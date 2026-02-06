沒想到大家敲碗已久的年度中階強機 Pixel 10a 竟然正式官宣惹！最讓大家興奮的是，官方已經確認 18 號就會開放預購，剛好讓大家領完紅包、開工就能直接手滑換新機！看到官方釋出的預告圖，身為外貌協會的小編我，伸向荷包的手已經蠢蠢欲動了

Google Pixel 10a 突襲登場！小資族首選 AI 手機是它嗎？

告別火山口！極簡美背與 120Hz 絲滑螢幕來了

這次 Pixel 10a 在外型上做了大膽的嘗試，最讓人心動的就是那個完全貼平背蓋的相機模組，徹底告別了以前稍微隆起的「火山口」設計，對愛用小廢包的女生來說，放進口袋順手到不行～而且雖然定位是中階機，但這次螢幕規格真的很有誠意，傳聞將搭載 120Hz 高更新率的 Actua 螢幕，亮度和流暢度都直逼旗艦機等級，不管是追劇還是滑社群，那個視覺享受真的會讓人回不去

傳聞升級 Tensor G4 大腦！Gemini AI 功能玩不停

別看它外型優雅，內在可是相當硬核的！Pixel 10a 這次預期升級與旗艦系列同款的 Tensor G4 晶片，這意味著它能完美跑動 Google 最新的 Gemini AI 功能，不管是出國旅遊時的即時翻譯，還是拍照後想把路人一鍵移除的「魔術橡皮擦」，甚至是讓照片畫質更有層次的「高解析縮放」，在這台手機上都能輕鬆達成～雖然硬體上像是 Pixel 9a 的精鍊版，但軟硬體整合的黑科技才是 Google 的真本事

延續 Pixel 系列影像優勢

相機控的朋友們請放心，Pixel 10a 據傳將維持了超強大的 6400 萬畫素主鏡頭配上 1300 萬畫素超廣角鏡頭！雖然規格看起來與前代持平，但在新晶片的影像處理加持下，拍照成像會更加細膩自然，特別是那種自然的人像膚色與強大的夜拍實力，一直是 Google 的拿手好戲！不管是跟姊妹聚餐的自拍，還是深夜的美食紀錄，這台絕對能幫你穩穩輸出漂亮照片

小結

如果你還在用 Pixel 7a 以前的老機，10a 的傳聞 120Hz 螢幕 + Tensor G4 會有明顯升級，值得考慮列入購機名單，但如果你是 Pixel 9a 用戶，外媒普遍認為這次 核心規格與外型差異不大，建議 直接續用 9a ，性價比更高，無論如何 2/18 規格公布 再決定最保險～

