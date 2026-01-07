Google Play Store 或將推「先試後買」功能，專為買斷制遊戲提升體驗

文章來源：Qooah.com

Google 應用商店即將為買斷制遊戲加強「先試後買」功能，讓玩家在付費前能先體驗遊戲內容。目前，Google Play 上雖然擁有大量高品質的 Android 遊戲，但絕大多數都依賴遊戲內購盈利，只有少數作品仍採用一次性買斷的模式。對於這類買斷制遊戲，玩家往往需要先付款才能進入遊戲，無法提前試玩，這在一定程度上影響了用戶的嘗試意願。

事實上，Play Store 早已支援訂閱制服務的免費試用，卻一直未針對買斷制應用或遊戲提供類似的試玩機制。為此，不少開發者會選擇單獨發佈一個「試玩版」應用，但這帶來了一系列問題：試玩版與正式版相互獨立，不僅下載量、評分、評論等數據無法合併，玩家的遊戲進度也無法延續至正式版。此外，維護兩個版本也顯著增加了開發者的工作量。

也有一些開發者會引導用戶利用商店提供的兩小時退款政策，以此實現「先玩後付」。然而，很多用戶並不清楚這項政策的存在，預付費用本身也構成了一道心理門檻：畢竟在未體驗的情況下直接付款，總會讓人猶豫。

在 Google Play Store 的最新版本代碼中，出現了與「先試後買」功能相關的描述。該功能將允許開發者為買斷制遊戲設定一段固定的免費試玩時間，玩家在這段時間內可以體驗完整遊戲內容，且試玩期間的進度在購買正式版後可以保留。每款遊戲的試玩時長可由開發者自行設定，預計每位用戶僅能試玩一次。

值得注意的是，相關代碼中明確提到了「遊戲」類別，這意味著該功能初期可能僅限於遊戲應用，暫不面向其他類型的買斷制軟件開放。無論最終範圍如何，這一變化都將同時惠及玩家與開發者——玩家得以更放心地嘗試買斷制遊戲，開發者則能更直接地向潛在用戶展示遊戲內容，無需再依賴試玩版或退款政策這些間接方式。

目前，Google 尚未正式宣佈此項功能，也未在 Play Store 中上線。如果未來得以實現，它將為買斷制遊戲在流動平台的推廣提供更加友好的體驗環境。