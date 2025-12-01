GoShare頭套一票人誤當浴帽戴！她揭「神用途」官方2字認證

生活中心／李明融報導

近年共享機車大大改變了人們的交通模式，成為台灣常見的代步交通工具，其中GoShare為了衛生起見，每輛車都會提供安全帽拋棄式頭套，日前一名網友在Threads上分享「正確神用途」，讓一票人驚呼「原來不是戴在頭上！」，貼文吸引萬人關注留言，就連官方也在底下留言證實，頭套的用法就是包在安全帽上。

GoShare頭套一票人誤當浴帽戴多年！她揭「正確神用途」官方2字認證

有網友分享拋棄式頭套正確使用方式，一票人才知道自己一直都用錯。（圖／Threads@pei_ru_0809授權提供）共享機車GoShare針對安全衛生疑慮，每台機車車廂內都會放置共用安全帽拋棄式頭套，使用者可以在騎車前使用，避免與前一使用者間接接觸，然而多數人都是像戴浴帽一樣直接戴在頭上，一名女網友近日在社群平台Threads分享影片，表示男友告訴她，GoShare的衛生頭套並不是套在頭上，就連她自己也驚呼「長那麼大才知道是套在安全帽，不是套頭……」，她也提醒可以將頭套扣在外面的扣子上，就不會容易掉下來，最後說道「拿起來的時候頭上也不會有帽套的蠢樣」。

貼文釣出官方小編，認證正確的使用方式。（圖／Threads@pei_ru_0809授權提供）





貼文曝光之後，貼文有超過258萬次瀏覽量、5.3萬人按讚，不少騎過GoShare的網友驚訝表示「到底一開始是誰說要戴在頭上的」、「請把影片新增在GoShare的教學影片中，立刻馬上」、「我無法接受我戴在頭上這麼多次，現在才看到這篇文」、「全台灣當過自助餐阿姨的人都謝謝你」、「到底一開始是誰說要戴在頭上的」、「可是安全帽臭的其實是下巴帶，這個套子沒辦法擋住GoShare下巴帶的惡臭」，這篇貼文也釣出GoShare小編表示「賓果 你真聰明！」，有網友希望官方能將正確使用方式加入新手教學，小編也回應「好好好我謹記在心 等等我」。





