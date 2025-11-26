Google TPU挑戰黃仁勳霸主地位 報告全說了！
財經中心／廖珪如報導
Google（美）近期股價強勢，主要在於其 Gemini 3獲得市場好評以及其TPU 拿下 Anthropic 訂單後，而場傳出Meta（美）也在探詢和 Google合作的可能性，進而引發市場對於 Google TPU 影響 Nvidia（美）GPU 市佔率的疑慮。近期Gemini 3推出後展現強大邏輯能力，力壓OpenAI一籌，讓市場不禁要問，Google TPU 是 NVIDIA 新的威脅？凱基投顧報告分析，結論來說，市場是多慮了，Google TPU 和 Nvidia 的GPU 應是互補關係，而不是零和遊戲，Google 本身除了自己 TPU 之外，也大量採購 Nvidia 的GPU 為最好的證明。Meta 和 Google 的合作如果成真，我們研判 Google 應該是在Meta 自研MTIA 晶片尚未成熟之前的替代方案。結果是 TPU 在ASIC 陣營内擴張市佔率，而對於 GPU 只有間接影響，且影響有限。由於兩家公司都是委託Broadcom設計開發，所以對供應鏈的挪移也有限。
創意被評增加持股
Google 供應鏈有上檔空間；Meta 則多方嘗試。對於Meta 探詢和 Google 合作的可能性，我們並不意外。Meta 在 ASIC 的開發上晚於領跑的Google 和AWS，作為後起之秀，Meta 不但擴張資本支出積極，並且多方嘗試新的可能性。比如說，在 ASIC 開發上除了主系列依賴 Broadcom（美）之外，也積極探詢和 Marvell（美）及聯發科（2454，NT$1,185，持有）合作的可能性。收購團隊後，也針對 RISC-V 架構研發 ASIC，將在創意（3443，NT$2,175，增加持股）tape out。
現在和 Google 洽談，只是增添了另一種可能性。作為針對 Al 開發的ASIC，TPU 的確有其優點。並且迭代到第七代，Google ASIC 的技術也較其他 ASIC 設計成熟且量產瓶頸較輝達來的小。不論結果為何，反映在供應鏈上，我們的確從 Broadcom （TPU）以及創意 （GoogleCPU）持續看到來自 Google 上修的晶片訂單。
AMD或受最大衝擊
AMD 恐受最大衝擊，二供版圖重塑。我們認為 Nvidia 的領導地位穩固，而AI ASIC 和 AMD（美）的GPU作為算力的第二選擇，版圖將因為模型的市占消長而重塑。長期作為 Nvidia 替代方案的 AMD 恐首當其衝，主因在於其與OpenAI（美）的緊密合作關係。一旦 Gemini逐步取代ChatGPT，且更多CSP業者轉向採用 TPU，AMD 的成長動能將遭受阻礙。相較之下，輝達憑藉通用型解決方案，在 AI 模型通用性及每單位 Token 數量的成本效益上仍穩居領先地位。
投資建議
法人認為 Google TPU 的崛起主要將重塑 ASIC 市場内部的競爭版圖（特別是可能排擠 Meta 自研項目），對 Nvidia 的龍頭地位威脅有限，反而可能進一步擠壓AMD 的成長空間。因此，我們重申對於 Nvidia、Broadcom 以及創意三家公司的樂觀看法，並且持續關注對於 AMD 的潛在挑戰。
三立新聞網提醒您：
內容僅供參考，投資人於決策時應審慎評估風險，並就投資結果自行負責。
投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書。
