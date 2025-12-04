GoShare「安全帽帽套不戴頭上」掀議 官方曝3戴法：不會變自助餐阿姨！

GoShare官方親曝安全帽帽套的三種戴法。（圖／翻攝自Threads@goshare.official）

共享機車GoShare為了衛生起見，每輛車都會提供安全帽拋棄式帽套，但許多人拿掉安全帽後忘記拿掉帽套，而備受注目。近日就有機車族表示，突然發現帽套不是套在頭上，而是包在安全帽上，同樣可以避免衛生疑慮，掀起大票網友熱議。而官方GoShare也曝光「聰明騎士的三種帽套戴法」，包含官方萬用首選、俐落新解、顏值守護。

GoShare特別在車廂內放置共用安全帽拋棄式頭套，讓騎士可以防止衛生疑慮，不過許多人都是直接套在頭上，容易倍受矚目。近日就有網友分享，赫然發現GoShare的拋棄式帽套不是套在頭上，而是包在安全帽上，吸引大票網友直喊「全台灣當過自助餐阿姨的人都謝謝妳」、「我無法接受我戴在頭上這麼多次，現在才看到這篇文」，更釣出GoShare官方小編表示，「賓果，你真聰明！」

而GoShare小編也特別於3日在Threads發文示範「聰明騎士的三種戴法」，第一個為「官方萬用首選」直接套頭：提供拋棄式帽套的初衷，能提供完整的清潔防護，大頂、小頂安全帽都適用，小編更直接曬出自己化身為「自助餐阿姨」的照片。

其次，「俐落新解」套在帽上：拿下帽套不會變成自助餐阿姨，但僅適用於小頂安全帽，「小編實測，拋棄式帽套兩邊戳洞穿過安全帽帶，更穩固不會套回頭上」；最後為「顏值守護」聖誕老公公戴法：很應景，可將拋棄式帽套兩側戳洞包裹在安全帽頤帶上，保護自己乾淨的雙頰。

GoShare小編直言，社群上常有人在分享拋棄式帽套的新用法，每次看到都覺得超有創意，謝謝大家的關注，他也坦言「拋棄式帽套戴法沒有對錯，也沒有唯一戴法，只要能讓你覺得最方便、最舒服或最自在，就是正確用法。」

GoShare同步預告，GoShare已完成安全帽材質與結構的改版，預計2026年初將開始全台陸續更換。團隊將24小時不間斷巡檢所有服務車輛，確保所有車輛的安全、穩定與整潔，包括安全帽及車輛的清潔與消毒、補充拋棄式帽套等措施，若用戶於租借時有任何疑問或狀況，可透過App或電話即時聯繫客服處理。

拋棄式帽套套在帽子上。（圖／翻攝自Threads@goshare.official）

將拋棄式帽套兩側戳洞包裹在安全帽頤帶上。（圖／翻攝自Threads@goshare.official）

