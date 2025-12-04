Google TPU衝擊輝達晶片帝國！Gemini 3大舉搶市，AI龍頭換人當？
Google以自研TPU訓練的Gemini 3表現亮眼，並以更低成本向市場開放TPU，是否撼動輝達（NVIDIA）在AI晶片市場的領先地位？引發外界關注。顯然，AI晶片霸權之戰正在加速重組。TPU具備速度與能效優勢，Meta與Anthropic也傳出考慮大規模採用。然而，《經濟學人》（The Economist）指出，輝達擁有成熟的CUDA生態系，是強大的護城河，開發者黏性極高，要讓客戶轉向TPU，其實並不容易。
輝達受惠於全球人工智慧（AI）熱潮，市值甚至一度超過五兆美元，競爭者試圖打入市場，但收效有限。然而，全球搜尋引擎龍頭Google，在11月推出自家晶片TPU完整訓練的第三代AI模型Gemini 3，並以遠低於輝達晶片GPU的價格，向市場開放TPU，市場甚至傳出美國社群媒體巨擘Meta，有意在2027年前採用Google TPU。
市場疑問隨之升高：輝達領先地位是否出現鬆動？英國期刊《經濟學人》則指出，輝達的核心競爭優勢，在於成熟的CUDA生態系統，AI開發者極倚賴這套軟體生態，對於多數輝達客戶而言，改用Google TPU並不容易，因其通用性遠不如GPU。
TPU專精深度學習，GPU強在通用運算
TPU主要運作的模組範圍為Google雲端平台，核心是脈動陣列（systolic array），只做最核心的矩陣運算，就像只生產單一零件的高速產線，使其在AI訓練上「更快、更便宜、更省電」。TPU略降精度就能換到極致的速度與能效，並透過矩陣陣列，讓數據在晶片內流動而不頻繁讀寫記憶體，減少存取瓶頸。
GPU原本為圖形運算而生，後來進化為通用並行處理器，不只能執行AI運算，也能數據分析、科學模擬、影像處理功能等，比較像一座能接多種訂單的多功能工廠。
簡而言之，TPU追求把固定的AI模型運算做到極致，GPU則追求在更多場景裡都保持「夠快、夠通用」。
TPU商業化加速，核心弱點恐限制擴張力
Google早在10多年前就開始設計自己的晶片，當時工程師預估，若用戶每天只用幾分鐘的語音搜尋，公司就得將資料中心容量加倍，這促使Google發展更高效的客製化處理器，2016年推出第一代張量處理器（TPU），如今已推出第七代。美國投行傑富瑞（Jefferies）預估，Google明年將生產約300萬顆TPU，數量接近輝達晶片產量的一半。
亞馬遜（Amazon）、Meta、微軟（Microsoft）等科技巨擘，也在研發客製化處理器，10月OpenAI宣布將與美國半導體巨擘博通（Broadcom）合作開發自家晶片。但這些公司的進度都不及Google。
11月18日，Google發布Gemini 3，並在大多數基準測試都勝過OpenAI在內的主要對手。更重要的是，Gemini 3完全使用Google自家晶片TPU訓練。
輝達客戶積極尋找更便宜的替代品：美國投資與研究機構「伯恩斯坦研究」（Bernstein Research）估計，輝達GPU占一台典型AI伺服器成本的三分之二以上，而TPU成本僅為同等輝達晶片的二分之一到十分之一。成本壓力已開始撼動輝達的議價能力，美國半導體研究機構SemiAnalysis指出，OpenAI僅以「可能轉向採用TPU」為籌碼，就促使輝達讓步，OpenAI得以在算力集群的總體擁有成本（TCO）節省約30％。
Google將TPU視為關鍵資產，即使2018年向Google雲端平台（GCP）客戶開放TPU 後，也從未將其完全商業化。然而，這種情況正在改變：SemiAnalysis指出，過去幾個月，Google已動員整個技術堆疊之力，透過Google雲端平台或以供應商身分銷售完整的TPU系統，將TPU推向外部客戶。
10月，美國AI新創公司Anthropic宣布計畫採用多達100萬顆TPU，根據SemiAnalysis報導，其中約40萬顆由博通直接銷售給Anthropic，價值約100億美元，約60萬顆透過Google雲端平台租賃，這部分的剩餘履約義務高達420億美元。此外，市場還傳出Meta有意在2027年前，讓讓自家資料中心採用TPU。
