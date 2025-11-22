針對近期在社群媒體上瘋傳、指稱Google已更改政策，並且將使用用戶的Gmail信件內容與附件訓練AI模型等說法，Google後續發出聲明嚴正駁斥，強調這些報導具「誤導性」。

Google駁斥Gmail郵件內容被用於訓練AI傳聞，澄清「智慧功能」設定僅用於個人化服務

官方：沒改設定、沒用信件訓練Gemini

先前的網路傳言聲稱，用戶必須手動進入設定，關閉Gmail的「智慧功能與個人化」 (Smart features and personalization)選項，才能避免自己的私人數據被餵給AI模型。

而Google發言人Jenny Thomson對此回應表示：「這些報導具有誤導性，我們沒有改變任何人的設定，Gmail的智慧功能也已經存在多年，而且我們不會使用Gmail內容來訓練我們的Gemini AI模型。」

智慧功能將提供個人化服務

Google進一步解釋，所謂的「智慧功能」，是指系統透過自動化處理，提供如拼字檢查、包裹訂單追蹤，或是將Gmail中的航班資訊自動加入Google日曆等便利服務。

雖然啟用該功能時的條款會註明「同意讓Google Workspace使用您的內容與活動來個人化您的體驗」，但僅限於提升用戶在Workspace產品間的協作使用效率，並不等同於將郵件內容移交出去用於訓練AI模型。

建議用戶仍可檢查設定

儘管Google否認有任何政策變動或強制開啟的情況，但相關報導中也提到，Google內部員工發現自己先前曾關閉的部分智慧功能，似乎被重新開啟。

這可能與Google在今年1月更新智慧功能設定有關，當時將Google Workspace與其他Google產品 (如地圖、錢包)的個人化設定進行拆分。因此，雖然不必恐慌資料被拿去訓練AI，但對於隱私較為敏感的用戶，建議仍可再次檢查自己的帳戶設定，以確保符合個人的使用需求。

