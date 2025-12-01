GoShare帽套正確使用方法曝 官方認證：賓果 一票網哀號：怎麼現在才說

台北市 / 林彥廷 綜合報導

近年台灣共享機車服務盛行，不少民眾都會使用代步，而 GoShare 車廂中也會提供一次性使用「可拋棄式帽套」給騎士使用。近日就有網友發現，帽套的「正確使用」方式，讓不少人紛紛直呼「那我這些年在路上面前把頭套戴在頭上的樣子算什麼」、「全台灣當過自助餐阿姨的人都謝謝你」，更釣出 GoShare 小編表示「賓果 你真聰明！」

一名網友於Threads上發文分享「Go share的帽套是套安全帽不是套頭」，貼文隨即引發熱議，不少人紛紛留言「那我這些年在路上面前把頭套戴在頭上的樣子算什麼 算我蠢嗎」、「全台灣當過自助餐阿姨的人都謝謝你」、「到底一開始是誰說要戴在頭上的」、「可是安全帽臭的其實是下巴帶，這個套子沒辦法擋住go share下巴帶的惡臭」等。

而貼文也釣出 GoShare 小編表示「賓果 你真聰明！」也有人敲碗將流程加入新手教學， GoShare 小編也回覆「好好好我謹記在心 等等我」。