然而，根據《經濟學人》報導，美國投顧公司「海港研究伙伴」（Seaport Research Partners）分析師戈德柏格（Jay Goldberg）指出，Google未必那麼願意大力銷售TPU，可能更希望引導客戶轉向其高利潤的雲端運算服務。
輝達股價11月重挫逾12％，市值蒸發約8000億美元，截至1日的市值約4.3兆美元。Google母公司字母公司（Alphabet）今年股價已飆漲近七成，11月推出Gemini 3後，市值更是逼近四兆美元；因有報導指出Meta正與Google深入洽談，打算投入數10億美元購買TPU晶片，而非輝達的GPU，11月28日，字母公司的股價大漲2.1％。
輝達仍握關鍵籌碼：軟體生態與彈性
然而，輝達客戶改用Google TPU並不容易。輝達的其中一個優勢來自CUDA，這是讓程式開發者可充分利用GPU的軟體平台，AI開發者已極度倚賴CUDA。相較之下，TPU的軟體生態，是為 Google自家產品量身打造。
《經濟學人》指出，這些因素或許解釋了輝達執行長黃仁勳看起來不太擔心的原因，他稱Google是「非常特別的案例」，因為Google早在AI浪潮爆發前就開始做晶片。
他同時押注輝達GPU的「彈性」，GPU具有高度適應性，讓AI研究人員能持續測試新方法。雖然市場競爭加劇，輝達不再像過去那麼不可撼動，但它的實力仍不容小覷，短期內地位難以被取代。
輝達26日在社群平台X寫道：「輝達領先業界一整個世代，它是唯一能運行所有AI模型，並可在所有運算環境運作的平台。輝達提供的效能、多功能性、可替代性優於ASIC（客製化晶片），後者是專為特定AI框架或功能而設計。」
AI算力競賽正加速升溫，Google加速推動TPU商業化，確實撼動了輝達長年主導的晶片版圖。然而，TPU受限於生態與通用性，而輝達憑藉CUDA與多元應用場景，護城河依舊穩固。展望未來，AI晶片霸權將不再是單一技術之爭，而是一場橫跨生態、成本、能效、市場策略的全方位競爭
其他人也在看
《產業》美光停產震撼彈！受惠受害台廠1次看
【時報-台北電】全球記憶體龍頭美光（Micron）拋震撼彈！正式宣布退出消費記憶體市場，明年3月起，擁有29年發展史的「Crucial」系列不再出貨，轉為聚焦高效能AI晶片。法人預期，DDR4/DDR3等傳統型記憶體需求缺口將再擴大，除南亞科、華邦電等台系DRAM雙雄，明年營運可望再上層樓，威剛、金士頓在競爭對手棄賽後，同樣有望受惠。 由於美光在台除設有生產基地，代理體系也相當完備，除文曄是其亞太區的重要合作夥伴，主打消費市場的Crucial品牌，也透過捷元、青雲等通路商分銷，以觸及更廣泛的零售端點，未來隨Crucial系列明年初停產，代理商恐無法分食明年記憶體產業量價齊揚的龐大商機。 此外，廣達副董梁次震表示，記憶體缺料與電力供應的穩定度，是明年營運的兩大挑戰，尤其記憶體缺貨不知道會持續多久，大家都「猜不透」，並認為即便陸廠大舉擴產，但AI發展太快，「恐怕還是不夠」，缺料改善幅度有限。 美光執行副總裁兼事業總監沙達那（Sumit Sadana）於3日指出，近年AI驅動的資料中心需求大幅攀升，帶動記憶體與儲存產品在企業市場成長快速，面對供應配置與客戶優先順序的重新調整，公司最終做出「艱時報資訊 ・ 9 小時前 ・ 9
季芹愛女19歲慶生大方露臉！像媽媽長超正 長捲髮甜笑有虎牙小酒窩
藝人季芹與王仁甫結婚多年，育有一對兒女，其中女兒樂樂近日迎來 19 歲生日，全家人在東京替她舉行「馬拉松等級」的慶生行程，引發網友熱烈討論。季芹笑說，兩人身為把行程安排當作 KPI 在衝的父母，這次規格之高，讓她忍不住替女兒未來的另一半先說聲「抱歉」。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前 ・ 88
「10度警報」冷氣團來襲！下週氣溫崩跌 濕冷再現
天氣風險公司分析師薛皓天在個人臉書粉絲專頁指出，目前中高層大氣受槽線通過影響，加上底層有乾冷空氣滲入，導致清晨與上午時段氣溫明顯偏涼，北部與東部地區也出現局部零星降雨。明（5）日的天氣型態與今日相似，基隆北海岸、東北角與東半部有短暫降雨機率，氣溫略為回升，...CTWANT ・ 5 小時前 ・ 7
「10度警報」冷氣團來襲！下週氣溫狂跌 濕冷天氣又要來了
