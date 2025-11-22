Google駁斥Gmail郵件內容被用於訓練AI傳聞，澄清「智慧功能」設定僅用於個人化服務
針對近期在社群媒體上瘋傳、指稱Google已更改政策，並且將使用用戶的Gmail信件內容與附件訓練AI模型等說法，Google後續發出聲明嚴正駁斥，強調這些報導具「誤導性」。
官方：沒改設定、沒用信件訓練Gemini
先前的網路傳言聲稱，用戶必須手動進入設定，關閉Gmail的「智慧功能與個人化」 (Smart features and personalization)選項，才能避免自己的私人數據被餵給AI模型。
而Google發言人Jenny Thomson對此回應表示：「這些報導具有誤導性，我們沒有改變任何人的設定，Gmail的智慧功能也已經存在多年，而且我們不會使用Gmail內容來訓練我們的Gemini AI模型。」
智慧功能將提供個人化服務
Google進一步解釋，所謂的「智慧功能」，是指系統透過自動化處理，提供如拼字檢查、包裹訂單追蹤，或是將Gmail中的航班資訊自動加入Google日曆等便利服務。
雖然啟用該功能時的條款會註明「同意讓Google Workspace使用您的內容與活動來個人化您的體驗」，但僅限於提升用戶在Workspace產品間的協作使用效率，並不等同於將郵件內容移交出去用於訓練AI模型。
建議用戶仍可檢查設定
儘管Google否認有任何政策變動或強制開啟的情況，但相關報導中也提到，Google內部員工發現自己先前曾關閉的部分智慧功能，似乎被重新開啟。
這可能與Google在今年1月更新智慧功能設定有關，當時將Google Workspace與其他Google產品 (如地圖、錢包)的個人化設定進行拆分。因此，雖然不必恐慌資料被拿去訓練AI，但對於隱私較為敏感的用戶，建議仍可再次檢查自己的帳戶設定，以確保符合個人的使用需求。
更多Mashdigi.com報導：
前蘋果執行長塵封30年訪談公開：技術會過時，但好故事的價值將永遠流傳
Ubisoft展示「Teammates」AI遊戲原型，讓玩家「用語音」指揮隊友、AI還能看懂玩家視線
其他人也在看
頸椎椎間盤置換 舉手行走不再難
記者陳金龍∕台中報導 68歲劉姓旅泰台商1年前跌倒，在國外接受治療後仍四肢無力等，痛…中華日報 ・ 7 小時前
OpenAI發表「ChatGPT for Teachers」教育專用版，提供美國基礎教育教師免費使用至2027年6月
OpenAI 宣布推出專為教育工作者打造的 AI 模型服務「ChatGPT for Teachers」，首波將鎖定美國市場，針對經過驗證的 K-12 (幼兒園至高中) 基礎教育教師、學校職員及管理者，提供免費使用至 2027 年 6 月的優惠，將協助教師更有效率地利用備課時間，並且在安全的環境下進行協作。Mashdigi ・ 13 小時前
台大早產兒回娘家活動（1） (圖)
台大醫院22日舉辦早產兒回娘家活動，台大兒童醫院新生兒科主任曹伯年（圖）印象難忘台大最小的早產兒是僅有350公克、22週大的嬰兒，113年已經7歲了，在台大回娘家活動上登台敲打擊樂，讓醫護相當感動。中央社 ・ 17 小時前
IPAC譴責中國威脅言論 肯定高市為台海擔憂合情合理
（中央社布魯塞爾20日綜合外電報導）對中政策跨國議會聯盟（IPAC）今天在社群媒體X發文，強烈譴責中國駐大阪總領事薛劍對日本首相高市早苗發表威脅性言論，並重申高市對台海局勢升溫表達擔憂合情合理。中央社 ・ 1 天前
蘋果攜手藝術家Bailey Hikawa推出售價達70美元的MagSafe手機支架，強調無障礙設計與現代雕塑美學
