GoShare親自認證！她曝帽套正確用法 一票人崩潰：套頭多年算蠢嗎？

生活中心／王文承報導

台灣有許多共享機車品牌，租借機車時都會附上拋棄式網帽頭套，以維持安全帽的衛生。不過，許多民眾常戴著網帽在街上「趴趴走」，覺得又醜又羞恥。一名網友分享，其實這些帽套不只能套在頭上，還能直接套在安全帽外，貼文曝光後立刻掀起熱議，甚至釣出GoShare官方帳號現身回應：「賓果，你真聰明！」

她曝GoShare帽套用法 官方認證眾人崩潰



一名網友社群平台在《Threads》發文表示，長這麼大才知道，GoShare的帽套真正的用途是「套在安全帽外」而不是戴在頭上。他也提醒，只要將帽套扣在安全帽外側的扣子上，就不會掉落，拿起安全帽時，頭上也不會出現戴著網帽的「蠢樣」。

貼文曝光後，引來大量網友討論：「請把這招拍進GoShare的教學影片，立刻馬上」、「但那個套子很多人摸過，我還是會猶豫要不要戴在頭上，有沒有人跟我一樣會先聞比較不臭的再戴？」、「乾…我戴在頭上這麼多年，現在才知道真相」、「我不信！應該本來就是套頭，只是你們找到世界難題的破解法，你們是智者」。

不少人也曬出自己以前戴網帽的照片，紛紛自嘲「我這些年在路上套著走算什麼？算我蠢嗎」、「一直套在頭上的我是傻子嗎」、「活到27歲才知道原來是這樣用」、「大家都蠢得很好，為何你要說破」、「感謝你的教學！iRent 也有帽套，我每次都套在頭上，好蠢」；GoShare官方帳號也現身回應：「賓果，你真聰明！」

至於安全帽清潔問題，因GoShare的安全帽屬機車共用設備，經風吹日曬容易留下使用痕跡，也常被抱怨氣味不佳。GoShare曾回應，品牌設有24小時外勤巡檢團隊，負責巡檢車輛、清潔與消毒；若用戶發現問題，可透過App線上客服或問題回報功能反映。

