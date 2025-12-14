還記得閱讀超長篇文章時，常常讀了後面忘前面的困擾嗎？現在連AI也想解決這個問題。Google研究團隊稍早發表了兩項突破性的技術——Titans架構與MIRAS框架，旨在讓AI模型在處理海量內容時，能像人腦一樣「邊讀邊記」，即時更新核心記憶。

Google發表Titans架構與MIRAS框架，讓AI可即時更新深度記憶、200萬字長文推理超車GPT-4

這項創新不僅解決傳統Transformer模型面對超長序列時的計算成本瓶頸，更在極限長文本推理測試中，展現出超越GPT-4的驚人實力，甚至能輕鬆應對高達200萬個標記 (Tokens) 的上下文。

Titans：把記憶體換成深度神經網路

傳統的循環神經網路 (RNN) 往往使用固定大小的向量來儲存記憶，這就像是只給學生一張便條紙做筆記，寫滿了就得擦掉舊的。而Titans架構最核心的創新，在於引入了一個全新的長期記憶模組。

廣告 廣告

這個模組本身就是一個深度神經網路 (多層感知器)，設計理念源自人腦短期與長期記憶的分離機制。這賦予AI模型更高的表達能力，讓它不是死記硬背，而是能理解並綜合整個敘事脈絡，主動學習如何保留關鍵資訊。

Google發表Titans架構與MIRAS框架，讓AI可即時更新深度記憶、200萬字長文推理超車GPT-4

模仿人腦的「驚訝度指標」：越意外，記越牢

Titans架構決定「什麼該記、什麼該忘」的機制相當有趣，團隊稱之為「驚訝度指標」 (Surprise metric)。

其模仿人類的心理學機制：我們容易遺忘例行公事，但對意外事件印象深刻。在Titans架構中，當新輸入的資訊與模型預期的記憶狀態差異巨大 (例如在嚴肅財報中突然出現香蕉皮圖片)，其梯度 (驚訝度)就會飆升，模型便會優先將此資訊存入長期記憶。

搭配動量機制與自適應權重衰減 (遺忘閘門)，Titans架構能有效捕捉具延續性的重要資訊，同時捨棄不再需要的舊資料，確保在處理超長序列時保持高效。

MIRAS框架：萬法歸宗，打破均方誤差限制

與Titans架構同步發表的MIRAS框架，則提供一個統一的理論視角。它將序列建模視為解決同一問題的不同方法：如何有效結合新舊資訊。

MIRAS框架突破過往模型過度依賴「均方誤差」的限制，允許創建非歐幾里得目標函數的新穎架構。研究團隊利用此框架開發「YAAD」、「MONETA」與「MEMORA」三種變體模型，分別針對抗噪聲、穩定長期記憶等不同需求進行最佳化。

實測表現：200萬組標記輕鬆扛，小參數戰勝大模型

在實際效能驗證上，Titans架構與MIRAS框架變體在語言建模與常識推理任務中，均優於Mamba-2、Transformer++等現有領先架構。

最令人驚豔的是在BABILong極限長文本基準測試中，面對分散在超長文檔中的事實推理挑戰，Titans架構展現了驚人的統治力，即便參數量遠小於GPT-4，其推理表現卻更為優異，並且能有效擴展至超過200萬組標記的上下文視窗。這意味著未來在全文檔理解、甚至基因組分析等領域，AI將能展現出前所未有的「過目不忘」能力。

更多Mashdigi.com報導：

Android手機將能記錄你喝了多少酒、哪裡不舒服！Google「健康連接」介面大改版

蘋果釋出iOS 26.2正式版！深化「液態玻璃」介面、Podcast導入AI自動分章、修補25項安全漏洞

微軟火速承認！《毀滅戰士》開發商id Software通過成立「全覆蓋」工會、遠距辦公與AI保障