繼近期推出引發熱議的高價編織配件iPhone Pocket後，蘋果再度宣布與洛杉磯藝術家暨工業設計師Bailey Hikawa合作，推出一款名為「Hikawa Phone Grip & Stand」的MagSafe手機支架，能透過磁吸形式固定在iPhone (或同樣支援磁吸的手機)當作握把或支架配件使用。Mashdigi ・ 13 小時前
出生僅1杯手搖飲重 6歲茵茵盼鼓勵早產兒家庭
（中央社記者沈佩瑤台北22日電）台灣每100名寶寶，就有1個極低體重早產兒，今年6歲茵茵出生時僅718公克，跟1杯手搖飲差不多，歷經開胸手術等難關，今天穿上最喜歡的小公主裝回台大醫院，分享成長喜悅。中央社 ・ 18 小時前
XAI透明選胚準確率突破75%（1） (圖)
醫界運用「可解釋人工智慧」（Explainable AI，XAI）建立胚胎健康預測模型，整體準確率達75%，有「台灣試管嬰兒之父」之稱的婦產科醫師曾啟瑞（圖）日前發表相關研究成果。中央社 ・ 17 小時前
德首份「太空安全戰略」 加速發展攻防能量
記者潘紀加／綜合報導 德國19日發布首份《太空安全戰略》，揭示10項核心發展目標，將推動3項具體策略，並與區域盟邦合作，建立攻擊與防衛能量，有效提升歐洲的太空青年日報 ・ 13 小時前
美國社群YouTube臉書最普及 年輕人愛TikTok與IG
（中央社記者林宏翰洛杉磯22日專電）最新調查顯示，YouTube與臉書（Facebook）仍是美國最普及的社群平台，跨越各年齡層；但年輕族群中，TikTok與Instagram使用率更高，呈現世代差異。中央社 ・ 5 小時前
簡單開／夏普AQUOS sense10實測 這AI幫你看清細節
台灣夏普在11月13日同步日本推出AQUOS sense10 ，主打超低功耗Pro IGZO OLED螢幕、強勁續航力，並引進兩創新AI功能：「Vocalist AI降噪魔法棒」和「AI智慧拍照去陰影技術」。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前
今年流感疫苗為何搶翻天？林氏璧曝關鍵：去年初「這事件」讓全台灣都怕了
[Newtalk新聞] 前台大醫林氏璧觀察，今年流感疫苗打氣踴躍，北市接種量較去年增13%，但長者與幼兒施打率僅約四成。林氏璧指出，公費疫苗僅剩12.3萬劑，籲符合資格者儘速接種。他分析主因是「年初不幸的大S事件」，讓民眾驚覺「原來流感是會死人的」，進而重視疫苗接種。這件不幸大S事件 去日本旅遊小心求助無門！ 林氏璧說明，根據台北市衛生局統計，截至11月17日，北市公費流感疫苗已接種65萬313劑，較去年同期接種量增加13%，設籍北市65歲以上長者及6歲以下幼兒施打率僅分別為40%及49%。北市衛生局表示，目前公費流感疫苗僅剩餘約12.3萬劑，呼籲「長者、幼兒及慢性病患者」等符合公費疫苗接種資格者應儘速接種。 而針對今年打氣提升的現象，林氏璧認為打氣提升「主要的原因就是年初不幸的大S事件」。這起事件的發生，讓不少民眾驚覺到「原來流感是會死人的」，進而提高了對於疫苗接種的重視程度。 林氏璧表示，流行性感冒通常簡稱為流感，是一種由流行性感冒病毒造成的傳染性疾病。雖然每年冬天都會有流行性感冒，造成或大或小的流行，但許多民眾可能沒有清楚認知到流感有多嚴重，導致過往對於接種疫苗的意願不高，甚至覺新頭殼 ・ 18 小時前
Windows 11 新功能–斬腳趾，藍畫面15秒就黑mon
