GOPin 日本計程車導航 App 上線！用 QR Code 分享目的地，降低語言溝通問題

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日本 JCÖNTENTS 推出免費手機應用程式 GOPin，主打協助赴日旅客搭乘計程車時更容易告知目的地。使用者只要在地圖上選定地點並產生 QR Code，司機掃描後即可在 Google 地圖開啟路線。

用 QR Code 告訴司機目的地

日本 JCÖNTENTS Co., Ltd. 宣布，已於 6 月 1 日推出免費智慧型手機應用程式 GOPin，主要鎖定赴日旅客搭乘計程車時，可能遇到的語言溝通與地址輸入問題。

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GOPin 的使用方式相當簡單，旅客只要在 App 地圖上選擇目的地，系統就會產生專屬 QR Code。上車後，使用者只需向計程車司機出示手機畫面，司機掃描後即可透過 Google 地圖查看目的地與導航路線。

支援繁中、日文、英文等多語言

GOPin 支援英文、日文、繁體中文、簡體中文與韓文地圖顯示，讓旅客能用熟悉的語言搜尋目的地。官方表示，這款 App 不需要註冊，也可免費使用。

由於乘車時只需顯示已產生的 QR Code，因此即使不會日文，也能降低口頭溝通造成的誤會。不過，實際使用仍取決於司機是否願意掃描 QR Code，以及手機或車上裝置是否能順利開啟 Google 地圖。

適合赴日自由行旅客輔助使用

GOPin 並不是叫車平台，而是協助旅客把目的地資訊轉換成司機容易讀取的路線資料。對第一次赴日自由行、攜帶大型行李、深夜移動，或需要前往不熟悉地點的旅客來說，可作為搭乘計程車時的輔助工具。

原文刊登於：三嘻行動哇

圖片及資料來源：美國商業資訊、JContents Co., Ltd.

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