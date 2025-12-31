GPS定位成鐵證！大咖男星爆當爽兵「護航長官也挨告」 檢方：一定罰

娛樂中心／蔡佩伶報導



韓國男團WINNER成員宋旻浩自去年（2024）底遭爆服替代役期間，頻繁請假、造假打卡紀錄，同時還疑似有長官幫忙護航，導致他形象破滅，惹來許多網友批評。

回顧整起事件，宋旻浩遭指服役期間請假到處開趴，就連同袍都出面爆料，表示宋旻浩經常趴在桌上睡覺，對於宋旻浩的犯行，檢方也透露會讓其得到應有的懲處，然而，宋旻浩在今年年初第三次到案說明時，承認服役期間曾擅離職守，推翻經紀公司先前聲明「請假一切按照規定」的說法，如今，檢方更透過調查GPS等掌握宋旻浩無故缺勤的證據，而背後護航的長官同樣面臨不羈押起訴。

事實上，宋旻浩的行為早已引發韓國輿論反彈，不少人都痛批他濫用特權，甚至要求重新服役，不過根據韓國《兵役法》現行規定，社會服務要員若無故缺勤，將依缺勤日數5倍延長服役；若累計缺勤超過8天，可判處3年以下有期徒刑，但現行法並未設有「改服現役」的條文，因此要求再入伍並不具可行性。

