App 使用密技、即時科技大事、第一手產品把玩心得全都在 電獺少女 TikTok 就差你沒關注啦！

更多電獺少女報導

臺灣人諧音梗攻佔 YouTube ！中文聽起來像就能找到外語歌！

ChatGPT 新翻譯功能上線！超過 50 種語言選擇

Pixel 用戶搶先體驗！Google 相簿長按轉貼圖即將全面開放 Android

不用再滑評論！Google Play Store 新功能： AI 總結 App 優缺點

Google 推出 Gemini 3！最新亮點來啦