受東北季風影響，今（4）日台灣各地清晨至上午仍感受偏涼冷，尤其北部及東半部地區有零星降雨，不過還沒冷完！氣象專家預估，最強一波冷空氣將在下週六（13日）南下，屆時全台氣溫恐大幅下滑，局部地區低溫甚至可能降至10度左右，提醒民眾注意保暖。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 7
高市早苗縮了！ 稱「台灣是中國領土不可分割的一部分」
日本首相高市早苗，今（3）日在日本參議院答詢時公開表明，日本對於1972年《日中共同聲明》宣示的「台灣是中華人民共和國不可分割的一部分」，理解並且尊重，立場沒有任何改變。（葉柏毅報導） 綜合日本中廣新聞網 ・ 1 天前 ・ 1026
明急凍12度！下週冷空氣再襲 「這區」雨下到一片紅
今（4）日持續受到東北季風影響，水氣逐漸減少，迎風面的基隆北海岸及宜蘭地區仍有局部短暫雨。氣象專家賈新興指出，今明2天有發展為今年第28號洛鞍颱風的機率，預估路徑以影響菲律賓南部進入南海方向移動。三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前 ・ 4
濱崎步「無人演唱會」震撼全球 英、法媒報導：這件事鬧大了
中日關係因「台灣有事」持續緊繃，近來多位日本藝人在中國活動受影響、演出被取消。11月29日天后濱崎步的上海演唱會，在前一天臨時遭中國取消，不過濱崎步仍對著台下1萬4000個空座位，唱完整場並全程錄製。這起事件不只亞洲國家關注，法國、英國媒體也紛紛報導，直言「上海這件事鬧大了！」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 407
新北市府2公務員不倫十年！ 趁午休「躲停車場偷運動」次數多到不清
社會中心／馬聖傑、郭文海 新北市報導新北市府地下停車場，竟然變成公務員的約會甚至發生性關係免費摩鐵嗎！？市府某局處的兩名已婚的男公務員及女約僱人員，爆出長達10年不倫戀，而且5、6年都躲在地下停車場轎車內偷約會，甚至多次發生關係！直到去年兩人關係生變，女方一怒之下對男方提告性侵，整起事件才曝光。平日下午，新北市府專用的地下停車場，公務車進進出出，員警忙著指揮，作為新北市的門面，維安當然是滴水不漏，但現在爆出市府的兩名公務員，把地下停車場當成摩鐵，天天約會。民視記者馬聖傑：「這兩名已婚的公務員，從2014年開始發展出不倫戀，兩人多次利用午休時間，在地下停車場共進午餐順便約會，沒想到最後兩人感情生變，女方指控男方性侵整起事件才曝光。」新北市府2公務員不倫十年！ 趁午休「躲停車場偷運動」次數多到不清。（圖／民視新聞）即便是午休，也是上班時間，公共空間這麼做，眾目睽睽下，難道都不怕被發現嗎？據了解，這兩人過去任職同單位，逐漸熟識，5、6年前，男方開始以談公事為由，邀女方前往地下停車場，到他的轎車內共進午餐，並開始交往，多次在地下停車場發生關係！兩人分手後，女方認為被對方性侵告上法院！檢方調查後大翻盤，發現雙方頻繁在車上發生關係至少超過5年，兩人幾乎每個上班日的中午，都會到市府停車場車上見面，認定男方並沒有違反女方意願，以犯罪嫌疑不足作出不起訴處分。新北市府2公務員不倫十年！ 趁午休「躲停車場偷運動」次數多到不清。（圖／民視新聞）民眾：「違背善良習俗那確實是有點誇張，不顧及公共（空間）的底線。」民眾：「蠻誇張的如果是他們上班時間，這樣子不太好。」負責停車場管理的秘書處說，平常巡檢只針對車輛是否按規定停放，兩人行為屬於私領域部分，秘書處並不知情，未來對於停車場將會加強巡檢。市府停車場淪為公務員約會場所，話題勁爆，也真的讓民眾大開眼界。原文出處：新北市府2公務員不倫十年！ 趁午休「躲停車場偷運動」次數多到不清 更多民視新聞報導逾40萬元債務喬不攏 汽車美容店大亂鬥警逮7人爸爸走了沒錢葬 75歲男險被女網友騙1萬元台中惡煞持槍闖泳池朝6歲童扣扳機 辯「無法控制身體」下場曝民視影音 ・ 1 天前 ・ 127
網紅手搖飲「十盛奶茶」爆關店潮 全台只剩桃園1間
由百萬網紅「網美小吳」與紀卜心共同創立的手搖飲品牌「十盛奶茶專賣」首間門市於2024年4月開幕，全台展店超過20間，但開幕短短3個月就爆發乳源標示爭議。近日有網友指出，目前十盛僅剩桃園中正店的門市仍在營業，官方網站不僅停止更新，臉書粉專也下架，貼文引發討論。中天新聞網 ・ 9 小時前 ・ 6
中國人不來也行 日記者赴京都「被旅遊現況嚇到」：人間地獄
