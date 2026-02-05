Google Pixel邁入AI Agent新紀元，副總裁談台灣團隊關鍵角色與跨平台互通願景

自2021年1月27日，正式啟用位於新北市板橋區台北遠東通訊園區研發辦公大樓的Google台灣辦公室，後續更在2024年4月啟用同樣位於遠東通訊園區的第二座辦公室，加上Pixel系列手機諸多設計出自台灣團隊，凸顯台灣在Google全球硬體與AI戰略中的核心地位。而趁著這次機會，筆者訪問到Google Pixel產品管理副總裁Venkat Rapaka，以及Android 工程副總裁Erik Kay，深入探討Pixel產品設計哲學、Android生態系的開放性，以及當前最火熱的AI應用發展。

▲Google Pixel 9a

Pixel的核心：不只是硬體，而是「Google的最佳體驗」

Venkat Rapaka在訪談中強調，Pixel的產品願景從來就不只是「做手機」，而是要打造「最能代表Google的體驗」。這是一個將AI、軟體與硬體完美結合的載體。從早期的運算攝影 (Computational Photography)，到現在的生成式AI應用，Pixel始終扮演著將Google前瞻技術落地的角色。

Venkat Rapaka表示，Pixel的設計哲學是「Helpfulness」 (實用性)。無論是幫你接聽電話的Call Screen，還是在拍照後能透過Magic Editor移除路人，甚至是透過Zoom Enhance讓變焦照片更清晰，這些功能的背後都是為了讓科技更貼近使用者需求，而不僅僅是堆疊硬體規格。

▲Pixel的產品願景從來就不只是「做手機」

走向代理式AI與未來的AI助理

談到AI的下一步，Venkat Rapaka提到Google先前展示的「Project Astra」 (多模態AI助理服務)，「我們正在從單純的聊天機器人，走向具有代理能力的AI發展」。

Venkat Rapaka解釋，未來的AI不再只是單純回答問題，而是能理解使用者的意圖 (Intent)，並跨越應用程式的藩籬執行任務。例如，當你收到一封關於航班的郵件，AI能主動建議行程、安排交通，甚至處理更複雜的跨應用操作。

至於未來是否會有專屬的AI硬體 (如穿戴裝置)會取代手機？Venkat Rapaka認為，手機目前仍是AI運算最強大且最普及的平台，特別是透過Gemini Nano這類能在裝置端運作的模型，能在隱私與效能間取得平衡。但他也不排除未來會有更多元型態產品問世，例如智慧眼鏡等，能更直觀地與AI互動，Pixel團隊也正密切探索這些可能性。

不過，Venkat Rapaka在後續補充也提到，手機之所以不會消失，道理其實與市內電話一樣，例如自己沒有近視情況下，基本上就不會習慣配戴眼鏡，這也是手機目前仍會持續存在的原因，不僅是因為手機能實現更多連接、內容呈現與互動，更因為手機能滿足絕大部分的使用需求，因此成為目前最適合作為AI載體的裝置。

▲Google Pixel產品管理副總裁Venkat Rapaka

對於代理AI目前的發展，Android工程副總裁Erik Kay強調目前只是剛開始階段，Google內部已經由Chrome團隊打造可依照使用者下達指令執行相關工作任務，同時也有不少業者投入代理AI應用發展，因此預期接下來會有更多應用可能性。

而Venkat Rapaka也針對代理AI可能存在的潛在風險作說明，認為這是接下來發展無法忽視的重點，但也預期藉由代理AI跨平台、跨裝置銜接應用的體驗會變成主流。

Android生態系：打破藩籬，關於AirDrop的互通性

Erik Kay則從生態系的角度切入。他強調Android的使命是「Computing for everyone」 (滿足眾人運算需求)，這意味著開放與連結成為Android平台特性。

▲Android工程副總裁Erik Kay

在訪談中，日本媒體特別提及Google近期打破Android與iOS之間的檔案傳輸壁壘，也就是利用蘋果的AirDrop功能達成跨平台檔案交換。對此，Erik Kay表示，跨平台的互通性是目前使用者的痛點之一，因此Google藉由自身Quick Share (原本的Nearby Share)技術，以及熟稔不同平台之間的限制，實現Android與iOS平台之間的檔案連接互換，並且積極與三星等第三方品牌合作，建立一個統一且強大的傳輸標準。

Erik Kay表示：「我們目標是消除裝置間的摩擦」。Google致力於讓Quick Share成為Android陣營的通用語言，甚至透過與電腦端的整合，讓檔案傳輸像AirDrop一樣無縫。雖然技術底層不同，但從使用者體驗端，Google正在努力打破「綠泡泡與藍泡泡」之外的更多隔閡，讓不同品牌的手機、平板與筆電能更緊密協作。

台灣團隊的關鍵角色：從Silicon到Foldable

在接受台灣媒體訪談時，Venkat Rapaka表示台灣團隊是Google硬體研發的重要角色，其中包含與晶片業者溝通、合作，同時也有不少Pixel產品創新與工程實現，都來自台灣團隊的努力。

特別是在折疊手機 (Foldable Phone)的開發，台灣團隊功不可沒。針對市場傳聞蘋果可能在今年下半年推出折疊機種，藉此與Android平台建立的摺疊手機市場競爭，Venkat Rapaka則對此充滿信心，認為目前折疊手機最大挑戰在於「黃金比例」 (Goldilocks form factor)與耐用度的平衡。

「做出一支能折疊的手機不難，但要像Pixel 10 Pro Fold這樣輕薄、手感好，同時兼具相機拍攝效果與電池續航，是極大的工程挑戰」。Venkat Rapaka認為，Google已經在折疊手機的UI適配與硬體機構上累積了豐富經驗，這將是Pixel面對未來競爭對手 (包含潛在的蘋果折疊手機)時的最大優勢。

長達7年的安全更新承諾

最後，兩位副總裁都重申Google對於產品壽命與安全性的承諾。Pixel系列機種目前提供長達7年的軟體更新，這不僅是為了環保，更是為了讓使用者手中的裝置能隨著AI功能的更新而「越用越好用」，同時也能持續確保使用安全。

從這次訪談可以觀察到，Google正試圖將Pixel從早期Nexus Phone時期的「Android示範機種」，轉型為AI時代的「個人運算中心」。而這一切的背後，台灣團隊的研發實力，更扮演關鍵的幕後推手。

