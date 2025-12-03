The Verge網站報導指稱，Google近期正在Google探索 (Google Discover)服務正在測試以AI改寫收錄文章標題，目標是讓使用者能更快閱讀、理解內容，進而產生點擊內文觀看的興趣，但結果並不令人滿意，甚至出現了誤導性的錯誤資訊。

Google測試以AI生成標題、讓人快速閱讀的功能，但出現擅自改寫原文明意、誤導性內容令人擔憂

擅改標題造成誤導，AI變成「標題黨」

這項測試最令人詬病之處，在於AI生成的標題會扭曲原文本意。

舉例來說，一篇來自Ars Technica網站的文章，原標題為「Valve的Steam Machine看起來像主機，但別指望它的價格也會像主機一樣 (Valve's Steam Machine looks like a console, but don’t expect it to be priced like one)」，在Google探索測試頁面所呈現標題則變成「Steam Machine價格揭曉」 (Steam Machine price revealed)，但Valve官方至今尚未公布新款Steam Machine具體價格資訊，因此AI改寫標題明顯有誤。

從上述情況來看，顯示AI在內容理解依然會有認知落差問題，一旦在特定語意理解錯誤，就會導致後續生成改寫標題內容全盤錯誤情況。

另一方面，AI處理結果有時會在原始標題下方加上生成摘要內容呈現，這也讓不少人認為既然AI有可能出錯，理應避免將其用在可能造成更多人理解認知產生錯誤的情境，甚至擅自以AI竄改文章內容標題，進而產生誤解引發影響，可能還會進一步危害Google與內容提供者、使用者之間的信任關係。

Google：小規模實驗，主要希望讓資訊更易消化

對此，Google發言人Mallory Deleon回應表示，目前僅針對一小部分的Google探索用戶進行小規模測試。她解釋：「我們正在測試一種新設計，改變現有標題的位置，目的是讓主題細節在用戶點擊連結前更容易理解內容」

AI Mode將與AI Overview整合

除了在Google探索服務採用AI技術，Google搜尋產品副總裁Robby Stein稍早也透露了另一項測試，目前正計畫將AI Mode與AI Overview功能整合在相同一個螢幕畫面，讓兩者不再是分開存在的服務，試圖打造更共生 (symbiotic) 的搜尋體驗，並且透過AI技術讓搜尋內容更方便讓使用者快速理解。

不過，這樣的功能應用難免也會讓許多內容業者感到頭痛，不少人認為一旦使用者透過AI整理摘要內容閱讀完重點，會實際點進網頁內容觀看的比例大幅縮減，即便Google日前強調實際受到影響有限，但不少內容業者表示整體流量確實受到影響，甚至將原因指向Google在各類AI應用上的操作。

