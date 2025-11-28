Google TPU威脅輝達？黃仁勳回應了

▲輝達執行長黃仁勳表示，輝達在AI的定位強，並且具有獨特性。（圖╱記者林汪靜攝）

[NOWnews今日新聞] 傳出Meta可能轉單給Google TPU，AI競賽如火如荼之際，輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳快閃來台時回應，輝達在AI平台有無可取代的地位。

黃仁勳這兩天低調現身台灣，接受媒體詢問有關Google的市場競爭威脅，黃仁勳強調，輝達在AI定位很強且具獨特性，但他表示，領先並非穩坐泰山，輝達每天都得跑得比別人快，才能維持當前的優勢。

黃仁勳形容現在的AI市場「大又成長得快」，新對手一批接一批，輝達每天都面臨不同挑戰。

廣告 廣告

外界關注ASIC可能威脅GPU主導地位，黃仁勳指出兩者定位不同。輝達GPU和平台優勢是「通用性」極高。他強調，輝達的系統能在所有主要雲端環境中運作，也能支援全球各式各樣的AI模型，「我們是唯一能跑遍世界所有AI模型的系統」。

黃仁勳透露本次來台行程是探望好友，外傳要會見供應鏈，但他回應，「今天就要回家」，下次來台灣的時間，可能是明年一月。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

賴清德提「2027武統」嚇跑輝達？蔣萬安：當然會擔心影響招商

輝達管理層傳要求員工少用AI 黃仁勳強調：工程師全都使用AI

黃仁勳又來了！現身四平街買蜜餞 蔣萬安：輝達投資計劃書還未送