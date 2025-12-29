Google TPU叫陣輝達！ 博通、聯發科2026、2027年大單分配比重一次看

Google示意照。路透社



輝達GPU和CSP Google TPU一路延續到2027年！富邦投顧分析，輝達透過護城河 CUDA和開發者生態系，GPU並未喪失競爭優勢。不過，Google TPU已發起挑戰，從CoWoS模型預測，台積電將提供更多產能給代工的博通和聯發科，2026年TPU總產量將達310-320萬台， 2027年將翻倍至500-600萬台，其中博通貢獻500萬台，聯發科可能貢獻100萬台。

GPU和TPU到底誰優誰劣？富邦投顧表示，GPU最初是為輔助CPU而設計的，主要用於提升圖像、視頻和類比等重計算任務的處理能力。TPU屬於客製化晶片（ASIC）範疇，而是為特定任務量身定制的晶片。其軟體層面的核心差異在於：TPU的靜態矩陣陣列需要預先設置資料流程、配置參數及內核定義才能進行計算，這與GPU能在運行時動態調用硬體內核的特性截然不同。

富邦投顧分析，輝達GPU並未喪失競爭優勢。首要原因是有效運用Google TPU需要頂尖工程人才；其次，周邊生態系統無法一夕轉換,輝達護城河CUDA已運行二十年，主要就是因為眾多開發者早已習慣在其生態中開展專案。

富邦投顧說明，Google於2018年推出TPU v3時導入液冷技術，主要用於ASIC晶片散熱，而電源、CPU和記憶體仍以風冷為主。基於對CoWoS模型預測，2026年TPU總產量將達310-320萬台，台積電將為博通和聯發科提供更多產能支援，預期2027年TPU總產量可能翻倍至500-600萬台，其中博通貢獻500萬台，聯發科可能貢獻100萬台。

