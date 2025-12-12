GPS定位也難逃！緝毒犬 揪出毒販「埋包自取」手法 助警起獲36萬大麻

社會中心／程正邦報導

緝毒犬「可樂」協助高雄市刑大警方，在多處公園起獲毒販埋在地下的大麻。（圖／翻攝畫面）

新型態販毒：毒販利用經緯度座標 讓買家公園「尋寶」

高雄市刑事警察大隊偵六隊近日偵破一宗手法特殊的販毒案件，揭露了販毒集團利用高科技規避查緝的新模式「埋包自取」。這名28歲的陳姓男子利用通訊軟體接單，完成交易後，便將大麻煙彈藏匿於人煙稀少的小公園內，接著透過Google Maps精確測量埋藏地點的GPS經緯度座標，回傳給上游，再由上游通知買家自行前往「尋寶」取貨。

這種俗稱「死轉手」的交易方式，讓毒販和買家在整個毒品轉移過程中無需碰面，極大增加了警方的追蹤難度。專案小組獲報後展開長期調查，發現陳嫌原本只是向上游購買大麻煙彈的買家，後續被吸收成為負責分裝及埋包的工作人員。據了解，陳嫌以每顆市價約3000元的大麻煙彈販售，可抽取1000元佣金，短短兩個月內不法所得至少達30萬至40萬元。

緝毒犬「可樂」在多處公園挖出14包毒品咖啡，市值約36萬元。（圖／翻攝畫面）

記憶模糊成破案難題 保三總隊緝毒犬「可樂」臨危受命

專案小組經過長時間跟監，終於在11月下旬鎖定陳嫌行蹤，並在他於仁武區某公園完成埋包準備返回轎車時，將其當場壓制逮捕。警方隨後在其轎車內查獲大麻煙彈及作案工具鏟子等證物。全案依違反《毒品危害防制條例》罪嫌移送高雄地方檢察署偵辦，陳嫌已獲高雄地方法院裁定羈押禁見。

然而，在後續調查中，埋包地點的確切位置成為檢警掌握證據的關鍵難題。陳嫌在高雄、台南等多處公園反覆進行埋包，數量眾多且連自己也記不清確切地點。為了突破僵局，專案小組遂緊急向保三警察總隊申請了緝毒犬支援。

緝毒犬「可樂」鼻子相當靈敏，即使毒品埋在地下也片不聊牠。（圖／翻攝畫面）

史賓格獵犬展神威 循味嗅出五處藏毒點

擔綱重任的是一隻4歲半的史賓格獵犬「可樂」。這隻緝毒犬展現了令人讚嘆的專業能力，在多處公園的草叢與嫌犯車輛內展開搜尋。

「可樂」沿途循味搜尋，只要鼻子嗅到大麻的特殊氣味，便會立即趴下示警，並做出前肢挖掘的動作。警方根據「可樂」的指示，果然在高雄、台南等地共5處公園及陳嫌車上，成功挖出了14包用膠帶層層包裹的毒品包裹，預估市值至少達36萬元。

為嘉獎「可樂」在偵辦重大毒品案中的出色表現，高雄市刑大隊長特別頒發了紅包加菜金，肯定這位無言英雄的貢獻。警方將持續針對這條販毒線索，向上溯源追查毒品來源與流向，以徹底瓦解整個毒品供應鏈。

