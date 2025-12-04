Google Photos APP 終於有深度美顏功能，提供面部六項細化修飾

文章來源：Qooah.com

Android Authority 在其博文中透露， Google Photos 應用 v7.56.0.839465534 版本內發現了一項原生的面部美顏功能：「修飾」（Touch Up）。該功能集成在照片編輯器的「操作」標籤頁下，首次使用時需下載約 16MB 的機器學習模型來支援效果處理。

完成安裝後，用戶可以看到六項針對面部的細化調節工具，包括磨皮、去眼袋、虹膜增強、牙齒美白、眉毛調整以及唇部修飾。每一項都設有獨立的強度滑塊，方便用戶按個人喜好精細調整，使用方式與常規編輯工具保持一致。

值得關注的是，「修飾」功能在處理合照時體現出較高的智能化水平。它能夠自動識別畫面中的多張人臉，並可以對每一張臉進行單獨編輯，而非像傳統濾鏡那樣統一施加效果。這意味著用戶可以選擇僅提亮某個人的牙齒，或只改善另一個人的膚質，而不影響照片中的其他人物。

根據當前測試版本，該功能在單張照片中最多可識別並編輯 6張人臉。若合照人數超過這一上限，系統會提示無法支援，且暫時不提供手動添加或移除檢測人臉的操作選項。