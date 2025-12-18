距離Gemini 3 Pro在11月登場才剛過一個月，Google稍早接續正式推出其最新AI模型的高效率版本——Gemini 3 Flash。

Google推出高效能模型Gemini 3 Flash，多模態跑分贏過GPT-5.2

這款新模型主打以更低的運算成本，提供與旗艦級模型相近的「Pro級」推理能力。

更令人驚訝的是，根據Google釋出的數據，這款定位為「輕量級」的模型，在部分基準測試中竟然正面擊敗了OpenAI為了對抗Gemini 3 Pro而匆忙推出的GPT-5.2。

輕量級逆襲？跑分數據會說話

根據Google公布的基準測試結果，Gemini 3 Flash的表現顯著優於上一代的Gemini 2.5 Pro。但最讓市場關注的，是它與OpenAI最新旗艦GPT-5.2的對決。

• MMMU-Pro (多模態理解與推理)：這是一個專門測試模型對圖像與文字綜合理解能力的指標。Gemini 3 Flash拿下了81.2%的高分，險勝GPT-5.2的79.5%。

• Humanity's Last Exam (高難度綜合測試)：在雙方都無法使用網路搜尋等外部工具的情況下，Gemini 3 Flash的分數僅落後GPT-5.2不到一個百分點，顯示其「裸考」實力已相當接近對手的旗艦水準。

雖然跑分不代表一切，但一款標榜「Flash（快速/高效）」的模型能與對手的頂級型號打得有來有往，對OpenAI來說絕對是一個危險訊號。

全球免費開放，預設模型大升級

與Gemini 3 Pro一樣，新的Gemini 3 Flash即日起將全面部署到Gemini App，以及Google搜尋的AI模式中，並且直接成為這兩項服務的「預設模型」。

這意味著全球的Gemini用戶 (包含免費用戶)不需要付費，就能直接使用到這個具備Gemini 3等級推理能力的模型，這無疑將大幅提升一般用戶處理日常任務的效率。

分析觀點：高階AI的「平價化」時代來臨

筆者認為，Gemini 3 Flash的推出象徵著AI競爭進入新階段。過去我們習慣將「Flash」或「Mini」版本的模型視為閹割版或笨一點的版本，但Google這次打破了這個刻板印象。

當一個「高效率、低成本」的模型在效能上可以比肩競爭對手的「旗艦」時，這對OpenAI的訂閱制商業模式將構成巨大壓力。如果免費的Gemini 3 Flash就已經夠好用，甚至在處理複雜的多模態任務上還贏過GPT-5.2，那消費者每個月掏錢訂閱ChatGPT Plus的理由還剩下什麼？

