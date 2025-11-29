Google公布2025加速器影響力報告：校友新創募資總額破312億美元、創造逾10萬就業機會
Google稍早公布第二版「加速器影響力報告」 (Accelerator Impact Report)，回顧其創業加速器計畫自2016年啟動以來，這9年間在全球扶植新創團隊的成果。報告顯示，Google已為全球超過1700家新創公司、開發者與社會影響力組織提供相關技術與資源協助。
更驚人的是，這些遍布87個國家的「校友」新創公司，已經成功累積募得312億美元資金，並且在過程中創造了超過10萬9000個工作機會。
亞洲募資實力驚人，拉丁美洲孕育9隻獨角獸
Google加速器計畫透過提供專家導師制度、技術指導及全球校友網絡，協助創業者將想法轉化為實際影響力。從報告中的區域數據來看，各地區的發展重點與成果各有千秋：
• 亞洲 (Asia)：表現最為強勁，318家校友新創共募得124億美元，顯示其在全球成長最快市場中的創新驅動力。
• 拉丁美洲 (Latin America)：孕育出9家獨角獸企業，創造了4.46萬個工作機會，主要推動移動、潔淨能源與普惠金融的進步。
• 印度 (India)：超過257家校友企業僱用了2萬5900人，致力於金融科技、農業科技與醫療保健的轉型。
• 美國與加拿大 (U.S. and Canada)：377家校友募資18億美元，僱用8200人，主要利用Google的AI與技術優勢引領創新，並且擴展全球市場。
• 中東與非洲 (Middle East and Africa)：219家校友募資23億美元，聚焦於教育、糧食安全與再生能源等優先議題。
聚焦AI與深科技，提供「零股權」支持
Google強調，其加速器計畫主要透過三種關鍵方式支持創業者：
• 提供客製化的深科技 (deep tech)建構，包含針對每家公司機會點量身打造的AI與Cloud解決方案。
• 提供來自Google員工的基礎設施與導師指導 (mentorship)。
• 最重要的是提供「零股權」支持 (equity-free)，讓創業者能無後顧之憂地專注於成長。
Google舉例，其投資組合公司已將雄心勃勃的想法轉化為持久的影響力，例如在東南亞部署能減少40%以上能源浪費的智慧感測器，以及在非洲建立觸及數百萬服務不足用戶的行動健康平台。
Google全球加速器負責人Kevin O’Toole表示，這些新創公司正在重新定義各個地區的可能性，從新興市場到成熟生態系，皆能解決在地挑戰並擴展至全球影響力。
