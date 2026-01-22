GPS之母！數學家韋斯特逝世享壽95歲 貧困農場長大卻靠意志改變世界

被譽為「隱藏人物」之一、為全球定位系統（GPS）奠定數學基礎的美國數學家格拉迪斯・韋斯特（Gladys West）博士，近日於家人陪伴下安詳辭世，享壽95歲。圖／翻攝自X

被譽為「隱藏人物」之一、為全球定位系統（GPS）奠定數學基礎的美國數學家格拉迪斯・韋斯特（Gladys West）博士，近日於家人陪伴下安詳辭世，享壽95歲。

根據外媒報導，格拉迪斯・韋斯特出生於1930年的美國維吉尼亞州，成長於種族隔離政策（Jim Crow laws）仍盛行的年代。她在貧困農場長大，求學資源有限，卻憑藉卓越的數學天賦與堅定意志，以高中全校第一名的成績畢業，並獲得獎學金進入維吉尼亞州立學院（現為維吉尼亞州立大學），先後取得數學學士與碩士學位。

1956年韋斯特進入位於維吉尼亞州達爾格倫的美國海軍研究單位（現為海軍水面作戰中心Naval Surface Warfare Center，NSWC）擔任數學家，成為該基地第二位非裔美國女性員工，也是當時僅有的四名非裔員工之一。她在該單位服務長達42年，職涯期間悄然改變了世界。

在1970至1980年代、電腦運算能力仍相當有限的時期，韋斯特的主要任務是處理極為龐雜的衛星數據，建立精確的地球形狀數學模型（Geoid）。這項研究需透過高度複雜的計算，修正地球並非完美球體所帶來的誤差，為衛星定位提供精準參考。她的成果最終成為全球定位系統（GPS）定位演算法的技術骨幹，讓衛星導航得以可靠運作。

儘管韋斯特的工作對航空、航運、緊急應變系統、智慧型手機與現代日常生活影響深遠，韋斯特的名字卻在數十年間鮮少出現在公眾視野。她的貢獻直到2018年才因一份提交給姐妹會Alpha Kappa Alpha的簡短生平介紹而被重新發現，同年入選美國空軍「太空與飛彈先驅名人堂」，獲得遲來的肯定。

多年來，位於維吉尼亞州亞歷山大的全國女性創新中心（NCWI）致力於推廣韋斯特的故事。2023年，該中心為她舉辦93歲生日慶祝晚宴；2024年3月，相關互動展覽在維吉尼亞理工大學創新園區揭幕，並展開巡迴展出，讓更多人認識這位改變世界卻長期隱身幕後的科學家。

除了科學成就，韋斯特也十分重視家庭。她與已故丈夫艾拉・韋斯特的深厚情感，以及對後代的關愛，同樣是親友口中難以取代的珍貴記憶。悼文中形容她「身材嬌小，影響力卻無比巨大」。此外，這位為GPS奠基的數學家，在晚年受訪時曾分享，她外出旅行時，反而偏好使用紙本地圖，而非完全依賴導航科技。或許正如她一生所展現的精神，對精準的堅持、對科技的謹慎，以及對人類理性與計算能力的深刻信任。



