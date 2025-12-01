GoShare安全帽「頭套不是戴頭上」！機車族傻眼 官方證實：賓果

GoShare頭套是套在安全帽上。（圖／Threads@pei_ru_0809授權提供）

近年來共享機車盛行，其中GoShare 24小時隨時借還且車輛數量眾多，成為不少台灣人代步的交通工具。而GoShare為了衛生起見，每輛車都會提供安全帽拋棄式頭套，但許多人拿掉安全帽後忘記拿掉頭套，而備受注目。近日就有機車族表示，突然發現頭套不是套在頭上，而是套在安全帽上，同樣可以避免衛生疑慮，讓大票網友感到相當訝異。對此，GoShare官方也證實，頭套的用法就是包在安全帽上。

針對安全帽衛生疑慮等問題，GoShare特別在車廂內放置共用安全帽拋棄式頭套，讓民眾可以直接使用，不過許多人都是直接戴在頭上，防止頭髮接觸到安全帽，相當引人注目。

而一名女網友近日在社群平台Threads分享影片，表示男友告訴她，GoShare的衛生頭套並不是套在頭上，「長那麼大才知道是套在安全帽，不是套頭……。」

從畫面中可見，男子拿出GoShare附贈的白色網帽，將其整個包住安全帽，不用再擔心頭套會讓頭髮變形。她也補充說明，若怕頭套突然鬆脫， 只要扣在外面的扣子上就不會掉，「拿起來的時候頭上也不會有頭套的蠢樣。」

貼文曝光後，至今已吸引超過230萬次觀看、4.8萬人按讚，不少機車族震驚直喊：「全台灣當過自助餐阿姨的人都謝謝妳」、「到底一開始是誰說要戴在頭上的」、「請把影片新增在GoShare的教學影片中，立刻馬上」、「我無法接受我戴在頭上這麼多次，現在才看到這篇文」、「我這些年在路上把頭套戴在頭上的樣子算什麼，算我蠢嗎」、「這篇根本應該列為教材2025必讀文」。

該篇貼文也釣出GoShare官方小編留言：「賓果，你真聰明！」對此有網友直言「強烈要求加進去新手教學」，GoShare也表示收到「好好好我謹記在心，等等我」。

GoShare證實頭套戴法是套在安全帽上。（圖／Threads@pei_ru_0809授權提供）

