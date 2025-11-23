Google與美國司法部 (DOJ) 之間關於廣告技術 (AdTech) 壟斷的長期訴訟，稍早由雙方進行最終結辯。負責此案的美國地方法院法官Leonie Brinkema似乎有意在Google提出上訴前盡快結案，但外界預期Google勢必將透過上訴程序，試圖延後任何可能強制其出售廣告技術子公司的裁決。

Google廣告壟斷案結辯、法官暗示恐強制拆分AdTech業務，但Google擬上訴拖延執行

法官指時間緊迫，Google稱拆分將傷害客戶

在週五的結辯中，司法部指控這家科技巨頭非法壟斷廣告技術市場。法官Leonie Brinkema早在今年4月就已裁定Google在線上廣告技術領域有壟斷情況。

而法官近期詢問司法部關於反競爭措施生效的速度，並且強調「時間至關重要」 (time is of the essence)，更暗示採取補救措施的急迫性。

對此，Google辯護律師Karen Dunn則反駁，表示強制要求Google出售其廣告技術子公司將是「極端」的手段，更會在過程中傷害到客戶。

上訴恐成拖延戰術，執行難度高

相關報導指稱，Google已計畫對最新的裁決提出上訴。

法官Leonie Brinkema也坦承，在上訴審理期間 (appeal is pending)，任何形式的補救措施「很可能都難以輕易執行」。這意味即便法院下令拆分，Google仍可透過漫長的上訴法律程序，將強制出售的執行時間點大幅延後。

歐盟亦祭出35億美元重罰

除了美國本土的訴訟壓力，Google在全球也面臨類似挑戰。該公司近期才因違反歐盟 (EU) 的廣告技術反壟斷法，面臨高達35億美元的罰款。這顯示Google的廣告帝國正同時在多個主要市場面臨監管機構的強力圍剿。

