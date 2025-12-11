Google Stitch推出熱點圖！能在沒有真實流量的情況，預測用戶視線焦點：亮點更新一次整理

重點一：Google Stitch 發布一系列更新，預設代理切換為 Thinking with Gemini 3 Pro，在生成介面前先進行邏輯推理，大幅提升複雜儀表板與 CSS 精準度。

重點二：新功能 Prototypes 可將多畫面整合為可操作流程；另結合 Nano Banana Pro 模型推出 Predictive Heatmaps，無需寫碼即可在設計階段預測使用者視線焦點。

重點三：Jules 代理新增 Scheduled Tasks，支援夜間發版與套件更新等背景任務，讓AI導入持續整合流程。

Google 旗下的 AI 設計開發工具 Stitch by Google 近期連續釋出代號為「Shipmas」的重大更新，展現了其在設計與開發流程整合上的新進步。

本次更新的核心亮點，在於將預設代理全面切換為 Gemini 3 Pro，系統會在生成前端介面之前，優先針對設計邏輯與限制條件進行深度推理。這使得 Stitch 在處理複雜儀表板、精細的 DOM （文件物件模型） 操作以及 CSS 樣式時，精準度顯著提升。更重要的是，所有視覺設計背後皆生成對應的程式碼，並可直接輸出至主流的程式碼代理人（Coding Agent ），將視覺推理與前端開發整合為單一工作流，大幅降低從設計概念到可運行程式碼的門檻。

#1 Stitch 圖/Google Stitch

流程無縫整合，AI 洞察使用者焦點

除了核心模型的升級，Stitch 此次也讓產品名稱中的「連結」精神具體落地。新推出的 Prototypes 功能，允許使用者選取多個獨立畫面，將其整合為完整、可點擊的互動流程，讓團隊能快速驗證產品動線。

在操作效率方面，新增了命令面板（Command Palette ），使用者只需透過 CMD/CTRL+K 即可呼叫，支援縮放（Zoom）與跳轉至特定畫面（Go to Screen Name）等快捷指令，還能解鎖隱藏聊天介面的專注模式（Zen Mode），讓設計師能專注於創作；同時支援以 CMD/CTRL 搭配方向鍵在不同畫面間高速切換。

在設計成效驗證上，Stitch 引入了預測熱點 （Predictive Heatmaps）功能，該功能由 Google 最新的影像生成模型 Nano Banana Pro 驅動進行注意力稽核。這項功能的最大突破在於，設計師無需撰寫任何程式碼或等待實際用戶數據，即可在設計階段預測使用者的視線焦點。功能目前已正式於 Generate 選單中上線。

#0 Stitch 圖/Google Stitch

代理接管背景任務，實現全自動排程維運

在後端維運與自動化方面，Google Stitch 引入了 Jules 代理，推出全新的排程任務（Scheduled Tasks） 功能，並喊出「將 AI 導入持續整合流程」（Continuous Integration meets Continuous AI）的口號。這項更新讓 AI 代理人不僅是被動的執行者，更能主動承擔背景作業，例如夜間版本發布、每週套件更新以及每月的待辦事項清理。

#2 Stitch 圖/Google Stitch

官方強調，Jules 不僅能執行發布任務，還具備在過程中自動偵測並修正錯誤的能力。Google 內部團隊透露，目前已實際部署一組代理人全天候監控自家的程式庫，負責確保文件即時更新、進行安全稽核及檢查指標標記，具體示範未來軟體工程在自動化維運上的全新樣貌。

資料來源：Google Stitch X

本文初稿為AI編撰，整理．編輯/ 黃若彤

