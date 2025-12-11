Google3年翻身AI全知帝國》透視Gemini為何強大？

3年前，網路霸主Google在AI一戰陷入創新的兩難，在理應最擅長的戰場上，被打得落花流水。當中最經典的，就是被形容為「一場災難」的2023年巴黎發表會，當時急於反擊的Google，倉卒之中在舞台上找不到示範手機，後續AI回答內容也被發現指鹿為馬，導致股價一度大跌。

但就在ChatGPT問世滿3年之際，Google的聲勢在推出最新一代AI模型Gemini 3 Pro之後全面翻轉。該模型不僅橫掃多項模型評比冠軍，也大獲使用者好評。

更重要的，是Google在重拾技術領先的同時，也守住了營收和獲利，甚至在今年第3季創下單季營收突破1000億美元的新高。

昔日落水狗成了人人追捧的大熱門。該公司股價自今年中以來急起猛拉，和年初相比，漲幅已飆升近7成，為科技列強之最，市值也在7年來首度超越微軟，站上全球第3。

如今從任何視角來看，Google科技之王的地位都比過往更加穩固，將可能成為AI時代的全知、甚至是全能帝國。

被AI衝擊搜尋核心、賦權文化絆住

它如何從官僚、緩慢危機變更強大？

過去幾年，他們一度被2條繩索給絆住。

因為擔心AI可能顛覆核心搜尋業務，衝擊廣告金雞母，是讓Google動彈不得的第1條繩索。但從結果來看，Google在守護廣告王國這件事上，顯然已經找到出路。

另一個絆住Google的，是該公司長期以來的賦權文化。 許多人形容Google的工作氛圍，比起一家企業，更像一所大學，在裡頭，每個人都可以投入自己想做的實驗，開發自己的產品。

大量由下而上的創新，確實為這個生態系不斷播下新的種子。但這種做法有一個明顯缺點，就是力量容易發散，導致不效率。

最直接的例子，就是Google明明擁有最多的AI人才，也掌握了最關鍵的底層AI技術，卻在內部缺乏整合和橫向溝通的情況下，只能眼睜睜看著OpenAI率先搶下生成式AI的灘頭堡。

這次的AI危機，則是讓這盤散沙再一次重新聚合，加速啟航。

這當中最大的收穫，就是將組織內的2顆AI大腦Google Brain和DeepMind合而為一。

線性優化行不通，該指數型思考！

做雄心勃勃的事，就算達成60％也行

Google執行長皮采（Sundar Pichai）指出這麼做有幾個好處：第1，當你在做非常雄心勃勃的事情時，它會吸引最好的人才；第2，因為沒有人會做同樣瘋狂的事情，意味著幾乎可以獨占賽道；還有第3點，即使沒有完全達成最初的目標，就算只做到60％、80％，那也會是一個非常了不起的成功。

所以在生成式AI競賽初期，Google大可用最快的速度，打造純文字AI大型語言模型回敬OpenAI，他們卻選了更難也更遠的路：以訓練能同時理解和生成文字、圖像、語音的原生多模態AI模型，打造Gemini。

「多模態很困難，因為你的（訓練數據）量體要非常大。」簡立峰說。

兩大決策「多模態模型、全棧式布局」

為何能變最強防守，讓對手難追？

但這個模型起步的決策，其實也只是他們今日能夠重返AI領導地位的一部分，真正將Google野心勃勃的進攻，變成科技帝國最強防守的，是全棧式布局（Full stack）。

所謂全棧式布局，指的是他們從最底層的海底電纜、晶片、資料中心，到AI模型，再到最上層的AI應用，都是自己一手開發、一手掌控。 皮采指出，在這樣的架構下，每一層只要有創新，就能一路往上流動，「乘數效應非常驚人。」

「提前辨識脆弱，並做好防護」

Google擁長期主義，3年內站穩腳步

Google前財務長、現任Alphabet總裁暨投資長波拉特（Ruth Porat）在一場訪問中：「預防問題比解決問題容易得多。」「提前辨識出你最大的脆弱來源，並做好防護。」

這句話，正是Google過去20多年來反覆在做的事：總是早先一步，以積極且大膽的方式，守護脆弱。

長期主義，讓一度失去重心的Google，在3年內重新站穩腳步，並且在歷經多次組織整併和裁員瘦身，以及共同創辦人布林（Sergey Brin）回歸的鼓舞下，恢復了過往的速度感，還越跑越快。

沒有人敢說Google已經贏了AI這一仗，但毫無疑問，在厚實的長期主義護城河守護之下，重新戰勝自我的Google，絕對會是任何想挑戰王座的人，最難攀越的高山。

撰文者：何佩珊 製作人：吳中傑

