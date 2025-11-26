Google TPU挑戰黃仁勳霸主地位 報告全說了！

財經中心／廖珪如報導

Google（美）近期股價強勢，主要在於其 Gemini 3獲得市場好評以及其TPU 拿下 Anthropic 訂單後，而場傳出Meta（美）也在探詢和 Google合作的可能性，進而引發市場對於 Google TPU 影響 Nvidia（美）GPU 市佔率的疑慮。近期Gemini 3推出後展現強大邏輯能力，力壓OpenAI一籌，讓市場不禁要問，Google TPU 是 NVIDIA 新的威脅？凱基投顧報告分析，結論來說，市場是多慮了，Google TPU 和 Nvidia 的GPU 應是互補關係，而不是零和遊戲，Google 本身除了自己 TPU 之外，也大量採購 Nvidia 的GPU 為最好的證明。Meta 和 Google 的合作如果成真，我們研判 Google 應該是在Meta 自研MTIA 晶片尚未成熟之前的替代方案。結果是 TPU 在ASIC 陣營内擴張市佔率，而對於 GPU 只有間接影響，且影響有限。由於兩家公司都是委託Broadcom設計開發，所以對供應鏈的挪移也有限。

創意被評增加持股



Google 供應鏈有上檔空間；Meta 則多方嘗試。對於Meta 探詢和 Google 合作的可能性，我們並不意外。Meta 在 ASIC 的開發上晚於領跑的Google 和AWS，作為後起之秀，Meta 不但擴張資本支出積極，並且多方嘗試新的可能性。比如說，在 ASIC 開發上除了主系列依賴 Broadcom（美）之外，也積極探詢和 Marvell（美）及聯發科（2454，NT$1,185，持有）合作的可能性。收購團隊後，也針對 RISC-V 架構研發 ASIC，將在創意（3443，NT$2,175，增加持股）tape out。

現在和 Google 洽談，只是增添了另一種可能性。作為針對 Al 開發的ASIC，TPU 的確有其優點。並且迭代到第七代，Google ASIC 的技術也較其他 ASIC 設計成熟且量產瓶頸較輝達來的小。不論結果為何，反映在供應鏈上，我們的確從 Broadcom （TPU）以及創意 （GoogleCPU）持續看到來自 Google 上修的晶片訂單。

AMD或受最大衝擊



AMD 恐受最大衝擊，二供版圖重塑。我們認為 Nvidia 的領導地位穩固，而AI ASIC 和 AMD（美）的GPU作為算力的第二選擇，版圖將因為模型的市占消長而重塑。長期作為 Nvidia 替代方案的 AMD 恐首當其衝，主因在於其與OpenAI（美）的緊密合作關係。一旦 Gemini逐步取代ChatGPT，且更多CSP業者轉向採用 TPU，AMD 的成長動能將遭受阻礙。相較之下，輝達憑藉通用型解決方案，在 AI 模型通用性及每單位 Token 數量的成本效益上仍穩居領先地位。

投資建議

法人認為 Google TPU 的崛起主要將重塑 ASIC 市場内部的競爭版圖（特別是可能排擠 Meta 自研項目），對 Nvidia 的龍頭地位威脅有限，反而可能進一步擠壓AMD 的成長空間。因此，我們重申對於 Nvidia、Broadcom 以及創意三家公司的樂觀看法，並且持續關注對於 AMD 的潛在挑戰。

