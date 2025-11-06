GoogleAI資料中心送上太空！ 全天候太陽能供電？

【緯來新聞網】Google宣布推出「逐光者計畫」（Project Suncatcher），正式進軍太空AI運算領域，計畫在太空中建置以太陽能驅動的AI資料中心，期望突破地球在能源與算力上的限制，同時也能減少其在地球上的碳足跡。

Google執行長皮伽（Sundar Pichai）指出，該計畫致力於在太空部署搭載Google自家AI晶片（張量處理單元，TPU）的衛星，運用太陽能提供龐大電力，以支援AI與機器學習運算。他表示，太陽能量是人類總發電量的100兆倍，若能在太空中有效利用，將大幅減少地面電力與水資源消耗。太空資料中心的最大優勢，是能全天候利用太陽能運作；相較之下，地面太陽能資料中心在夜間無法發電，冬季發電效率也會明顯降低。



為測試計畫的可行性，Google預計於2027年發射兩顆原型衛星，搭載Trillium世代TPU，測試低軌道下的效能。根據其研究報告，未來衛星將以光鏈互聯以傳輸資料，建構分散式太空資料中心。雖然TPU晶片已通過粒子加速器的輻射模擬測試，但目前仍面臨散熱與高速通訊等技術挑戰。Google評估，隨著火箭發射成本在2030年代中期降至每公斤200美元以下，太空資料中心的整體費用將有機會低於地面設施。



皮伽在X發文時也獲SpaceX執行長馬斯克回應稱讚，「這是一個很棒的構想」，皮伽則回應：「這一切有賴SpaceX的發射技術上的進展突破。」除Google外，SpaceX與新創公司Starcloud亦在推進太空AI資料中心計畫；微軟則投入逾600億美元擴建新型雲端資料中心，顯示科技巨頭正搶攻算力市場。

