Google宣布推出名為「Private AI Compute」的全新雲端服務架構，將讓使用者在確保數據隱私的前提下，也能在裝置上使用高度複雜的AI運算功能。此平台結合雲端高階Gemini模型的強大運算力，以及使用者對裝置端處理 (On-device) 所期待的安全與隱私保證。

Google發表「Private AI Compute」雲端隱私架構，以TPU驅動、抗衡蘋果Private Cloud Compute設計

而此技術架構與蘋果去年在WWDC 2024發表的「Private Cloud Compute」概念極為相似，後者強調利用Apple Silicon處理器運算，同時在雲端與裝置端提供更具隱私安全性的「Apple Intelligence」服務 。

採用TPU與TIE架構，打造「密封」雲端環境

Private AI Compute運作於Google自有客製化晶片TPU (Tensor Processing Units) 之上，並且基於無縫整合的單一Google堆疊 (single Google stack) 運作。

廣告 廣告

其核心安全機制在於整合了名為「Titanium Intelligence Enclaves」 (TIE)架構，以此實現高度的隱私與安全性。透過遠端認證 (remote authentication) 與加密技術，裝置將連接至一個受硬體保護且「密封」 (sealed)的雲端環境。

Google強調，這意味經由Private AI Compute處理的機密數據，將對使用者進行隔離，即便是Google自己也無法存取，進而確保數據維持在私密狀態。

Pixel 10系列率先導入，賦能「魔術建議」與錄音摘要

日前推出的Pixel 10系列手機，將成為首批運用此技術的新產品。透過Private AI Compute的運算加持，Pixel 10系列手機將能實現更進階的AI功能，包含：

• 魔術建議 (Magic Suggest)：提供即時、切合時機的建議功能。

• 錄音工具 (Recorder) 升級：支援更廣泛語言的轉錄與內容摘要。

擴大漏洞獎勵與第三方審計，提升透明度

為了取信於大眾，Google也宣布將把Private AI Compute納入其安全性研究計畫 (Vulnerability Rewards Program) 的範疇。此外，為提高系統透明度，Google允許對遠端認證驗證進行外部檢查，並且計畫擴大對程式碼與二進位檔 (binaries) 的可檢查性支援，接受持續性的第三方審計。

這顯示Google在與蘋果競爭AI隱私標準的話語權上，採取了同樣積極開放的策略。

更多Mashdigi.com報導：

Zoom調查：台灣85%「AI原生世代」日常活用AI，高於亞太平均

Meta開源Omnilingual ASR語音基座模型，支援超過1600種語言、導入70億規模參數語音編碼器

傳三星Galaxy S26最終尺寸微調、機身略為增厚，或許是為了換上更大電池容量？