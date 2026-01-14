GPS追蹤棄土建商不敢亂倒喊救命 國土署提4方向滾動式調整土方管理政策

嚴格監管廢土流向之下，「棄土去化」成了棘手問題。圖為新竹縣市交界一處非法垃圾山。（示意圖／顏瑋辰攝）

內政部國土管理署今（14）日指出，近日已經邀集跨部會與六都建築與環保單位研商，針對建築土方去化問題，有4大方向多軌並進，希望完善機制，解決土方無處去等爭議。

內政部提出4大軌道並進試圖解決土方去化問題。圖為內政部長劉世芳（右）與內政部國土管理署長吳欣修（左）。（圖／CTWANT攝影組）

元旦起國土署實施「營建剩餘土石方全流向管制」，要求土方有明確去向，希望杜絕黑箱作業。但由於合法處理量能不足加上GPS衛星定位棄土車去處，非法亂倒的土方根本無所遁形，而在多數廠商不敢亂倒之下，合法土資場胃納量根本不夠，建築垃圾無處去成了2026一始建築業最大問題。

內政部國土署喊出由中央、地方通力合作，滾動式調整解決土方去化問題。圖為新竹縣市交界一處非法垃圾山。（示意圖／顏瑋辰攝）

建商指出，建案地下工程開挖後若無土方清運恐釀工程停擺，正在都更者除了建商要多扛住戶租金補貼搞得成本遽增外，多數住戶回家遙遙無期更嚇得其他老宅屋主不敢都更，對現有房屋更新市場不是好事。

國土署官員則統計指出，以2025年底六處直轄市來講，營建剩餘土石方產出量約佔全國84%、3,106萬立方公尺，其中又以新北市及臺中市位居一、二，目前政府已全面盤點可去化的土石方去處，比方新北八里臺北港、台中梧棲台中港、高雄旗津高雄港，還有各縣市大型開發案、低窪地回填等擴增方案，盤點後預估可處理量高達1.5億立方米胃納量。

國土署官員預告，未來朝向「擴大跨部會與地方合作」、「擴增北中南地區土方去化容量」、「簡化運送機制」、「放寬異地暫置」等4大方向，共同推進營建剩餘土石方去化工作，中央、地方也會持續通力合作，解決土方問題，滾動式檢討營造工程管理措施，建立完善與可行的機制，以符合國家永續發展目標及方向。

