Google TPU商機爆發 合作夥伴聯發科直衝漲停、重回1300元大關

聯發科今日早盤攻上漲停。

日前傳出Meta有意向Google採購自研TPU晶片，Google母公司Alphabet股價衝上新高，AI霸主輝達則是臉灰下跌，今日台股一開盤，與Google合作ASIC的聯發科（2454）股價直衝漲停，股價重回1300大關。

業界傳出，Meta有意向Google採購自研TPU晶片，讓與Google合作密切的聯發科今日早盤直衝漲停。

輝達過去一直是AI王者，只要想投入AI的科技大廠，很難不採用輝達GPU，不過隨著各大廠ASIC研發步上正軌，科技大廠為了降低成本並避免仰賴單一供應商，更多是採用GPU和ASIC並用的模式。

隨著Google決定將TPU對外租售，同時傳出有AI資本支出大戶Meta願意買單，有望改寫AI生態系競爭態勢，與Google TPU相關的供應鏈有望一起受惠，外界推測，聯發科已經打入部分Google TPU合作案，加上近期股價相對低，讓資金快速湧入卡位，早盤直衝漲停，股價回到1300元大關。

聯發科副董事長暨執行長蔡力行先前在法說會上指出，明年AI ASIC業務10億美元的目標，同時透露正在與第二家雲端服務供應商（CSP）洽談訂單，長期目標是達到ASIC市場10~15%市占率。



