Google在歐洲的反壟斷戰場上再次受挫，根據路透新聞報導指稱，德國柏林法院裁定Google因「濫用市場主導地位」，必須向兩家德國公司支付總計5.72億歐元 (近6.65億美元) 的損害賠償。

Google遭德國法院裁定濫用市場主導地位，因偏袒Google Shopping判賠6.65億美元

判決認定「自我偏袒」，Idealo獲賠5.4億美元

此次判決兩家原告均為德國的價格比較平台，法院命令Google需賠償Idealo約4.65億歐元 (約5.4億美元)，並且賠償Producto約1.07億歐元 (約1.24億美元)。判決的核心認定，Google濫用其在搜尋市場的主導地位，在其搜尋結果中充滿「自我偏袒」，優先推薦自家的Google Shopping服務。

廣告 廣告

Idealo在今年2月提起訴訟時，最初要求的賠償金額高達33億歐元 (超過38億美元)，該公司聲稱Google行為造成不公平的市場優勢，嚴重阻礙了競爭對手。

Google稱2017年已修改，Idealo斥濫用不應成獲利模式

面對指控，Google方面辯稱其已在2017年做出改變，允許競爭對手的購物平台獲得與Google Shopping相同搜尋曝光機會。不過，Idealo顯然對此判決金額並不滿意，在相關聲明中表示，此次獲判的金額「僅反映了實際損害的一小部分」，並且表明將繼續施加法律壓力。

Idealo共同創辦人暨顧問委員會成員Albrecht von Sonntag在新聞稿中補充道：「濫用主導地位必須承擔後果，絕不能成為一種即使支付了罰款和賠償金後，仍能獲利的商業模式。」

歐洲監管壓力不斷，近期才遭罰34億美元

這並非Google近期在歐洲面臨法律麻煩，Google在不久前也因被指控在搜尋結果中偏袒自家的Google Flights與Google Hotels服務，面臨歐盟依據數位市場法 (DMA)裁罰巨額罰款。

而在僅一個月前，歐盟執委會才剛因其在廣告技術產業的反競爭行為，對Google處以近30億歐元 (超過34億美元) 的罰款 。

更多Mashdigi.com報導：

美國遊戲業薪資報告：平均年薪增加至14.2萬美元，但53%仍感薪資過低、80%認為行業不安全

微軟公開「Xbox遊戲發行指南」，向獨立開發者招手、降低主機開發門檻

蘋果營運長Jeff Williams正式退休，蘋果高層「更廣泛領導層轉變」的開端 (更新)