文章來源：Qooah.com 微軟在 Ignite 2025 大會公佈了一個更新，主要是在 Windows 11 系統中加入數碼標示牌模式（Digital Signage Mode）。 當系統被用於播放廣告、海報等大型展示屏幕時，系統如果崩潰出現 BSOD (俗稱：藍畫面)，將會自動在15秒內自動使屏幕變黑，從而減少藍屏狀態時間，避免尷尬。 微軟在 Blog 表示：「啓用後，它有助於確保 Windows 屏幕或錯誤對話框不會顯示在你的公共顯示器上。」 目前數碼標示牌模式主要針對於作為廣告、資訊發佈的非交互式屏幕。藍畫面一般都會導致系統重啓，該功能主要應對系統配置不當、或現場 IT 團隊無法實時監控的情況，以免出現藍屏畫面長時間的展示，進入公眾視野造成尷尬的局面。 OPPO Find X9 Pro 開箱評測：今年最出色的 Android 旗艦，續航太瘋狂 雖然數碼標示牌模式無法解決解決 Windows 的穩定性問題，但可以作為一種改善方式，正所謂「無眼屎乾淨盲」。Qooah ・ 11 小時前
病毒進化？美國1人感染「H5N5型」禽流感喪生 成「全球首例」
即時中心／徐子為報導美國華盛頓州衛生官員昨（21）日證實，該州一名年長者因感染罕見的H5N5型禽流感病毒株死亡，據了解，這是全球首例人類感染該型病毒而喪命。民視 ・ 17 小時前
106公里不關機！機器人 「蘇州走到上海」 破全球紀錄
「遠征A2」人形機器人創下驚人紀錄！從蘇州徒步走到上海，全程106公里、耗時56小時，成功打破金氏世界紀錄。儘管過程中面臨低溫與複雜路況等挑戰，但這台機器人憑藉先進的感應系統與「熱插拔換電」技術，完成了不關機、不間斷行走的壯舉。然而，業內人士指出，目前機器人的維修率仍超過50%，從展示階段到實際應用，仍有諸多難關有待克服。TVBS新聞網 ・ 23 小時前
Gemini 3 Pro太神！iPhone加入Suica圖解一句話生成
【記者趙筱文／台北報導】Google宣布全新影像生成與編輯模型Nano Banana Pro（Gemini3 Pro Image） 已全面上線，用戶只要在支援裝置中輸入一段文字，就能快速生成高品質圖像。壹蘋新聞網 ・ 1 天前
徠卡發表Q3 Monochrom 強大功能、售價一次看
100年前，首款量產的35 mm相機——徠卡I型相機突破傳統，為攝影帶來了徹底性變革。徠卡黑白相機繼承了這一先鋒精神，毅然捨棄色彩，精益求精，專注純粹的黑白攝影。無論過去還是現在，這些相機始終代表著一種態度——打破常規，開拓全新的影像世界。隨著徠卡Q3 Monochrom的推出，這款專注於光影構圖的緊湊型無反全片幅相機翻開了嶄新的篇章。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
iPhone與Android終於可互傳檔案！Pixel10系列今率先開放
【記者趙筱文／台北報導】Google宣布，Android與iPhone之間的檔案互傳正式打破藩籬。將於今日正式推出全新的跨系統分享功能，並於Pixel10系列率先開放，讓Quick Share能直接與AirDrop互通，不再受裝置生態限制，分享照片、影片或文件更順手。壹蘋新聞網 ・ 1 天前
蘋果推iPhone背袋 售價高達230元仍賣光
蘋果推出一款iPhone布料小背袋，售價230美元，雖然網路上的譏諷如潮，產品還是在數小時內就售罄。它究竟有什麼樣的魅力...世界日報World Journal ・ 1 天前
鴻海科技日開放民眾參觀 人形機器人應用成焦點
（中央社記者鍾榮峰台北22日電）鴻海科技日今天開放一般民眾參觀，包括工業級人工智慧（AI）人形機器人、晶圓搬運機器人、遙控操作靈巧手以及服務型人形機器人等應用，成為現場焦點。中央社 ・ 1 天前
十銓科技發表T-CREATE EXPERT P35S一鍵銷毀外接式固態硬碟，雙重安全機構有效防洩密與誤觸
全球記憶體領導品牌十銓科技持續於行動儲存領域深化創新與研發實力，今日宣布推出全球首款具備銷毀功能的T-CREATE EXPERT P35S一鍵銷毀外接式固態硬碟，採用十銓科技雙段安全推鍵專利設計[1]，搭配紅色視覺警示與結構阻尼雙重機制，有效防止誤觸並確保操作安全，再次展現十銓科技在行動儲存領域的技術突破，為高機密資料防護樹立全新標竿。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 1 天前