Google 亞太區最大AI硬體研發中心在台北｜AI 部署將加速 40%、測試也只有台灣做得到

繼桃園、板橋之後，Google 在台北士林區的「CAAM承德168大樓」租下12~20樓共計9個樓層，啟動該公司在海外最大AI硬體研發中心，緊鄰英業達、以及未來 NVIDIA Constellation 的核心地帶，串連美國總部、跨國供應商、以及包括台積電在內的重要合作夥伴，目前有 9 個樓層，打造超過 10 間頂尖 AI 研發相關實驗室、進駐數百名 Google 員工並持續招募中，專職開發與設計AI晶片，以及新一代AI雲端基礎建設像是電源、機櫃、儲存、伺服器等相關工作，預期將有效縮短高達 40% 相關產品開發進程、提升 AI 產業競爭力。

Google 在台灣設立四大據點緊追全球AI需求

目前 Google 公司在台灣投入的營運據點共有四個，首先，最早在 101 辦公大樓設立的是 Google 亞太區相當重要的營運總部之一。至於 2013 年在彰濱工業區設立的資料中心，至今仍是 Google 在海外最大的資料運算中心，Google 公司更持續投資與建置多條海底電纜與全球產業串聯。

第三個便是近年來 Google 公司最重要的 “Made by Google” 硬體業務，總計在板橋設立的兩座硬體研發中心，除了目前的 Pixel 手機與周邊，還包括 Google Nest 等 IoT 產品。

此次在台北士林設立的Google 台灣 AI 基礎建設研發中心，同樣強調是 Google 美國總部以外最大的 AI 基礎建設研發中心，專職開發、測試、檢驗與後續服務，其內將設計超過10間專業實驗室，讓該公司研發的產品得以迅速部署在世界各地的資料中心與 AI 基礎建設，這包括現在最新一代的 TPU 前期設計、Google Cloud 雲端伺服器的建置以及 Gemini 的創新應用，而這些都需要仰賴台灣的重要合作夥伴。

重點投資台灣、AI 人力需求激增

Google 內部一名員工跟我說，其實上述的相關工作跟任務，過去幾年來，台灣方面一直都有在執行，只是因為隨著業務激增，「位置真的不夠用了」，加上「我們需要更多人才」，如今終於有了專門的辦公室跟實驗室。雖然 Google 並沒有給出詳細數據，不過該公司從 2020 年 8 月該團隊成立至 2025 年 7 月，短短五年，團隊規模成長三倍，光是 AI 研發中心的進駐人數就來到數百人，並且持續徵才當中。

Google Cloud平台研發總經理Greg Moore 指出，Google 很早就在開發 AI 相關產品，而真正有想要在台灣設立獨立 AI 辦公室的想法是在 2020 年，因為人們每天使用數十件產品結合 Gemini 與其他 AI 工具都需要大量的算力，這需要一個獨立的生態系，而台灣有著獨立的 AI 產業生態圈，在台灣設立專屬研發中心，從前期的定義、設計與開發、測試、產品交付部署，甚至後續資料中心有任何問題，也都有專門的工程師解決。Google 甚至在介紹影片中提到：「未來藉著台灣研發中心的地利之便，AI 部署週期將有效縮短 45%。」因此，該研發中心可以說任重而道遠。

Google Cloud 工程副總裁 Aamer Mahmood 表示，Google的使命是要讓AI照顧所有人，在Google統一AI架構下的每一層都要創新，所有產品都建立在有韌性、可以擴展且安全的超大規模基礎建設上，這就是AI驅動力。這種全新建構方式是其他公司做不到的，而台灣是Google全球AI創新中心，有最頂尖的人才、供應鏈和優秀的製造合作夥伴，也有Google資料中心可以測試及部署新技術，因此某些專案週期可以縮短40%以上。

實際前往其中的 POWER LAB 參觀過程中，Google 也多次強調「有許多測試只有在這裡能夠完成，別的地方是做不到的」，顯現該研發中心的重要地位。

美國在台協會（AIT）處長 谷立言更點名：「硬體可以複製，但人才與生態系難以取代。」Google士林辦公室在台團隊五年成長三倍的統計背後，代表的是數百位台灣工程師站上世界舞台的機會。

針對 Google 在美國總部以外最大 AI 基礎建設硬體研發中心選址台灣，總統賴清德指出，台灣有開放的民主制度、台灣地處印太關鍵戰略位置，加上台灣有世界級的半導體生態圈、台灣供應鏈長期以來可信賴的合作關係、頂尖的研發人才以及完善的智慧財產權制度，讓台灣成為 Google 與其他國際大廠的重要合作夥伴。而 Google AI 基礎建設硬體研發中心的啟用，除了能夠促進台美產業交流，更能讓美國產業擁有可信賴的亞洲研發及供應後盾。

面對全球 AI 浪潮，賴清德指出，政府將推動「AI新10大建設」打造完善的AI生態圈，目標在2040年之前在創造超過15兆元產值、50萬個AI就業機會，並建置3座國際級AI實驗室，讓台灣成為全球前5大AI算力中心，讓台灣成為全球 AI 樞紐、推動台灣成為「AI之島」。

Google 台灣表示，這個 AI 基礎建設研發中心所開發與測試的技術，將部署到 Google 全球的資料中心與 AI 基礎設施，成為支援 Google 搜尋、YouTube 以及 Gemini 各項創新應用的骨幹，為數十億使用者每天所依賴的服務提供動力。這座新辦公室的啟用，不僅象徵 Google 台灣團隊的努力，將對全球使用者所信賴的產品和服務，產生更深遠的影響，也為 Google 與台灣共同成長的旅程，寫下嶄新的一頁。