日本與中國關係緊張，中國遊客減少引發京都觀光疑慮，但日媒記者實地走訪發現人潮依舊洶湧。來自多國的遊客填補缺口，京都旅遊業並未因陸客下降而受重創。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 39
賴清德被打臉！高市早苗改口「台灣是中國一部份」網酸：日料白吃了
日本首相高市早苗日前因「台灣有事論」，引發中日關係緊張，她今（3）日在參議院全體會議上強調，日本政府自1972年《日中共同聲明》以來，「理解並尊重」中國大陸方面主張「台灣是中國領土不可分割的一部分」，此一立場「完全沒有改變」。消息一出，引發粉專酸爆總統賴清德被打臉：「日料白吃了」。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 481
MLB》從高中就開始觀察大谷 道奇副總裁認了「看走眼」
沒人能預期大谷翔平能在大聯盟打出如此驚人的成績，就連負責球探部門的道奇副總裁芬利（David Finley）也是如此。芬利初見大谷的時候還在紅襪隊任職，當時大谷也只是一名高中生，芬利深信大谷具有出眾的打擊能力，但沒有想過能成為獨一無二的存在。中時新聞網 ・ 6 小時前 ・ 2
40歲壯男吃羊肉爐後突尿不出來 1夜跑廁所10多次！醫揭原因
【記者鮮明／台中報導】天氣逐漸變冷，台中市1名40多歲的男子日前吃羊肉爐進補，沒想到整夜幾乎無法睡覺，不斷的上廁所尿尿，每次只尿一點點，甚至尿不出來，1個晚上如廁10多次，等到天亮馬上跑到醫院就診，醫師問診後，得知患者進補又喝烈酒，導致攝護腺受刺激而發炎，給予用藥治療，後續再追蹤。壹蘋新聞網 ・ 4 小時前 ・ 15
鮑正芳認斷聯女兒逾20年「內幕曝光」 親揭兒子喜訊
鮑正芳認斷聯女兒逾20年「內幕曝光」 親揭兒子喜訊EBC東森娛樂 ・ 2 小時前 ・ 1
冷空氣強度調強「台北低溫預測下修」！「這時」有快速降溫訊號
今（3）日東北季風增強，伴隨華南中層水氣通過，基隆北海岸及宜蘭地區為有短暫雨天氣，並有局部較大雨勢，北部、花蓮、臺東及屏東會有局部短暫雨，中南部山區亦有零星短暫雨。氣象粉專也提醒，氣象署也將冷空氣強度稍調強，並將台北低溫預測下修。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 1
0度線南下入侵台灣！ 「最冷時刻」降臨下探14度
0度線南下入侵台灣！ 「最冷時刻」降臨下探14度EBC東森新聞 ・ 23 小時前 ・ 3
金宇彬戰勝鼻咽癌迎娶申敏兒！她愛喝1茶41歲逆齡像21歲
韓國演藝圈模範情侶金宇彬與申敏兒，在愛情長跑11年後，今日（11/20）無預警宣布結婚喜訊！金宇彬透過親筆信甜喊：「我要和陪伴我很久的人組建家庭。」兩人挺過男方罹癌低潮，不離不棄的愛情感動無數粉絲。健康2.0 ・ 1 天前 ・ 4
中鋼撿便宜好時機？股價10年新低股東不減反增 他揭後勢：定存股心態要改了
上（11）月金融市場劇烈波動，台股2日以逾200點開高後一路走高，終場加權指數漲221.74點，收在27564.27點，漲幅0.81%，其中台積電（2330）、台達電（2308）等收紅，聯發科（2454）收黑。另一方面，中鋼（2002）近日一度跌到10年新低點，引發百萬股東擔憂。對此，臉書財經粉專「股人阿勳」今（3）日在臉書分析，這一波對很多「拿中鋼當定存股......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 35
房子登記名下就安全？「賭鬼爸偷賣房」警世錄：4種文件連家人都不能給
房子有可能會被偷賣，甚至是莫名其妙被過戶嗎？一名網友日前表示，他購入一間房屋後，就被要求房屋權狀要交給家人保管，卻發現家人竟想把房子偷偷賣掉，為此請教廣大網友該如何是好。針對這類不動產糾紛問題其實並不罕見，甚至是曾發生在台灣、號稱「台版地面師」的不動產詐騙事件，究竟原PO要如何避免憾事發生，不少人也紛紛給出建議。Yahoo奇摩房地產編輯部 ・ 12 小時前 ・ 4
濱崎步「空場開唱」 外媒：上海鬧大了！
[NOWnews今日新聞]中國因不滿日本首相高市早苗的「台灣有事」相關言論，近期針對日本連番祭出抗議措施，包括呼籲中國人不去日本旅遊、封殺日本藝人，近來日本知名歌手濱崎步在上海開演唱會，突然在前一天被...今日新聞NOWNEWS ・ 2 天前 ・ 184